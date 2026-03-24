Để mũ bảo hiểm qua đêm, cô gái Đài Loan lạnh toát thấy 1.500 con ong làm tổ

Một cô gái ở Đài Loan (Trung Quốc) đang gây xôn xao dư luận nước này khi chia sẻ khoảnh khắc chiếc mũ bảo hiểm bị đàn ong chiếm lĩnh làm tổ chỉ sau chưa đầy một ngày treo trên gương xe máy.

Cô gái cho biết, chị của mình đã treo mũ bảo hiểm trên gương chiếu hậu của xe máy vào ngày 20/3. Tuy nhiên tới tối 21/3, cô gái quay lại bãi đỗ xe để lấy mũ bảo hiểm, bỗng nhận ra điều bất thường.

Các chuyên gia cho biết hơn 1.500 con ong làm tổ trong mũ bảo hiểm (Ảnh: News).

“Thò tay định đội mũ bảo hiểm, tôi thấy có thứ gì đó như lông mèo, nhưng lại bị châm chích rất đau. Sau đó, tôi phát hiện mình bị ong đốt", nạn nhân cho biết.

Hóa ra, chiếc mũ bảo hiểm đã trở thành tổ mới của một đàn ong. Bên trong mũ đặc kín ong với số lượng lớn. Ngay sau đó, cô gái phải liên hệ lực lượng chuyên trách ở thành phố Đài Nam đến xử lý.

Nhân viên bắt ong cho biết, bên trong chiếc mũ đã xuất hiện mật ong và ước tính có ít nhất 1.500 con ong đậu ở đó.

Để mũ bảo hiểm qua đêm, cô gái Đài lạnh toát thấy 1.500 con vật ở trong (Nguồn video: Taiwan News).

Số ong này sau đó được mang đi nuôi và nhân giống. Chúng không bị tiêu diệt trong bối cảnh ong hoang dã ngày càng suy giảm ở Đài Loan. Riêng chiếc mũ bảo hiểm bị vứt bỏ.

Các chuyên gia bắt ong ở Đài Loan cũng cho rằng, đây là trường hợp hiếm gặp nhưng có thể xảy ra bởi thời điểm này là giai đoạn giao mùa.

Lý giải về hiện tượng đàn ong chọn mũ bảo hiểm để làm tổ, một chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp ở Đài Loan cho biết, vào mùa xuân, các loài côn trùng như ong bước vào mùa sinh sản và phân đàn.

Đàn ong sẽ được mang đi nuôi và nhân giống (Ảnh: News).

Khi tổ cũ chật chội, ong chúa sẽ dẫn một phần của đàn ong tìm nơi cư trú mới. Trong quá trình này, chúng có thể bay tới những nơi có không gian kín, tối, không bị tác động từ bên ngoài.

Những món đồ như mũ bảo hiểm treo ngoài trời, thùng và các vật liệu ít dùng dễ trở thành điểm đến của đàn ong. Khi ong chúa chọn địa điểm mới, những con ong thợ sẽ tập trung xây tổ mới trong thời gian ngắn.

Ở trường hợp kể trên, chiếc mũ bảo hiểm đặt tại bãi xe ngoài trời có tấm lót mềm, không gian kín, ít bị xáo trộn, vô tình thành môi trường để đàn ong tạm thời trú ẩn.

Để tránh câu chuyện diễn ra tương tự, các chuyên gia cũng đưa ra khuyến cáo với người dân cần kiểm tra kỹ các món đồ để ngoài trời, đặc biệt vào thời điểm loài côn trùng hoạt động mạnh. Trước khi dùng, người dân cần quan sát xem bên trong món đồ có dấu hiệu bất thường nào, tránh để rơi vào tình huống nguy hiểm như ong đốt hay tiếp xúc với loài có độc.

Nếu phát hiện thấy tổ ong, người dân không nên tự ý xử lý bởi nguy cơ bị tấn công rất cao. Thay vào đó, mọi người nên giữ khoảng cách an toàn, liên hệ với lực lượng chức năng hoặc đơn vị chuyên trách để hỗ trợ xử lý an toàn.

Trên thế giới từng ghi nhận những trường hợp tử vong do bị ong đốt. Tháng 8/2021, một người đàn ông tại Mỹ đã tử vong và hai người khác phải nhập viện điều trị sau khi bị hàng trăm con ong tấn công ở Tucson, Arizona, Mỹ.

Theo trung tâm nghiên cứu ong Carl Hayden ở Tucson, hầu hết đàn ong ở Arizona liên quan đến ong mật châu Phi, một loài lai giữa ong châu Phi và châu Âu nhưng thường được gọi nhầm là ong sát thủ.