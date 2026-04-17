Dân làng đội nắng ra đồng "giải cứu" 10 tấn dưa giúp người phụ nữ gãy chân

Hai ngày qua, hình ảnh hàng chục phụ nữ đội nón, bịt khẩu trang ra đồng dưới thời tiết nắng nóng để thu hoạch dưa giúp một người gặp hoạn nạn ở xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Ngày 17/4, bà Trần Thị Hường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cổ Đạm, xác nhận sự việc diễn ra tại địa phương. Theo bà Hường, cách đây một tháng, bà Phan Thị Mong (43 tuổi, trú tại thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm) bị ngã xe khi đi làm đồng dẫn đến gãy chân.

Nhiều người dân cùng ra đồng giúp gia đình bà Mong thu hoạch dưa (Ảnh: Văn Nguyễn).

Gia đình bà Mong có 2 con đang tuổi đến trường, chồng làm giáo viên. Bà Mong là lao động chính trong nhà. Trong khi đó, 2.500m2 ruộng dưa bở (còn gọi là dưa lưới) với sản lượng khoảng 10 tấn của gia đình đã đến kỳ thu hoạch.

Trước hoàn cảnh này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cổ Đạm phối hợp Chi hội Phụ nữ thôn Vân Thanh Bắc kêu gọi hội viên, người dân chung tay hỗ trợ.

Từ ngày 16/4, hơn 50 người đã ra đồng thu hoạch và giúp gia đình tiêu thụ dưa. Thông tin cũng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội để kêu gọi người dân mua ủng hộ.

10 tấn dưa đến kỳ thu hoạch, cần được tiêu thụ sớm để tránh thiệt hại (Ảnh: Văn Nguyễn).

"Ngoài người dân các địa phương ủng hộ, một số doanh nghiệp trên địa bàn đã vận động công nhân, người lao động mua dưa giúp gia đình. Lượng tiêu thụ khá lớn, chúng tôi đều ghi chép đầy đủ", bà Hường cho biết.

Theo bà Hường, lượng lớn dưa này sẽ được thu hoạch 2-3 đợt trong vòng hơn một tuần. Nếu không thu hoạch và tiêu thụ kịp thời, dưa sẽ nhanh hư hỏng, nguy cơ thiệt hại lớn rất cao.

Bà Mong bị tai nạn gãy chân và được mọi người hỗ trợ thu hoạch, bán dưa (Ảnh: Văn Nguyễn).

Hiện, dưa được bán với giá 13.000-15.000 đồng/kg. Chính quyền địa phương mong muốn các tổ chức, cá nhân tiếp tục chung tay mua ủng hộ để giúp gia đình vượt qua khó khăn.

"Mỗi quả dưa bán đi không chỉ có giá trị kinh tế mà còn là sự sẻ chia với gia đình lúc hoạn nạn. Chúng tôi hy vọng nhờ sự chung tay của cộng đồng, gia đình bà Mong sẽ sớm ổn định cuộc sống", bà Hường chia sẻ.