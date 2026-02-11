Dai-ichi Life Việt Nam: 19 năm đồng hành vì cuộc sống tươi đẹp cho người Việt

Bền bỉ lan tỏa yêu thương

Kể từ khi đặt nền móng tại thị trường Việt Nam, Dai-ichi Life Việt Nam đã kiên định với phương châm trách nhiệm xã hội gắn liền với hiệu quả kinh doanh, tiên phong khởi xướng nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa từ giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội nhằm mang lại những thay đổi tích cực cho cộng đồng địa phương.

Riêng trong năm 2025, thông qua Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp”, Dai-ichi Life Việt Nam đã triển khai gần 300 chương trình hỗ trợ cộng đồng trên khắp cả nước, với tổng giá trị gần 13 tỷ đồng, mang lại lợi ích thiết thực cho gần 21.500 người dân, nâng tổng số tiền đóng góp hơn 88 tỷ đồng.

Dai-ichi Life Việt Nam chung tay chia sẻ với người dân bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai trong năm 2025 (Ảnh: Dai-ichi Life Việt Nam).

Trong các đợt thiên tai vừa qua, Dai-ichi Life Việt Nam đã trực tiếp đến các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề để động viên, thăm hỏi và trao những phần quà thiết thực, với tổng số tiền đóng góp gần 5,3 tỷ đồng, hỗ trợ gần 9.000 người dân, trẻ em sớm ổn định và từng bước xây dựng lại cuộc sống sau bão lũ, đồng thời chung tay xây dựng lại cơ sở vật chất cho các trường học tại 17 tỉnh, thành trên cả nước.

Song song đó, các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng tiếp tục được Dai-ichi Life Việt Nam duy trì như một cam kết dài hạn. Trong năm qua, hơn 1.340 bệnh nhân nghèo đã được hỗ trợ khám sức khỏe, phẫu thuật mắt và điều trị ung thư; 729 đơn vị máu được hiến tặng thông qua các chương trình hiến máu nhân đạo, tiếp thêm hy vọng sống cho nhiều bệnh nhân.

Dai-ichi Life Việt Nam mang đến nguồn nước uống sạch, góp phần bảo vệ sức khỏe và phát triển thể chất toàn diện cho thế hệ tương lai (Ảnh: Dai-ichi Life Việt Nam).

Ở lĩnh vực giáo dục và môi trường, thông qua Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp”, công ty đã trao tặng 15 hệ thống máy lọc nước uống sạch, cùng gần 7.200 suất hỗ trợ giáo dục gồm học bổng, quà khuyến học, ba lô và áo ấm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc.

Đồng thời, hơn 10.000 cây xanh được trồng tại rừng phòng hộ Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk, nhằm bảo vệ môi trường và gìn giữ hệ sinh thái cho các thế hệ tương lai.

Với Dai-ichi Life Việt Nam, chung tay sẻ chia cùng cộng đồng không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là cam kết bền bỉ vì một Việt Nam khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.

Vững vàng nội lực cho chặng đường mới

Là thương hiệu bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Nhật Bản, đặt chữ “Tín” và triết lý kinh doanh “Khách hàng là trên hết” lên hàng đầu, Dai-ichi Life Việt Nam không ngừng cải tiến, tiên phong hoàn thiện danh mục sản phẩm thế hệ mới nhằm tuân thủ Luật kinh doanh bảo hiểm.

Những giải pháp ưu việt như “An tâm song hành thịnh vượng”, “An phát đầu tư thịnh vượng” cùng các giải pháp bảo vệ toàn diện như chăm sóc tai nạn, bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ duy trì đóng phí và chăm sóc thai sản 24/7 đã trở thành lá chắn tài chính vững chắc cho hàng triệu gia đình Việt.

Bên cạnh đó, Dai-ichi Life Việt Nam tập trung đẩy mạnh số hóa xuyên suốt các quy trình nhằm mang đến hành trình dịch vụ thuận tiện và hiệu quả hơn cho khách hàng. Đồng thời, công ty cam kết tuân thủ pháp luật và kinh doanh minh bạch, chính trực, tăng cường nâng cao chất lượng đội ngũ kinh doanh nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng và sự hài lòng cho khách hàng.

Tập thể Dai-ichi Life Việt Nam vững tin tiến bước trên hành trình mới, tiếp tục mang đến những giá trị tốt đẹp cho người dân Việt Nam (Ảnh: Dai-ichi Life Việt Nam).

Chia sẻ nhân dịp kỷ niệm 19 năm thành lập, ông Đặng Hồng Hải, Tổng giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam, nhấn mạnh: “19 năm không chỉ là dấu ấn của thời gian, mà là hành trình của niềm tin được xây dựng bằng sự bền bỉ, trách nhiệm, chính trực và trên hết là những giá trị nhân văn ‘tất cả vì con người’ mà chúng tôi kiên định theo đuổi”.

Với nền tảng niềm tin đã được vun đắp 19 năm qua, cùng tinh thần đoàn kết và khát vọng đổi mới, Dai-ichi Life Việt Nam được kỳ vọng sẽ vững tin tiến bước trên hành trình mới, tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho khách hàng, cộng đồng và xã hội Việt Nam.