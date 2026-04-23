Thực hiện theo di nguyện của người quá cố, một gia đình đã thuê các vũ công tới biểu diễn, nhảy múa trước quan tài. Vụ việc hiện gây nhiều tranh cãi trong dư luận Thái Lan.

Đám tang ở Thái Lan thuê vũ công nhảy múa trước quan tài gây tranh cãi

Theo truyền thông địa phương, người đàn ông 59 tuổi có tên Winij, sống tại huyện Ron Phibun thuộc tỉnh Nakhon Si Thammarat. Ông qua đời sau thời gian chống chọi với căn bệnh mãn tính.

Trước đó, ông đã dặn dò người thân thuê các vũ công tới biểu diễn để không khí lễ tang không quá đau buồn. Ông cũng mong con cháu có thể sớm vượt qua nỗi đau mất mát.

Vũ công biểu diễn trước mặt quan khách tới dự lễ tang (Ảnh: Thaiger).

Vào đêm cuối cùng của nghi thức tang lễ diễn ra ngày 20/4 tại nhà riêng, con cháu của ông Winij đã thuê chiếc xe tải chở 3 vũ công nữ ăn mặc gợi cảm cùng dàn loa âm thanh lớn. Các vũ công thực hiện nhiều đoạn vũ đạo ngay trước quan tài.

Đoạn video được chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt xem và chia sẻ. Hình ảnh ghi lại cho thấy, các vũ công nữ nhảy múa theo nhạc, trong khi nhiều người tham dự lễ tang ở các độ tuổi, cũng đứng nhìn với ánh mắt tò mò.

Trước nhiều ý kiến chỉ trích, đại diện gia đình cho biết, họ chỉ muốn làm theo đúng mong muốn của người đã khuất để tưởng nhớ ông.

Khi còn sống, ông Winij được nhận xét là người có tính cách vui vẻ, hòa đồng, được mọi người sống xung quanh kính trọng. Thi hài của ông được đặt tại nhà riêng trước khi mang đi hỏa táng vào ngày 21/4.

Người tới tham dự lễ tang chăm chú theo dõi màn biểu diễn của vũ công (Ảnh: Thaiger).

Sự việc nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Một số ý kiến ủng hộ và cho rằng gia đình chỉ đơn giản thể hiện sự tôn trọng trước mong muốn cuối cùng của người đã khuất, không gây hại đến ai.

Tuy nhiên, nhiều người khác phản đối và nhận định, màn biểu diễn không phù hợp với không khí tang lễ, đặc biệt khi có trẻ em và thanh thiếu niên tham dự. Đồng thời điều này có thể đi ngược lại các giá trị văn hóa truyền thống của Thái Lan.

Ở một trường hợp khác, tang lễ “không nước mắt” đã diễn ra tại tỉnh Loei (Thái Lan). Người đã khuất là một nhiếp ảnh gia 58 tuổi.

Thay vì không khí u buồn thường thấy của các đám tang, bạn bè và người thân đã dựng lều, cùng nhau hát những ca khúc mà lúc sinh thời vị nhiếp ảnh yêu thích. Gia đình cho rằng, đây là một cách tiễn biệt đúng với tính cách lạc quan của người quá cố.

Tại Thái Lan, phong tục trong các đám tang chịu ảnh hưởng Phật giáo sâu sắc, thường diễn ra từ 3 đến 7 ngày với các nghi thức chính như tụng kinh, hỏa táng và thờ cúng.

Người Thái quan niệm rằng, đám tang là dịp báo hiếu, thể hiện sự trân trọng với người đã khuất bằng những nghi thức tổ chức trang trọng, cung kính. Trong đó, vào lễ tụng kinh, các nhà sư thường được mời đến nhà hoặc chùa để tụng kinh, cầu siêu cho hương hồn người chết.

Khách đến viếng thường mặc đồ đen hoặc màu sẫm. Họ có thể tặng kẹo hoặc sợi chỉ đỏ, một nét văn hóa ảnh hưởng từ người Trung Quốc. Người Thái thể hiện sự tôn trọng bằng cách chắp tay trước ngực và cúi đầu nhẹ khi chào hỏi, ngay cả trong bối cảnh tang lễ.

Hỏa táng là hình thức phổ biến nhất. Khi đó, người đã khuất được "tắm lửa" sạch sẽ để siêu thoát. Sau khi hỏa táng, tro cốt được lưu giữ tại chùa hoặc rải xuống sông hoặc biển tùy theo tâm nguyện của người mất.

Bởi vậy, một đám tang có mời vũ công tới biểu diễn như trường hợp của gia đình tại tỉnh Nakhon Si Thammarat được coi là trường hợp hiếm gặp và gây tranh cãi.