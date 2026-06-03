Du khách ngỡ ngàng với động tác “lạ” giữa 2 cây dừa của người đàn ông

Những ngày qua, tại bãi biển Mỹ Khê (thành phố Đà Nẵng), nhiều du khách bất ngờ khi bắt gặp hình ảnh một người đàn ông thoăn thoắt bước đi trên sợi dây bản nhỏ được căng giữa hai cây dừa.

Trên sợi dây người đàn ông dang rộng hai tay để giữ thăng bằng. Có lúc người này bất ngờ bật nhảy, xoay người trên sợi dây chỉ rộng khoảng 2,5cm. Mỗi lần thực hiện thành công một động tác khó, những người đứng xem lại trầm trồ.

Anh Trương Vũ Phương tập luyện đi thăng bằng trên dây tại bãi biển Mỹ Khê (Ảnh: Hoài Sơn).

Người đàn ông ấy là anh Trương Vũ Phương (51 tuổi, trú tại Đà Nẵng), tài xế xe tải và cũng là người yêu thích bộ môn đi thăng bằng trên dây (Slacklining).

Anh Phương cho biết bản thân vốn thích vận động từ nhỏ. Dù cuộc sống mưu sinh không cho phép theo đuổi thể thao chuyên nghiệp, anh vẫn duy trì thói quen bơi lội và chơi các môn thể thao ngoài trời.

Khoảng giữa năm 2025, trong một lần tập thể dục bên bờ biển, anh tình cờ gặp người bạn Pháp đang tập đi thăng bằng trên dây. Thấy tò mò, anh đến hỏi chuyện và được mời thử sức. “Lần đầu đặt chân lên dây, tôi đi không nổi, vừa bước là ngã. Nhưng cảm giác rất thú vị nên về nhà tôi tự tìm dây, căng giữa hai gốc cây để tập”, anh Phương kể.

Người đàn ông tập luyện đi thăng bằng trên dây khiến du khách thích thú (Video: Hoài Sơn).

Từ một sợi dây nhỏ dài khoảng 5m cột sau nhà, anh Phương kiên trì luyện tập mỗi ngày. Sau hơn một tháng, anh có thể đi được những bước đầu tiên. Càng tập, anh càng say mê và bắt đầu mang dây ra biển Mỹ Khê để rèn luyện.

Theo anh Phương, đi thăng bằng trên dây không chỉ cần sức khỏe mà còn đòi hỏi sự tập trung cao độ và khả năng kiểm soát cơ thể. “Khó nhất là những động tác nhảy rồi xoay người 360 độ trên dây. Trên mặt đất đã khó, còn trên dây khó gấp nhiều lần. Có hôm tập 50 lần mới thành công được một hai lần”, anh Phương chia sẻ.

Sau một năm theo đuổi bộ môn này, anh không còn chỉ đi qua lại trên dây mà liên tục thử nghiệm các kỹ thuật mới để tăng độ khó. Những cú nhảy đổi hướng, nhảy từ dây này sang dây khác trở thành mục tiêu chinh phục mỗi ngày của người đàn ông 51 tuổi.

Du khách thích thú theo dõi động tác của anh Phương (Ảnh: Hoài Sơn).

Dù thường xuyên té ngã, anh cho biết chấn thương không đáng kể vì tập trên cát mềm. Điều khiến anh hạnh phúc nhất là cảm giác vượt qua giới hạn của bản thân sau mỗi lần thành công.

“Tôi tập vì đam mê chứ không phải để biểu diễn hay kiếm tiền. Điều vui nhất là được gặp gỡ mọi người. Nhiều du khách tò mò, tôi đều sẵn sàng hướng dẫn để họ trải nghiệm”, anh Phương nói.

Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách nước ngoài khi đi ngang qua bãi biển Mỹ Khê cũng bị cuốn hút bởi bộ môn đặc biệt này.

Anh Can (du khách đến từ Thổ Nhĩ Kỳ) cho biết đây là lần thứ hai anh thử đi thăng bằng trên dây. “Đi trên dây rất khó vì đòi hỏi khả năng cân bằng, sức mạnh và sự tập trung cùng lúc. Không ai có thể làm được ngay từ lần đầu tiên. Bạn cần thời gian, nỗ lực và sự kiên nhẫn. Nhưng càng tập càng thấy thú vị”, anh Can chia sẻ.

Du khách thích thú trải nghiệm đi thăng bằng trên dây (Ảnh: Hoài Sơn).

Có lần đầu tiên trải nghiệm đi thăng bằng trên dây do anh Phương hướng dẫn, chị Aaliyah (du khách đến từ London - Anh) rất thích thú và cho rằng yếu tố quan trọng nhất nằm ở tâm lý. “Khi bạn bình tĩnh, việc giữ thăng bằng sẽ dễ hơn. Bộ môn này đòi hỏi nhiều kiên nhẫn, nhưng cũng là cách tuyệt vời để kết nối những người xa lạ với nhau”, chị Aaliyah nói.