Điều thú vị về điệu múa Cheraw nghìn năm ở Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô New Delhi, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ.

Lãnh đạo Việt Nam được chào đón bằng điệu múa Cheraw, loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo của vùng Đông Bắc nước này.

Ấn Độ chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với điệu múa truyền thống

Theo các tài liệu văn hóa, Cheraw là điệu múa dân gian của người Mizo tại bang Mizoram (Đông Bắc Ấn Độ), có lịch sử có thể kéo dài từ thế kỷ I sau Công nguyên.

Cheraw thường được gọi là “múa tre” bởi đạo cụ chính là những thanh tre dài, tương tự múa sạp tại Việt Nam.

Trong điệu múa, các nam thanh niên ngồi đối diện nhau, cầm những thanh tre gõ nhịp xuống đất và kẹp vào nhau theo tiết tấu đều đặn. Các nữ vũ công sẽ bước vào giữa những thanh tre đang chuyển động, di chuyển nhịp nhàng bằng các bước nhảy, lướt và xoay đầy uyển chuyển.

Theo IGNCA, điệu múa đòi hỏi sự chính xác cao về thời gian và phối hợp, bởi chỉ cần lệch nhịp, người nhảy có thể bị kẹp chân giữa các thanh tre. Chính yếu tố này tạo nên sự hấp dẫn và cũng là thử thách lớn đối với người biểu diễn.

Điệu múa thường xuất hiện trong các dịp lễ hội, đám cưới hoặc sự kiện quan trọng của người Mizo.

Những động tác trong Cheraw được cho là mô phỏng thiên nhiên, như chuyển động của cây cối trong gió hay hình ảnh chim bay, thể hiện sự hòa hợp giữa con người và môi trường. Âm thanh nhịp nhàng từ tre kết hợp cùng trống, cồng hoặc nhạc cụ truyền thống tạo nên không khí vừa sôi động, vừa mang màu sắc nghi lễ.

Đáng chú ý, năm 2010, bang Mizoram từng lập kỷ lục Guinness khi hơn 10.700 người cùng biểu diễn Cheraw trong một sự kiện quy mô lớn, cho thấy sức sống mạnh mẽ của loại hình nghệ thuật này trong đời sống đương đại.

Việc Cheraw được sử dụng trong lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy sự trân trọng của phía Ấn Độ.

Theo nhiều trang tin quốc tế, các màn trình diễn nghệ thuật truyền thống thường được lựa chọn trong nghi lễ ngoại giao nhằm thể hiện sự hiếu khách và quảng bá văn hóa dân tộc.

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Ấn Độ ngày càng phát triển, những hình ảnh như vậy góp phần tạo nên dấu ấn về văn hóa, giúp công chúng hai nước hiểu hơn về nhau.