Diana Unicharm thúc đẩy chiến lược môi trường 2030

Đây là một phần trong Chiến lược Môi trường 2030 - lộ trình hành động dài hạn nhằm giảm thiểu tác động môi trường trong toàn bộ chuỗi giá trị, góp phần cùng Việt Nam đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero), hiện thực hóa các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs).

Ông Takahiro Okada - Tổng giám đốc cùng cán bộ nhân viên Diana Unicharm đồng loạt hưởng ứng Tháng hành động vì Môi trường (Ảnh: Diana Unicharm).

Chung tay gìn giữ cảnh quan di tích lịch sử - văn hóa nhân ngày Môi trường thế giới

Trong Ngày Môi trường thế giới năm nay, hơn 270 cán bộ nhân viên cùng Ban lãnh đạo Diana Unicharm đã đồng loạt ra quân, chung tay bảo vệ môi trường, gìn giữ cảnh quan đô thị và bảo tồn các không gian văn hóa - lịch sử tại nhiều địa phương trên cả nước.

Tại Hà Nội, chương trình được tổ chức tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm cùng các địa danh văn hóa tiêu biểu như Tượng đài Vua Lê Thái Tổ, Vườn hoa Tượng đài Vua Lý Thái Tổ và các tuyến phố lân cận (Ảnh: Diana Unicharm )

Tại Bắc Ninh, các tình nguyện viên Diana Uncharm tham gia dọn dẹp cảnh quan tại Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Phật Tích (Ảnh: Diana Unicharm).

Trong khi đó, tại TPHCM, hoạt động được triển khai tại Khu di tích Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt và các tuyến đường xung quanh (Ảnh: Diana Unicharm).

Thông qua các hoạt động thiết thực, Diana Unicharm mong muốn lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa, lịch sử và nâng cao chất lượng không gian sống cho cộng đồng.

Ông Takahiro Okada, Tổng giám đốc Diana Unicharm, chia sẻ: “Tại Diana Unicharm, chúng tôi tin rằng, phát triển bền vững là hành trình của sự cải tiến liên tục. Những thay đổi tích cực cho tương lai được tạo nên từ những hành động thiết thực hôm nay. Thông qua chương trình hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2026, chúng tôi mong muốn chung tay cùng cộng đồng gìn giữ môi trường, bảo tồn những giá trị văn hóa - lịch sử và góp phần vào hành trình phát triển bền vững của Việt Nam”.

Hiện thực hóa chiến lược môi trường 2030 trên toàn chuỗi giá trị

Là thành viên của Tập đoàn Unicharm Nhật Bản, Diana Unicharm theo đuổi sứ mệnh xây dựng “Xã hội cộng sinh”, hướng tới sự phát triển hài hòa giữa doanh nghiệp, cộng đồng và môi trường. Trong đó, chiến lược môi trường 2030 đang được triển khai toàn diện nhằm đạt các mục tiêu môi trường trong toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung vào 4 lĩnh vực trọng tâm.

Tiên phong phát triển sản phẩm mỏng nhẹ, giảm lượng rác thải phát sinh: Với công nghệ tiên tiến từ Tập đoàn Unicharm Nhật Bản, công ty tiên phong phát triển các sản phẩm băng vệ sinh Diana, tã trẻ em Bobby và tã người lớn Caryn mỏng nhẹ nhưng vẫn duy trì hiệu quả sử dụng vượt trội, góp phần giảm tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên và lượng chất thải phát sinh sau sử dụng.

Đồng thời, Diana Unicharm ưu tiên sử dụng nguyên vật liệu có nguồn gốc bền vững và đạt chứng nhận quốc tế PEFC (Chuỗi hành trình sản phẩm của các sản phẩm từ rừng và cây ngoài rừng) trong quá trình thiết kế sản phẩm.

Giảm nhựa từ vật liệu bao bì và vật dụng trưng bày: Công ty liên tục tối ưu hóa thiết kế và loại bỏ các phần không cần thiết nhằm giảm lượng nhựa sử dụng trong bao bì. Đồng thời, Diana Unicharm đang thúc đẩy lộ trình chuyển đổi vật liệu trưng bày tại điểm bán trên toàn quốc từ nhựa sang giấy. Đến nay, lượng nhựa sử dụng cho vật phẩm trưng bày đã giảm hơn 55% so với năm 2021.

Tái chế và năng lượng tái tạo: Diana Unicharm đang từng bước chuyển đổi sang sử dụng năng lượng tái tạo. Công ty tiếp tục mở rộng đầu tư và tối ưu vận hành nhằm hướng tới mục tiêu sử dụng hoàn toàn năng lượng tái tạo trong sản xuất. Song song đó, doanh nghiệp cũng đang nghiên cứu và phát triển các sáng kiến kinh tế tuần hoàn.

Nhà máy Diana Unicharm (Ảnh: Diana Unicharm).

Lan tỏa văn hóa “xanh” trong doanh nghiệp: Bên cạnh các sáng kiến môi trường trong sản xuất và kinh doanh, Diana Unicharm chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp thông qua mô hình “Công sở xanh”.

Văn hóa này được hiện thực hóa bằng những hành động thiết thực hằng ngày như thực hành in ấn có trách nhiệm, phân loại rác tại nguồn, tiết kiệm năng lượng, và khuyến khích nhân viên tham gia các hoạt động cộng đồng vì môi trường, hiến máu nhân đạo, Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết.

Là thành viên của Tập đoàn Unicharm - Nhà sản xuất Nhật Bản nổi bật trong lĩnh vực sản phẩm chăm sóc vệ sinh cá nhân thành công tại hơn 80 thị trường trên thế giới, tại Việt Nam, Diana Unicharm được thành lập với sứ mệnh luôn đi đầu áp dụng những công nghệ hiện đại để tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao, phù hợp, góp phần nâng tầm chất lượng cuộc sống người Việt Nam.

Các sản phẩm của Diana Unicharm đều trở nên quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam như tã giấy trẻ em Bobby, Moony, Mamy Poko, sản phẩm chăm sóc phụ nữ băng vệ sinh Diana; Sofy, Libera, dung dịch vệ sinh phụ nữ Fresh & Care, sản phẩm tã người lớn Caryn; sản phẩm chăm sóc da như bông tẩy trang Silcot, khăn ướt Fressi; sản phẩm chăm sóc sức khỏe như khẩu trang 3D Mask, thức ăn cho mèo Silver Spoon…