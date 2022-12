Điểm nhấn của thương hiệu Femfresh & Batise

Trong đó, có dung dịch vệ sinh phụ nữ của Anh là Femfresh và sản phẩm dầu gội khô Batiste.

Dung dịch vệ sinh phụ nữ Femfresh (Ảnh: Femfresh & Batise).

Đại diện Trần Gia cho biết, sản phẩm cho vùng "nhạy cảm" của người phụ nữ phải hội đủ 3 yếu tố: độ pH lý tưởng; làm sạch nhưng không quá khô rít; mang lại cảm giác sạch, thoáng, nhẹ nhàng, dễ chịu. Femfresh - sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ ở Anh đã được kiểm nghiệm phụ khoa và da liễu trước khi đưa ra thị trường. Femfresh có nhiều dòng dung dịch vệ sinh: màu cam, màu xanh, màu trắng, màu xám, màu hồng.

Diễn viên Đàm Hằng ưa chuộng Femfresh (Ảnh: Femfresh & Batise).

Với Femfresh, nhà sản xuất sản phẩm tập trung vào sự mềm mại và tươi mát để khách hàng cảm nhận sự khác biệt, đồng thời chú trọng nghiên cứu phát triển sản phẩm. Đơn vị này quan tâm đến các thành phần tự nhiên và có lợi cho cơ thể, giúp cân bằng độ pH. Dung dịch vệ sinh phụ nữ Femfresh với chiết xuất từ các thảo dược thiên nhiên, với tinh chất của cúc la mã, lô hội, nhân sâm, cúc thỷ xa, quả nam việt quất, lá tre ngà... hỗ trợ vùng kín sạch sẽ, thơm mát.

Diễn viên Quỳnh Kool yêu thích thương hiệu Femfresh & Batiste (Ảnh: Femfresh & Batise).

Công thức bổ sung lợi khuẩn Lactobacillus giúp hỗ trợ ngăn ngừa viêm ngứa. Theo đại diện Trần Gia, không chỉ lắng nghe ý kiến của chuyên gia trong bộ phận sản xuất, nhà sản xuất còn lắng nghe ý kiến bác sĩ ở các quốc gia họ mang sản phẩm đến. Đó là điều làm nên sự khác biệt và vượt trội khi nói đến sản phẩm Femfresh tại thị trường Việt Nam.

Sản phẩm dầu gội khô được diễn viên Long Chun, Lê Bống và TikToker Phạm Thoại, Lê Bống sử dụng (Ảnh: Femfresh & Batise).

Trần Gia cũng đưa sản phẩm dầu gội khô Batiste vào thị trường Việt Nam, đây là thương hiệu được ưa chuộng từ Anh.

Theo đại diện Trần Gia, dầu gội khô Batiste có 17 mùi hương khác nhau, sở hữu nhiều dòng sản phẩm chuyên biệt, không chứa thành phần từ động vật, không chứa sulfate. Với thành phần chính được chiết xuất từ loại quả tươi mọng nước cùng các loài hoa ngát hương, sản phẩm có khả năng lấy đi lượng dầu thừa, cho mái tóc bồng bềnh, hỗ trợ khử mùi hôi và lưu lại hương thơm.

Sản phẩm dầu gội khô Batiste được diễn viên Quỳnh Kool yêu thích (Ảnh: Femfresh & Batise).

Batiste cũng là một trong những thương hiệu hiếm hoi tập trung vào một dòng sản phẩm duy nhất - dầu gội khô. Mọi nguồn lực, chuyên môn đều đổ dồn vào công tác nghiên cứu. "Điều đó cho thấy, mỗi dòng dầu gội khô ra đời của Batiste đều là những tâm huyết rất lớn của họ. Không những đầu tư về thành phần và chất lượng sản phẩm, Batiste còn tỉ mỉ trong việc tạo cá tính riêng cho từng sản phẩm thông qua các thiết kế và mùi hương đa dạng", đại diện Trần Gia chia sẻ.

Dầu gội Batiste.

Sự xuất hiện của hai sản phẩm đến từ Anh - dung dịch vệ sinh phụ nữ Femfresh và dầu gội khô Batiste tại Việt Nam hỗ trợ phụ nữ có cơ hội sử dụng sản phẩm cao cấp, mang tiêu chuẩn Châu Âu với mức giá phù hợp túi tiền một bộ phận người Việt.

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo của Femfresh Active Fresh Wash số 120618/20/CBMP-QLD do Sở Y tế TPHCM cấp ngày 23/11/2020. Giấy xác nhận nội dung quảng cáo của Batiste Dry Shampoo Clean and Classical Original số 136250/20/CBMP-QLD do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 16/12/2020. Giấy xác nhận nội dung quảng cáo của Batiste Dry Shampoo Plus with a Hint of Colour Beautiful Brunette số 136212/20/CBMP-QLD do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 16/12/2020. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.