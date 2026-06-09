Dấu tích tháp cổ nghìn năm nơi phát hiện chiếc hộp bằng vàng

Đền Hồng Long nằm bên tả ngạn sông Lam, thuộc địa bàn xã Hồng Long, huyện Nam Đàn (cũ) nay là xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang, người có công khai cơ, lập ấp, lập nên những xóm làng trù phú ở hai bên bờ tả hữu sông Lam.

Phía bên phải chính điện đền Hồng Long là di tích Nhạn Tháp - một công trình Phật giáo độc đáo được xây dựng vào giữa thế kỷ VII. Tương truyền, ngôi tháp cổ này có 13 tầng và được xem là ngọn tháp Phật giáo cổ nhất nước ta. Sau nhiều biến thiên của lịch sử, công trình này chỉ còn phần đế tháp.

Năm 1985, Viện Khảo cổ học phối hợp ngành Văn hóa Thông tin Nghệ An đã tổ chức khai quật Nhạn Tháp. Mặt bằng chân tháp cạnh Nam - Bắc dài 9,6m, cạnh Đông - Tây dài 9m, phần chân tháp cao 2,3m gồm 2 bộ phận: Đế cao 0,7m, bệ cao 1,6m.

Trong quá trình khai quật Nhạn Tháp các nhà khảo cổ tìm thấy chiếc hộp bằng vàng, bên trong có khoảng 1/3 là than tro, trên bề mặt lớp than tro có hai nửa hình tròn màu trắng đục, trong và mỏng như vỏ trứng gà, đó là xá lị. Điều này cũng cho thấy Phật giáo đã du nhập vào nước ta từ rất sớm (Ảnh: Hải Nguyễn).

Hộp đựng xá lị dài 8cm, rộng 5cm, cao 5,5cm, phần nắp bốn rìa cạnh hơi lõm xuống, giống như rìa mái nhà, trên đỉnh nắp có băng trang trí hoa văn hoa cúc tròn có 6 cánh nhỏ; thân hộp xung quanh trang trí băng hoa văn hoa sen cách điệu.

Ngày 25/12/2017, hộp đựng xá lị bằng vàng này đã được công nhận là bảo vật Quốc gia. Theo Hội Kỷ lục gia Việt Nam, hộp đựng xá lị tìm thấy ở Nhạn Tháp là hộp đựng xá lị Phật duy nhất tìm thấy ở Việt Nam từ trước đến nay.

Theo ông Hoàng Văn Kiểm, Giám đốc trung tâm nghiên cứu lịch sử và văn hóa địa phương (tỉnh Nghệ An) cho biết các dấu tích còn lại của Nhạn Tháp cho thấy đây là một công trình kiến trúc hết sức độc đáo.

"4 cạnh của tháp được xây theo lối giật cấp, mạch không trùng khít, các viên gạch được đặt theo dạng hỗn độn. Gạch sử dụng dựng tháp có nhiều mẫu mã, kích thước, hoa văn và ít nhất có hơn 10 loại khác nhau. Có loại gạch là đất nung, có loại gạch đã nung thành sành, dù trải qua hơn một nghìn năm nhưng đa số viên gạch đều khá nguyên vẹn, màu sắc đẹp, không bị rêu mốc dù phơi ngoài mưa nắng", ông Kiểm nói.

Viên gạch có hoa văn hình lá nằm lẫn với những viên gạch trơn. Một điều đặc biệt là các viên gạch có một mặt nhám, được chồng khít lên nhau, hoàn toàn không dùng đến vôi vữa hay chất kết dính.

Tại đây, các nhà khảo cổ còn phát hiện các viên gạch trang trí có hình đức Phật tọa trên hoa sen.

Theo bà Phạm Thị Dịu, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Kim Liên, trong đề án phát triển du lịch, địa phương đã đưa di tích Nhạn Tháp vào tour du lịch văn hóa tâm linh để giới thiệu, quảng bá đến du khách thập phương khi về thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm phát huy hơn nữa ý nghĩa văn hóa, lịch sử, tôn giáo của công trình này.

Tuy nhiên, theo bà Dịu, trong điều kiện ngân sách còn hạn chế, địa phương mới chỉ có thể cải tạo cảnh quan, dự kiến lắp mái che để bảo vệ dấu tích còn lại của công trình kiến trúc độc đáo này.