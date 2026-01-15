Đằng sau clip chàng trai cầu hôn cô gái bán rau ở chợ đầu mối TPHCM gây sốt

Trong clip, khi thấy bạn trai bất ngờ quỳ xuống, cô gái không giấu được sự lúng túng, bối rối. Cô chưa gật đầu ngay, khiến chàng trai không khỏi hồi hộp. Sau vài phút, cô gái mỉm cười và gật đầu đồng ý trong tiếng vỗ tay, reo vui của cả khu chợ.

Hình ảnh ấy nhanh chóng chạm tới cảm xúc của nhiều người, thu hút gần 3 triệu lượt xem. Nhiều bình luận để lại dưới clip bày tỏ sự xúc động, ngưỡng mộ trước một chuyện tình bình dị.

Chàng trai cầu hôn bạn gái giữa chợ đầu mối Bình Điền (Video: Nhân vật cung cấp).

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, hai nhân vật chính trong đoạn clip là anh Đặng Thanh Tú (SN 2001, Tây Ninh) và bạn gái Phương Duyên (SN 2000, Đồng Tháp).

Chia sẻ về khoảnh khắc đặc biệt, anh Thanh Tú cho biết sự việc diễn ra vào khoảng 4h ngày 7/11. Anh đã nhờ một người em họ đang làm việc cùng chợ ghi lại khoảnh khắc cầu hôn để làm kỷ niệm.

"Lúc đó tôi run lắm, vì không biết bạn gái sẽ quyết định thế nào", anh Tú nhớ lại.

Anh Tú và chị Duyên đã hẹn hò một thời gian và cũng tính đến chuyện lâu dài. Vì vậy, chuyện cầu hôn không hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chị Duyên, song theo anh Tú, bạn gái bất ngờ vì ngày anh ngỏ lời đến sớm hơn những gì cả hai từng nghĩ tới.

Anh Tú đã gắn bó nhiều năm với công việc bốc vác tại chợ Bình Điền, quen với những ca làm xuyên đêm. Chị Duyên cũng mưu sinh bằng việc buôn bán rau tại đây.

Hình ảnh cầu hôn giản dị khiến nhiều người xúc động (Ảnh: Chụp màn hình).

Do cùng làm việc ban đêm nhưng nhà lại cách nhau một quãng đường dài, thời gian hai người thực sự ở bên nhau không nhiều. Anh Tú làm ban đêm, thường kết thúc công việc khoảng 6h rồi chạy xe về Long An, trong khi chị Duyên ở TPHCM, buôn bán từ khoảng 21h đến gần trưa hôm sau.

Có những ngày anh Tú về sớm, chỉ kịp ghé qua ngồi với bạn gái một lúc ngắn ngủi rồi lại về nhà. Những cuộc trò chuyện chớp nhoáng giữa ca làm vội vã càng khiến cả hai trân trọng từng khoảnh khắc được gặp nhau.

Nói về quá trình chuẩn bị cho màn cầu hôn, anh Tú cho biết anh đã bày tỏ ý định với một người dì - cũng là tiểu thương tại chợ đầu mối Bình Điền - cùng các em họ và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình.

Chính dì của anh Tú đã gợi ý anh nên cầu hôn ngay tại chợ đầu mối, nơi gắn bó với cuộc sống mưu sinh của cả hai và cũng là nơi chứng kiến hành trình tình cảm của họ mỗi ngày.

Sau đó, anh Tú nhờ em gái khéo léo hỏi chuyện để xác định số đo ngón tay của chị Duyên, âm thầm chuẩn bị nhẫn, rồi lên kế hoạch cho khoảnh khắc trọng đại giữa chợ trong lúc bạn gái không hề hay biết.

"Chiếc nhẫn đeo vào vừa in, khiến tôi cũng thấy hạnh phúc", anh Tú nói.

Khi đoạn clip nhanh chóng lan truyền, anh Tú và chị Duyên cũng được nhiều người biết tới. Anh nói, từ hôm đó, mỗi lần ra chợ, anh thường xuyên được mọi người trêu vui là “chàng trai cầu hôn ở chợ”.

Sau thời gian hẹn hò, cặp đôi cũng đã tính đến chuyện kết hôn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sự nổi tiếng bất ngờ đôi lúc khiến anh Tú cảm thấy áp lực trước những lời bàn tán trên mạng xã hội, nhưng anh may mắn có bạn gái ở bên động viên, nhắc nhở anh giữ sự tập trung cho cuộc sống riêng của hai người.

Theo chia sẻ của anh Tú, hai bên gia đình đã biết chuyện và dự kiến sẽ sớm gặp mặt để bàn chuyện hôn nhân. Cặp đôi mong muốn tổ chức đám cưới sau Tết Nguyên đán, khép lại một chuyện tình bình dị nhưng đầy ấm áp.