Đang diễn ra: Loạt ưu đãi xịn cho thời trang đón Xuân 2022 nổi bật và rạng rỡ

Ưu Đãi Năm Mới: Mua càng nhiều, chiết khấu càng cao

Với từng giá trị đơn hàng, bạn sẽ nhận được những mức ưu đãi chiết khấu tương ứng lên đến 20%. Áp dụng cho tất cả các dòng sản phẩm, bao gồm những sản phẩm thuộc bộ sưu tập mới. Chi tiết chương trình:

- Chiết khấu 6% với cho hóa đơn dưới 10.000.000

- Chiết khấu 10% với cho hóa đơn từ 10.000.000 - 20.000.000

- Chiết khấu 14% với cho hóa đơn từ 20.000.000 - 50.000.000

- Chiết khấu 16% với cho hóa đơn từ 50.000.000 - 80.000.000

- Chiết khấu 18% với cho hóa đơn từ 80.000.000 - 100.000.000

- Chiết khấu 20% với cho hóa đơn từ 100.000.000 - 200.000.000

*Không áp dụng cho Kim Cương Rời

Áp dụng từ ngày: 1/1/2022 - 23/1/2022

Điểm danh thêm nhiều quà tặng ngày Tết 2022: 100% nhận Lì xì Tết

Như những thông điệp mang lời chúc xuân tốt đẹp từ Lộc Phúc Fine Jewelry, những phong bao lì xì chứa nhiều mệnh giá lên đến 2 triệu đồng.

Để hành trình du xuân của bạn thật lộng lẫy với những thiết kế trang sức dành riêng cho những ngày đầu năm mới, đừng bỏ lỡ cơ hội mua sắm Tết và nhận thật nhiều phong bao lì xì may mắn.

Chương trình áp dụng từ ngày 24/01/2022 - 16/02/2022.

NEW YEAR - NEW LOOK

Hàng loạt thiết kế mới đón chào Xuân 2022 cho bạn sự lựa chọn đa dạng. Từ kiêu sa lấp lánh đến #trendy tinh giản, BST trang sức Tết rực rỡ đang chờ bạn sở hữu. Xem ngay những gợi ý trang sức từ Lộc Phúc:

Spring Sets - Xuân Đẹp

Những gợi ý bạn cần có cho vẻ đẹp hiện đại và gu thời trang cá tính. Hãy "set" lại vẻ ngoài rực rỡ bằng sự kết hợp trang sức "vừa vặn" tôn vinh vẻ đẹp và sự tự tin của bạn, những cô nàng theo đuổi phong cách thành thị, thanh lịch.

Bộ trang sức vàng trắng 18K ton-sur-ton cổ điển nhưng vẫn đậm chất thời trang.

Bản phối trang sức với bông tai, nhẫn và dây chuyền nền nã, uyển chuyển cùng kiểu nhẫn thanh mảnh tôn vinh nét dịu dàng nữ tính.

Bạn cũng có thể tự mình sáng tạo…

Không cần khuôn khổ hay quy luật, hãy tự mình kết hợp và sáng tạo nên những outfit ấn tượng theo cách của riêng bạn.

Còn gì thể hiện tuyên ngôn cá tính hơn những chiếc vòng tay #unisex. Từ thời thượng, hiện đại cho đến năng động, phá cách, bản phối vòng tay luôn phù hợp cho sự sáng tạo của mỗi phong cách cá nhân.

Vòng tay vàng cao cấp đính đá Cubic Zirconia để bạn tự do mix & match.

"Thổi" một làn gió vui tươi mang chất riêng của bạn bằng cách nhấn nhá những sợi dây chuyền cá tính nổi bật. Để chuyến dạo chơi "đi đó đi đây" ngày đầu năm mới luôn rạng rỡ và tràn ngập năng lượng.

Không có gì phù hợp hơn để bắt đầu năm mới 2022 bằng những thiết kế mặt dây chuyền thời trang cho vẻ ngoài thêm lung linh ngay cả với một bộ trang phục đơn giản.

Bạn cũng có thể làm mới mình với bản phối trang sức quý phái trong những buổi dạ tiệc sang trọng.

Vẫn còn những quà tặng đặc biệt đang chờ được hé lộ…

Loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn nhất dịp đầu năm vẫn đang tiếp diễn cùng những quà tặng hấp dẫn không kém đang chờ đón bạn. Đừng quên theo dõi Lộc Phúc Fine Jewelry tại đây để không bỏ lỡ những deal tốt bạn nhé!