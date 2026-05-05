Cuộc thi ảnh "Việt Nam trong mắt tôi" tiếp nhận tác phẩm đến hết ngày 5/5

Cuộc thi ảnh Việt Nam trong mắt tôi do báo Dân trí phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - VietinBank tổ chức nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Ảnh trên là tác phẩm Tổ quốc tôi hai tiếng Việt Nam đến từ tác giả Nguyễn Minh Trí.

Tính đến sáng 5/5, Ban tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận hơn 1.000 tác phẩm từ đông đảo độc giả, những người yêu nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên từ khắp nơi gửi về báo Dân trí dự thi.

Ảnh trên là tác phẩm Việt Nam hạnh phúc đến từ tác giả Bùi Cương Quyết.

Hơn 700 tác phẩm đã được biên tập, duyệt, xuất bản trên chuyên trang cuộc thi ảnh của báo Dân trí để lan toả những khoảnh khắc đẹp về Việt Nam, từ chân dung con người, cảnh sắc thiên nhiên đến các sự kiện lớn trong suốt một năm qua.

Ảnh trên là tác phẩm Âm vang ngày đại lễ của tác giả Dương Thành Long.

Ban tổ chức cuộc thi sẽ tiếp nhận các bài dự thi đến hết 24h ngày hôm nay (5/5), tổ thư ký sẽ tiếp tục biên tập và đăng tải các tác phẩm phù hợp với thể lệ trên chuyên trang báo Dân trí.

Ảnh trên là tác phẩm Cùng nhau ra đồng muối của tác giả Nguyễn Huyền.

Báo Dân trí xin giới thiệu một số tác phẩm của một số tác giả đã gửi về dự thi để bạn đọc báo và người yêu nhiếp ảnh cùng chiêm ngưỡng.

Tác phẩm Sắc hồng Tam Cốc đến từ tác giả Dương Thành Long.

Rạng rỡ Hạ Long đến từ tác giả Giang Sơn Đông.

Bài dự thi Lối về xóm nhỏ của tác giả Phan Trường Sơn.

Tác phẩm Mùa vàng của tác giả Nguyễn Phan Đăng Quan.

Bài dự thi Cầu Cao Lãnh trong sương sớm đến từ tác giả Trần Thanh Sang.

Tác phẩm Cá voi săn mồi ở biển Nhơn Lý, Gia Lai đến từ tác giả Lê Chí Trung.

Bộ ảnh Hát Bội truyền thống đến từ tác giả Chung Nhựt Phát.

Ban tổ chức cuộc thi tiếp tục nhận các tác phẩm dự thi Cuộc thi ảnh Việt Nam trong mắt tôi đến hết ngày 5/5.