Dầu Gió Con Ó: Từ bí quyết gia truyền đến một phần lối sống Gen Z

Suốt hơn một thế kỷ, dầu gió Con Ó không chỉ là sản phẩm chăm sóc sức khỏe quen thuộc, mà đã gắn liền với sự quan tâm, sẻ chia và tinh thần chữa lành trong từng gia đình.

Hình ảnh chiến dịch “Xức dầu cho đời thêm dịu” với cách tiếp cận trẻ trung, gần gũi với lối sống hiện đại (Ảnh: Eagle Brand Việt Nam).

Nhưng trong một thời đại mà chăm sóc bản thân không còn chỉ là chuyện thuốc men, mà là cách mỗi người thể hiện phong cách sống, thương hiệu Con Ó cũng đang viết tiếp hành trình của mình.

Chiến dịch “Xức dầu cho đời thêm dịu” đánh dấu bước chuyển mình đó, đưa mùi hương thân thuộc trở lại giữa cuộc sống hiện đại, giúp nhiều người tìm lại điểm cân bằng với truyền thống và hiện đại.

Chai dầu xanh Con Ó là hình ảnh quen thuộc gắn liền với ký ức chăm sóc sức khỏe của nhiều thế hệ người Việt (Ảnh: Eagle Brand Việt Nam).

Chiến dịch khai thác góc nhìn mới, đưa hành động quen thuộc "xức dầu" tái định nghĩa vừa giúp giảm đau, vừa giúp xoa dịu những áp lực tinh thần của người trẻ hôm nay, dù là tan vỡ tình cảm, xung đột gia đình hay căng thẳng công việc.

Tuy vậy, hành trình làm mới của Con Ó không phải để gạt đi những di sản trong quá khứ. Thương hiệu vẫn giữ nguyên bản sắc của chai dầu xanh quen thuộc với mùi hương đặc trưng. cảm giác mát lạnh tức thì và hiệu quả đã được kiểm chứng qua nhiều thế hệ.

Theo đại diện thương hiệu, sự chuyển mình của Con Ó phản chiếu chính nhịp sống Việt Nam hôm nay, nơi truyền thống và hiện đại giao thoa tự nhiên. Với thế hệ trẻ đang định nghĩa lại chăm sóc sức khỏe theo cách riêng, Con Ó trở thành cầu nối giữa hai thế giới: vừa gợi lại ký ức quen thuộc, vừa truyền cảm hứng để mỗi người tự lựa chọn cách chăm sóc cho riêng mình.

Dầu gió Con Ó đồng hành cùng nhiều thế hệ gia đình Việt trong đời sống thường ngày (Ảnh: Eagle Brand Việt Nam).

Hơn một thế kỷ gắn bó với người Việt, thương hiệu vẫn giữ vững niềm tin bằng chất lượng ổn định và nguồn gốc minh bạch. “Xức dầu cho đời thêm dịu” giúp thương hiệu khẳng định thông điệp “chai dầu Con Ó, dù nằm trong túi đi chợ của bà, ngăn bàn làm việc của mẹ hay trong chiếc túi tote của Gen Z, vẫn mang cùng một ý nghĩa là biểu tượng của sự chăm sóc bền bỉ, của cảm giác an tâm không đổi qua thời gian”.

“Một giọt nhỏ để xoa dịu cơn đau, một mùi hương để khiến đời dịu lại, đó là cách Con Ó tiếp tục đồng hành cùng người Việt” là lời nhắn nhủ của chiến dịch đặc biệt này.