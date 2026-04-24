Đồng hồ 2 triệu USD của người thừa kế giàu nhất Ấn Độ

Trong giới siêu giàu châu Á, Anant Ambani - con trai út của tỷ phú Mukesh Ambani - không chỉ được biết đến là người thừa kế của đế chế Reliance Industries, mà còn gây chú ý với bộ sưu tập đồng hồ thuộc hàng đắt đỏ bậc nhất thế giới.

Mới đây, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về chiếc đồng hồ đặc biệt mà doanh nhân trẻ này đeo khi xuất hiện trước công chúng là mẫu Opera Godfather Baguette “Shiva”, được xem là một tuyệt tác cơ khí độc bản.

Chiếc đồng hồ thuộc thương hiệu Jacob & Co, hãng đồng hồ và trang sức xa xỉ có trụ sở tại New York (Mỹ), nổi tiếng với các thiết kế “phô diễn kỹ thuật” và cực kỳ độc đáo.

Chiếc đồng hồ Opera Godfather Baguette “Shiva” là một kiệt tác độc bản, không sản xuất đại trà. Đây không chỉ là đồng hồ mà còn được xem là một “tác phẩm nghệ thuật đeo tay”, kết hợp giữa chế tác đồng hồ cao cấp, trang sức và yếu tố tâm linh.

Anant Ambani đeo đồng hồ Opera Godfather Baguette “Shiva” trong một sự kiện gần đây (Ảnh: News9).

Mẫu đồng hồ được chế tác từ vàng hồng 18K, đính 303 viên kim cương cắt baguette riêng trên phần vỏ, tạo nên hiệu ứng lấp lánh đặc trưng của dòng trang sức xa xỉ.

Tờ Free Press Journal mô tả đây là một trong những thiết kế “vượt xa chức năng xem giờ thông thường”, khi kết hợp giữa nghệ thuật, di sản văn hóa và kỹ thuật cơ khí đỉnh cao.

Điểm nhấn đặc biệt nhất của chiếc đồng hồ nằm ở trung tâm mặt số - nơi đặt một tượng thần Shiva được chế tác thủ công tinh xảo.

Hình tượng Shiva không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo mà còn tượng trưng cho năng lượng vũ trụ, sự chuyển hóa và quyền năng, phản ánh rõ dấu ấn cá nhân của chủ nhân.

Hình tượng thần Shiva được chế tác thủ công, đặt ở trung tâm mặt số của chiếc đồng hồ độc bản Opera Godfather Baguette “Shiva” (Ảnh: Jacobandco).

Ẩn sau chi tiết mang tính biểu tượng này là một cỗ máy cơ khí cực kỳ phức tạp với 658 linh kiện. Đồng hồ sở hữu cơ chế flying triple-axis tourbillon, một trong những cấu trúc tinh vi nhất trong ngành chế tác đồng hồ, giúp giảm sai số do tác động của trọng lực.

Không dừng lại ở độ phức tạp cơ học, chiếc đồng hồ còn tích hợp cơ chế âm nhạc hiếm gặp. Theo các trang tin, khi kích hoạt, đồng hồ có thể phát giai điệu của bộ phim The Godfather thông qua hộp nhạc 120 nốt, biến chiếc đồng hồ thành một “nhạc cụ thu nhỏ” đeo trên tay.

Video mô phỏng cơ chế hộp nhạc phát giai điệu “Bố già” trên đồng hồ (Video: Jacob & Co).

Về giá trị, Free Press Journal cho hay chiếc đồng hồ được ước tính có giá khoảng 2 triệu USD (khoảng hơn 52 tỷ đồng).

Với mức giá này, Opera Godfather Baguette “Shiva” được xếp vào nhóm những chiếc đồng hồ đắt đỏ và hiếm nhất từng xuất hiện tại Ấn Độ. Mẫu đồng hồ không được bán đại trà mà được chế tác riêng cho khách hàng siêu giàu.

Sự kết hợp giữa biểu tượng Shiva của Ấn Độ và nhạc phim kinh điển phương Tây tạo nên một sản phẩm mang tính giao thoa văn hóa độc đáo (Ảnh: Jacobandco).

Sự xuất hiện của thiết kế này một lần nữa khẳng định vị thế của Anant Ambani khi anh không chỉ là người thừa kế giàu có, mà còn là nhân vật đang ảnh hưởng gu thẩm mỹ xa xỉ của giới siêu giàu châu Á.