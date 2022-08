Dầu nhớt xe máy Power phát triển mạnh mẽ tại khu vực Miền Tây, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ

Dầu nhớt xe máy nhập khẩu Power Up.

Dầu nhớt xe máy là sản phẩm thông dụng trên thị trường, nó giúp bôi trơn, làm mát, bảo vệ động cơ, chống mài mòn và tiết kiệm nhiên liệu. Thương hiệu dầu nhớt nhập khẩu Power Up đã có mặt tại thị trường Việt Nam từ những năm 2017, sản phẩm có hệ thống phân phối trải rộng trên toàn quốc và được nhiều khách hàng tin tưởng sử dụng.

Dầu nhớt xe máy Power Up đang phát triển mạnh tại khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và thị trường Miền Tây.

Khu vực Đông Nam Bộ và Miền Tây nhu cầu sử dụng dầu nhớt cho xe máy rất lớn, do đó thương hiệu Power Up đang tập trung phát triển tại các khu vực này. Hệ thống các Nhà Phân Phối triển khai đồng loạt đến các cơ sở, nhiểu chương trình khuyến mãi cho khách hàng và đặc biệt luôn có giá ưu đãi cho các đối tượng là Sinh Viên, Công Nhân và Grab Bike.

Một số tỉnh thành thương hiệu dầu nhớt Power UP đang được đầu tư thị trường mạnh như : TPHCM, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Long An, Sóc Trăng, Lâm Đồng...

Trong thời gian tới, thương hiệu Power Up sẽ không ngừng cải tiến chất lượng, mẫu mã và chủng loại nhằm thu hút khách hàng. Power Up luôn mong muốn mang sản phẩm có chất lượng ổn định, nguồn gốc rõ ràng, giá cả cạnh tranh, tạo lòng tin cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm.

Một của hàng phân phối dầu nhớt xe máy Powe Up tại Bà Rịa Vũng Tàu.

Dầu nhớt xe máy Power Up dành cho đối tượng khách hàng nào?

Dầu nhớt Power Up có nhiểu sản phẩm khác nhau phù hợp cho nhiểu dòng xe, từ các sản phẩm bình dân đến cao cấp, đáp ứng đủ các dòng cho xe cũ và xe mới nhất trên thị trường.

Một số dòng sản phẩm tiêu biểu như:

Dầu nhớt cho các dòng xe tay ga trên thị trường như SH, Airblade, Vespa có độ nhớt và phẩm cấp : SAE 10w40 API SN JASO MB.

Dầu nhớt Powe Up cho xe tay ga.

Dầu nhớt cho xe mô tô phân khối lớn như Sonic, Raider, Exciter…có độ nhớt và phẩm cấp : SAE 10W40 API SN MA2 JASO MA2 FULLY SYNTHETIC.

Dầu nhớt cho các dòng xe số đời mới Wave, Future… có độ nhớt và phẩm cấp :SAE 10W40 API SN JASO MA2.

Dầu nhớt cho các dòng xe bình dân đã sử dụng lâu năm như Dream, Wave, Future có độ nhớt và phẩm cấp : SAE 20w50 API SL JASO MA2.

Dầu nhớt Power Up cho xe phân khối lớn.

Dầu nhớt Power up ngoài sản phẩm xe máy còn cung cấp các dòng sản phẩm nào?

Ngoài dầu nhớt cho xe máy, thương hiệu Power Up còn cung cấp các sản phẩm cho ô tô, tàu thủy, máy công trình và các máy móc nông nghiệp. Các sản phẩm được sử dụng rộng rãi, được nhiều khách hàng đón nhận, tiêu biểu như các dòng sản phẩm: Dầu thủy lực, dầu động cơ cho ô tô, dầu động cơ cho máy 2 thì….

Một số dòng sản phẩm khác của dầu nhớt Power UP.

Dầu nhớt Power Up xuất xứ ở đâu?

Dầu nhớt Power Up là thương hiệu nhập khẩu 100% từ Malaysia, công nghệ sản xuất của Mỹ, các sản phẩm dầu động cơ của Power Up được Viện Dầu Khí Hoa Kỳ (API) cấp chứng nhận chất lượng và được kiểm định hàng năm. Đối với thị trường Việt Nam, thương hiệu Power Up cũng đã phát triển hầu hết các dòng sản phẩm mà thương hiệu đang sản xuất.

Có thể mua sản phẩm dầu nhớt Power Up ở đâu?

Với hệ thống Nhà Phân Phối toàn quốc, bạn có thể đặt hàng qua website của chúng tôi https://daunhotmoto.com/. Sau đó công ty chúng tôi sẽ liên hệ với Đại Lý gần nhất để hỗ trợ cho khách hàng.

Các sản phẩm nếu khách hàng mua tại các đại lý của chúng tôi sẽ được bảo đảm về chất lượng, nguồn gốc và có những giải đáp cặn kẽ nhất cho khách hàng về các sản phẩm.

Dầu nhớt đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ động cơ, chính vì vậy khi lựa chọn chúng ta nên tìm hiểu kĩ về đặc tính sản phẩm. Nhà cung cấp là một trong những yếu tố quan trọng để có sản phẩm tốt ngoài thị trường. Nhà cung cấp có tâm và có sự hiểu biết sẽ cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, giá cạnh tranh. Ngược lại, một số nhà cung cấp chỉ chạy theo lợi nhuận thì những thiệt hại khách hàng là người gánh chịu, vì quá trình hư hại do dầu nhớt kém chất lượng gây ra nó tiến triển âm thầm, khi phát hiện ra thì chi phí để bảo trì, sửa chữa rất tốn kém.