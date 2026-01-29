Đi taxi ở Hà Nội, khách Tây thích thú với lời chào như tiếp viên hàng không

Vừa kết thúc một cuốc xe trong nội thành, điện thoại của anh Luận - tài xế taxi ở Hà Nội - báo tín hiệu có khách đặt chuyến mới. Điểm đến là một khu nghỉ dưỡng ở Thanh Hóa, quãng đường di chuyển dài 200km mất khoảng 4 tiếng.

Anh nhanh chóng lái xe đến điểm đón trên phố Kim Mã. Nhóm khách là một gia đình gồm 2 vợ chồng và 2 con nhỏ. Khi mọi người đã vào chỗ ngồi, cài dây an toàn đầy đủ, anh Luận nhẹ nhàng thông báo chuyến đi bắt đầu.

Tài xế taxi khiến khách Tây ngỡ ngàng với lời chào như trên máy bay (Video: Nhân vật cung cấp).

Xe vừa chuyển bánh, nam tài xế mở lời đọc đã được chuẩn bị sẵn để chào mừng hành khách.

Lời chào mừng có lồng nhạc bài hát "Hello Vietnam" kèm giọng đọc tương tự như tiếp viên hàng không thường thông báo trên các chuyến bay.

"Chào mừng quý khách trên chuyến xe mang số hiệu 27H... do cơ trưởng Luận Anh điều khiển, vui lòng thắt dây an toàn. Đây là chuyến xe không hút thuốc, bao gồm cả thuốc lá điện tử. Chuyến xe sẽ khởi hành trong ít giây nữa. Chúc quý khách có chuyến đi thật an toàn và tuyệt vời. Xin trân trọng cảm ơn".

Sau lời chào bằng tiếng Việt là giọng đọc tiếng Anh. Nữ hành khách người nước ngoài tỏ ra bất ngờ, ấn tượng trước sự chu đáo của tài xế.

Đoạn video ghi lại giọng đọc trên xe và phản ứng của khách Tây đã nhận được nhiều lượt tương tác. Nam tài xế nhận được nhiều lời khen vì có cách làm rất độc đáo và sáng tạo.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Luận cho biết, khi nghe lời chào bằng tiếng Việt, nữ hành khách chưa hiểu do bất đồng ngôn ngữ. Đến đoạn thông báo bằng tiếng Anh, người phụ nữ bắt đầu ngạc nhiên và thích thú.

Sau màn chào mừng ngắn gọn, nữ hành khách trò chuyện khiến bầu không khí trên xe trở nên vui vẻ hơn. Kết thúc chuyến đi dài, ấn tượng bởi sự chu đáo trong suốt hành trình, cả gia đình đã ngỏ lời mời anh Luận ở lại dùng bữa trưa. Do có việc riêng, nam tài xế khéo léo từ chối và quay xe trở về Hà Nội.

Phần lời thông báo phát trên xe được anh thuê người thực hiện bằng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) với chi phí khoảng 100.000 đồng.

Anh chuẩn bị sẵn 2 đoạn ghi âm và tích hợp trực tiếp trên điện thoại. Một đoạn được sử dụng ngay khi xe bắt đầu hành trình, nhằm chào đón hành khách và nhắc mọi người thắt dây an toàn. Đoạn còn lại được phát trước khi kết thúc chuyến đi, giống như lời tạm biệt, đồng thời nhắc khách kiểm tra và không để quên hành lý trên xe.

Ngoài việc giữ cho không gian xe sạch sẽ, gọn gàng nhằm tạo thiện cảm với hành khách. Mỗi lần lời chào có lồng giai điệu ca khúc “Hello Việt Nam”, anh Luận cảm thấy tự hào vì góp phần lan toả hình ảnh quê hương tới mọi người.

Được biết, anh Luận có nhiều năm gắn bó với nghề lái xe. Trước đây, anh lái xe giường nằm, mới chuyển sang lái taxi được 2 tháng.

Anh cho rằng, so với điều khiển xe giường nằm, lái taxi áp lực hơn trong việc thu hút khách. Thời điểm này, số lượng taxi nhiều. Nếu tài xế không cung cấp dịch vụ tốt, sẽ rất khó giữ chân được khách hàng.

Nói về lý do chuẩn bị lời chào khách rất độc đáo, anh Luận bày tỏ: "Khi làm dịch vụ, tôi quan niệm, mọi khách hàng đều được phục vụ chỉn chu từ khi bước lên xe đến khi xuống. Nếu phục vụ tốt, khách sẽ nhớ tới và tiếp tục đặt các chuyến sau".