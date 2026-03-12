Đại úy kể về vụ án lừa đảo nghìn tỷ và kỳ tích thu hồi siêu xe, vàng miếng

Choáng trước loạt siêu xe, tài sản khủng của kẻ cầm đầu

Là 1 trong số 19 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025, Đại úy Nguyễn Hữu Dũng - Tổ phòng, chống tội phạm, Công an phường Cầu Giấy (Hà Nội) từng tham gia nhiều "trận đánh" lớn triệt phá các đường dây tội phạm nguy hiểm.

Anh Dũng ấp ủ ước mơ trở thành một chiến sĩ an ninh từ nhỏ. Khi trưởng thành, được sống đúng với đam mê, anh không quản ngại ngày đêm lần theo dấu vết kẻ gian, âm thầm bảo vệ bình yên cho cuộc sống của người dân.

Đại úy Nguyễn Hữu Dũng từng đảm nhận nhiều nhiệm vụ, đặc biệt là lần tham gia triệt phá vụ án lừa đảo do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cầm đầu.

Đây là chuyên án gây chấn động dư luận, được đánh giá là chiến công lớn của Công an TP Hà Nội khi bóc gỡ được một đường dây lừa đảo đầu tư ngoại hối, tiền điện tử xuyên quốc gia được điều hành bởi những kẻ tinh vi có hiểu biết về công nghệ.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng Việt Nam còn phối hợp với Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) cùng các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài để truy vết, ngăn chặn đường tẩu thoát của các nghi phạm chủ chốt.

Nhiều cơ quan cảnh sát quốc tế bày tỏ sự nể phục, đánh giá cao kết quả điều tra của Công an Việt Nam, đồng thời đề nghị trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong truy vết dòng tiền ảo và thu hồi tài sản xuyên quốc gia - lĩnh vực vốn được xem là thách thức lớn đối với lực lượng thực thi pháp luật trên thế giới.

Tham gia chuyên án, Đại úy Nguyễn Hữu Dũng có nhiệm vụ phối hợp điều tra làm rõ hành vi phạm tội và khởi tố 48 bị can, xác minh ghi lời khai 600 đối tượng là nhân viên tại các văn phòng, xác minh ghi lời khai hơn 800 người là bị hại của vụ án.

Anh Dũng còn cùng đồng đội xác minh nguồn gốc tài sản, phong tỏa và thu giữ các tài sản có liên quan đến hành vi phạm tội có tổng trị giá khoảng 5.315 tỷ đồng.

"Thành công của chuyên án là nỗ lực của cả một tập thể với sự đồng hành chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cấp. Các trinh sát quyết tâm bằng mọi giá lần ra chân tướng sự việc và đấu trí buộc “ông trùm” Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ nhận tội", anh Dũng bày tỏ.

Theo Đại úy trẻ vụ án có quy mô đặc biệt lớn, có nhiều đối tượng tham gia, hoạt động ở nhiều quốc gia, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân.

Anh Nguyễn Hữu Dũng - Tổ phòng, chống tội phạm, Công an phường Cầu Giấy (Hà Nội) chia sẻ nhiều câu chuyện trong quá trình phá án (Ảnh: Hải Long).

Chia sẻ về thời gian đầu triển khai chuyên án, anh Dũng cho hay, anh vốn là người thích đầu tư về các sản phẩm tài chính. Khi nắm được thông tin trên địa bàn có một văn phòng hoạt động về lĩnh vực tài chính, anh đã đến tìm hiểu. Khi nhận ra nơi đây có dấu hiệu vi phạm, anh đã báo lãnh đạo. Từ đó, lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy (cũ) đã báo cáo lãnh đạo Công an TP Hà Nội và xác lập chuyên án đấu tranh...

“Ban đầu, chúng tôi nghĩ đây chỉ là một tổ chức hoạt động với quy mô nhỏ. Tuy nhiên, khi đi sâu tìm hiểu, chúng tôi đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Số lượng bị hại rất lớn, địa điểm văn phòng ở nhiều tỉnh, địa chỉ IP hoạt động trên sàn chứng khoán đều ở nước ngoài”, Đại úy Nguyễn Hữu Dũng nói.

Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ áp dụng phương thức thủ đoạn mới so với xã hội, có sự kết nối với nước ngoài để vận hành. Trong quá trình điều tra, các trinh sát gặp không ít khó khăn, đặc biệt là về công nghệ.

"Đối tượng Phó Đức Nam rất giỏi về sử dụng người những người có chuyên môn cao nắm giữ các vị trí quản lý nên vận hành đường dây tinh vi", anh Dũng kể.

Chuyên án phải triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong và ngoài nước để đấu tranh, bóc gỡ. Bên cạnh đó, nhóm phá án cũng phải mời thêm chuyên gia để tìm ra những điểm mấu chốt, triệt phá, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Một điểm đặc biệt nổi bật của chuyên án là công tác truy vết, phong tỏa và thu hồi tài sản. Kết quả thu hồi tài sản trong vụ án được Giám đốc Công an TP Hà Nội Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đánh giá là một “kỳ tích”.

Trong số tài sản bị thu giữ có hàng chục ô tô hạng sang trên thế giới rất hiếm, bất động sản tại Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia, Campuchia; khoản tiền 1,2 triệu USD Singapore gửi tại ngân hàng nước ngoài; cùng 246kg vàng nguyên khối và hàng trăm miếng vàng SJC.

Nhiều chiếc xe sang khiến các trinh sát choáng ngợp và mất nhiều thời gian tính toán phương án đưa về trông coi, canh giữ trong thời gian tiến hành các bước xử lý theo quy định.

Dàn xe sang của Mr Pips tại cơ quan công an (Ảnh: Hải Nam).

Nhiều người tan cửa nát nhà vì tin theo những kịch bản hoàn hảo

Trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, anh Nguyễn Hữu Dũng cũng ghi nhận nhiều câu chuyện éo le, ám ảnh. Nhiều bị hại đến thời điểm hiện tại gần như tan cửa nát nhà vì sập bẫy đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ.

“Nhiều bị hại kể rằng, khi nghe chào mời mua chứng khoán quốc tế cảm thấy rất mơ hồ và đã từ chối. Tuy nhiên, sau đó kẻ gian không ngừng tung ra nhiều chiêu trò, kịch bản để dẫn dắt. Vì kịch bản của các đối tượng quá hoàn hảo nên bị hại đã dần đánh mất sự tỉnh táo mà tham gia đầu tư rồi mất trắng”, Đại úy Dũng chia sẻ.

Quá trình phá án, anh Dũng và đồng đội nhận thấy, các đối tượng trong đường dây lừa đảo hướng mục tiêu đến người cao tuổi, người đã nghỉ hưu. Đây là nhóm có tích lũy nhất định so với người trẻ, họ có nhiều trải nghiệm trong cuộc đời nên có sự tự tin nhất định.

Khi bị các đối tượng đưa vào tròng, nạn nhân dễ dàng bị tin tưởng, trở thành diễn viên trong kịch bản của đường dây lừa đảo. Các đối tượng lừa đảo thường đánh vào lòng tham của người dân. Khi nhận được lợi nhuận lớn trong thời gian ngắn, có người sẽ tiếp tục nạp tiền.

Ở chuyên án liên quan đến đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam, các đối tượng lập ra nhiều sàn chứng khoán khác nhau. Có nạn nhân vừa bị lừa ở sàn này, vài tháng sau lại bị sàn khác "rút tiền", thậm chí có người bị lừa ở 4-5 sàn.

Anh Dũng trong buổi giao lưu với độc giả Dân trí (Ảnh: Hải Long).

Hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều hình thức lừa đảo sử dụng công nghệ cao. Các đối tượng có thể giả giọng nói, giả hình ảnh hoặc tạo ra những nội dung rất tinh vi để qua mặt người dùng.

Trước thực trạng đó, Đại úy Nguyễn Hữu Dũng khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác, thường xuyên theo dõi thông tin từ các kênh chính thống để kịp thời nắm bắt cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo đang xuất hiện. Trong thời đại công nghệ hiện nay, các thủ đoạn lừa đảo có thể được tạo ra rất tinh vi, vì vậy người dân không nên quá tin tưởng vào bất kỳ thông tin nào khi chưa được kiểm chứng.

Khi nhận được một cuộc gọi hay tin nhắn đáng ngờ, cần bình tĩnh kiểm tra lại thông tin, tự đặt câu hỏi liệu nội dung đó có chính xác hay không, có ai đang cố tình lợi dụng hay không, từ đó nâng cao cảnh giác và tránh rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo.

Những người trẻ trong gia đình nên quan tâm, chú ý đến bố mẹ, ông bà để phòng ngừa khi họ có dấu hiệu bị lừa đảo.

Bóng hồng phía sau chiến sĩ quả cảm

Trong quá trình thực hiện những nhiệm vụ khó khăn, hiểm nguy, những chiến sĩ công an như anh Dũng luôn nhận được sự đồng hành, chia sẻ từ gia đình.

Khi quyết định theo nghề này, gia đình, đặc biệt là bố mẹ, luôn ủng hộ và tạo điều kiện để anh theo đuổi ước mơ.

Khi anh lập gia đình, vợ là hậu phương vững chắc, đồng hành và sẻ chia để anh an tâm công tác.

Gia đình luôn tiếp thêm động lực cho chiến sĩ trẻ an tâm công tác (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Có những giai đoạn phải trinh sát, theo dõi đối tượng liên tục, tôi đi sớm về khuya, thậm chí ngày đi đêm về. Nhiều hôm, sáng tôi rời nhà khi vợ con còn đang say giấc, tối về thì cả nhà cũng đã ngủ.

Vợ tôi gần như một mình quán xuyến mọi việc trong gia đình, chăm lo cho các con để tôi có thể yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Với tôi, gia đình luôn là hậu phương vững chắc, là nơi tiếp thêm động lực để tôi nỗ lực trong công việc và vượt qua những khó khăn của nghề", anh chia sẻ.