Đang giao lưu với hai đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

Đây là hai gương mặt lọt vào danh sách 19 đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.

Hàng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3), Trung ương Đoàn tổ chức trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu nhằm tôn vinh những thanh niên không quá 35 tuổi có thành tích xuất sắc, nổi bật trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Chương trình giao lưu trực tuyến là dịp để độc giả gặp gỡ, trò chuyện và lắng nghe những chia sẻ về hành trình nỗ lực, cống hiến của hai người trẻ đang công tác trong lĩnh vực có nhiều đóng góp trong đời sống, xã hội.

Báo Dân trí tổ chức giao lưu trực tuyến với hai đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 (Ảnh: Vũ Tuấn Huy).

Hai khách mời anh Nguyễn Hữu Dũng và anh Nguyễn Chí Đông có mặt tại toà soạn Dân trí (Ảnh: Hải Long).

Khách mời đầu tiên là Nguyễn Chí Đông (SN 1996), hiện công tác tại Trung tâm Công nghệ thông tin, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội. Anh được đề cử ở lĩnh vực Lao động sản xuất với nhiều thành tích nổi bật trong phát triển các nền tảng công nghệ.

Nguyễn Chí Đông là người chủ trì phát triển Nền tảng dữ liệu lớn Viettel (VLP), được triển khai phục vụ quản trị, điều hành toàn Tập đoàn và tại toàn bộ 10 thị trường nước ngoài của Viettel, giúp tiết kiệm khoảng 9,2 triệu USD chi phí mua sản phẩm ngoại.

Khách mời thứ hai là Nguyễn Hữu Dũng (SN 1991), công tác tại Tổ phòng, chống tội phạm, Công an phường Cầu Giấy, được đề cử ở lĩnh vực An ninh trật tự.

Trong quá trình công tác, Nguyễn Hữu Dũng đã tham gia điều tra, khám phá nhiều chuyên án lớn liên quan đến tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Trong đó có chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức dụ dỗ người dân nạp tiền vào các sàn chứng khoán quốc tế do các đối tượng Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cầm đầu. Lực lượng chức năng đã phối hợp điều tra, khởi tố 48 bị can, lấy lời khai hơn 600 nhân viên tại các văn phòng liên quan và hơn 800 bị hại, đồng thời phong tỏa và thu giữ tài sản trị giá khoảng 5.315 tỷ đồng.

