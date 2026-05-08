Đồng hồ 87 tỷ đồng, đính 714 viên kim cương trên tay The Rock tại Met Gala

Dwayne Johnson gây choáng với đồng hồ 87 tỷ trên thảm đỏ Met Gala (Video: The Rock, Jacob & Co.).

Theo tạp chí GQ, chiếc đồng hồ mà “The Rock” đeo là mẫu Billionaire III của thương hiệu xa xỉ Jacob & Co.. Đây được xem là một trong những thiết kế đắt đỏ và phô trương nhất từng xuất hiện tại Met Gala những năm gần đây.

Mẫu Billionaire III sở hữu kích thước mặt lên tới 54mm, lớn hơn đáng kể so với chuẩn đồng hồ nam thông thường khoảng 36-40mm.

Theo stylist Ilaria Urbinati, người phối đồ cho Dwayne Johnson, đây là kiểu đồng hồ khổng lồ theo đúng nghĩa đen và gần như chỉ vóc dáng của tài tử cao 1,96m mới phù hợp để đeo thiết kế này.

Điểm gây choáng nhất nằm ở lượng kim cương trên đồng hồ. Theo InStyle, Billionaire III được đính tổng cộng 714 viên kim cương trắng với tổng trọng lượng 129,6 carat. Riêng phần dây đeo đã có tới 504 viên kim cương.

Tờ Page Six cho hay mẫu đồng hồ này có giá khoảng 3,3 triệu USD (khoảng 87 tỷ đồng) và thuộc dòng Billionaire nổi tiếng của Jacob & Co. - bộ sưu tập vốn được tạo ra để phô diễn kỹ thuật chế tác xa xỉ bậc nhất của hãng.

Chiếc đồng hồ Dwayne Johnson đeo sử dụng bộ máy JCAM39 - calibre in-house do Jacob & Co. phát triển riêng cho dòng Billionaire III. Đây là máy lên cót tay (manual winding), dạng skeleton (lộ cơ hoàn toàn), kết hợp tourbillon một phút.

Điểm đặc biệt nằm ở cấu trúc “siêu mỏng” của bộ khung máy. Theo trang chính thức của Jacob & Co., các cầu nối (bridges) của bộ máy được thiết kế cực mảnh và sắp xếp theo hình học mô phỏng mặt cắt kim cương.

Thay vì dùng vật liệu đồng hồ truyền thống, hãng phải sử dụng vàng trắng để vừa đủ độ cứng, vừa có thể nạm thêm kim cương trực tiếp lên bộ máy.

Bộ máy JCAM39 gồm 167 linh kiện, hoạt động ở tần số 21.600 dao động/giờ (3Hz), có khả năng trữ cót khoảng 72 giờ - con số khá ấn tượng với một bộ máy skeleton tourbillon siêu mỏng.

Theo GQ, tourbillon trên Billionaire III không chỉ để “trưng bày kỹ thuật”, mà còn giúp hạn chế sai số do trọng lực - một trong những complication cao cấp bậc nhất trong ngành chế tác đồng hồ cơ học.

Một chi tiết khác thường được giới chơi đồng hồ nhắc tới là khả năng “tàng hình” của bộ máy. Vì toàn bộ mặt số gần như bị phủ kín bởi kim cương emerald-cut và cấu trúc skeleton quá thoáng, bộ máy JCAM39 tạo cảm giác như đang “lơ lửng” bên trong lớp đá quý.

Đây là kiểu thiết kế cực khó sản xuất vì vừa phải đảm bảo độ ổn định cơ học, vừa phải đủ không gian cho kỹ thuật invisible setting - kiểu nạm đá gần như không để lộ khung kim loại.

Trong khi đó, GQ nhận định đây là một trong những chiếc đồng hồ nổi bật nhất thảm đỏ năm nay, không chỉ bởi giá trị khổng lồ mà còn vì cách Dwayne Johnson sử dụng nó như phần nối dài cho phong cách “quá khổ” của mình tại Met Gala.

Theo People, dàn trang sức và đồng hồ tại Met Gala 2026 năm nay mang tinh thần “càng nhiều càng tốt”, với hàng loạt món phụ kiện kim cương và đá quý giá trị hàng triệu USD xuất hiện trên thảm đỏ. Trong số đó, chiếc Billionaire III của Dwayne Johnson là một trong những món phụ kiện nam giới gây bàn tán nhiều nhất.

Đây cũng không phải lần đầu dòng Billionaire xuất hiện tại Met Gala. Theo GQ, các phiên bản trước đó từng được ca sĩ Usher và Maluma đeo trên thảm đỏ, với biến thể nạm ruby và emerald.

Ngoài chiếc đồng hồ triệu USD, bộ trang phục của Dwayne Johnson cũng trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội. Theo một số trang tin quốc tế, nam diễn viên lựa chọn thiết kế xếp ly lấy cảm hứng từ lavalava - trang phục truyền thống của đàn ông Polynesia.

