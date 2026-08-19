Đĩa mây đen khổng lồ giăng kín, trời Hà Nội giữa chiều tối sầm như 19h

Chiều 18/8, cư dân mạng chia sẻ loạt ảnh ghi lại cảnh bầu trời bất ngờ tối sầm dù mới khoảng 14h. Khung cảnh khiến nhiều người ngạc nhiên, ngỡ như trời đã chuyển sang buổi tối.

Trong hình ảnh, "đĩa mây" xám đen ùn ùn di chuyển, phủ kín một góc trời. Trên nhiều tuyến đường lớn, các tài xế điều khiển ô tô và xe máy phải bật đèn chiếu sáng.

Mây đen kéo đến giăng kín bầu trời trước khi đổ mưa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Lan (sống trên phố Chùa Bộc, Hà Nội) cho biết khoảng 14h, đang ngồi trước nhà, chị nhận thấy dấu hiệu thời tiết thay đổi. Mây đen kéo đến rất nhanh, phủ kín bầu trời.

"Trời tối đến mức hai người đứng ở khoảng cách gần vẫn khó nhìn rõ mặt. Nhiều tài xế điều khiển xe máy, ô tô ngoài đường phải bật đèn để di chuyển", chị Lan kể.

Theo chị, cảnh tượng này kéo dài khoảng 10 phút, sau đó trời đổ mưa lớn.

Cảnh tượng mây đen phủ kín, trời Hà Nội tối sầm lúc giữa chiều (Nguồn: Hằng Lê).

Trong khi đó, chị Huyền (sống tại Hà Đông, Hà Nội) lần đầu tiên chứng kiến bầu trời tối sầm như ban đêm giữa buổi chiều.

Sau giấc ngủ trưa, người phụ nữ kéo rèm cửa, bất ngờ với cảnh tượng con đường phía dưới khu chung cư chìm trong bóng tối. Không gian trong nhà không đủ ánh sáng, chị phải bật đèn điện giữa ban ngày.

"Tôi vội cầm điện thoại lên xem giờ, nghĩ mình ngủ quên đến chập choạng tối. Cơn mưa ập tới quá nhanh, nhiều người không kịp trở tay. Trời đang giữa buổi chiều bỗng tối sầm khiến tôi bất ngờ", chị Huyền kể.

Trời tối đến mức không nhìn rõ ngoài đường (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, một chuyên gia từng cho biết, hiện tượng trời bỗng nhiên bị tối sầm không có gì bất thường. Ở miền Bắc hiện tượng trên thường xảy ra vào mùa hè, mây đen kéo đến dày đặc trước cơn mưa, giông.

Trước đó, lúc 12h25, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát bản tin cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá trên địa bàn Hà Nội.

Thời điểm đó, mây đối lưu đang phát triển trên khu vực các phường/xã: Trung Giã, Liên Minh, Hát Môn, Phúc Thọ, Yên Lãng, Đan Phượng, Dương Hòa, Tiến Thắng, Ô Diên, Sơn Đồng, Hoài Đức, Mê Linh, Tây Tựu, Xuân Phương, Tây Mỗ, An Khánh, Chương Mỹ, Phú Lương, Yên Nghĩa, Bát Tràng, Gia Lâm... Vùng mây có xu hướng phát triển và mở rộng.

Cảnh mây đen phủ kín trời trước khi mưa như trút ập xuống (Ảnh: Hằng Lê)

Từ 12h30 đến 15h30, các khu vực nói trên có mưa rào và dông, sau đó lan sang các phường/xã: Kim Anh, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Ứng Thiên, Phượng Dực, Vân Đình, Phú Nghĩa, Hưng Đạo, An Khánh, Tây Phương, Quốc Oai, Tương Mai, Phương Liệt, Định Công... và các khu vực khác thuộc thành phố Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Lúc 15h30, cơ quan này tiếp tục cảnh báo mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào và dông cho các phường/xã: Cổ Đô, Phượng Dực, Dân Hòa, Thanh Oai, Ứng Thiên, Hòa Phú, Phúc Sơn, Tây Phương, Kiều Phú, Phúc Lộc, Thạch Thất, Hạ Bằng, Phú Cát, Phúc Thọ, Hòa Lạc, Sơn Tây, Đoài Phương, Yên Xuân, Tùng Thiện, Quảng Oai, Yên Bài, Suối Hai, Hòa Xá, Vân Đình, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hồng Sơn… và các khu vực khác thuộc thành phố Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.