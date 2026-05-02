Cuộc thi ảnh "Việt Nam trong mắt tôi" nhận bài đến ngày 5/5

Lượng bài thi liên tục tăng

Sau thời gian phát động và thu hút sự quan tâm của cộng đồng, cuộc thi ảnh "Việt Nam trong mắt tôi" đang bước vào giai đoạn nước rút.

Những ngày qua, lượng bài gửi về có xu hướng tăng nhanh khi nhiều tác giả hoàn thiện tác phẩm và đăng ký dự thi. Đây cũng là thời điểm quan trọng để người tham gia rà soát lại nội dung, lựa chọn những khoảnh khắc ưng ý nhất trước khi gửi tới ban tổ chức.

Cuộc thi do báo Dân trí phối hợp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - VietinBank tổ chức nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Vì vậy, mỗi bức ảnh không chỉ là một tác phẩm sáng tạo mà còn là một cách thể hiện tình cảm với quê hương. Những lát cắt đời thường, nếu được nhìn bằng góc nhìn chân thành, vẫn có thể tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ.

Ban tổ chức khuyến khích người tham gia không chờ đến sát hạn mới gửi bài, nhằm tránh những sai sót không đáng có trong quá trình đăng ký. Việc hoàn tất sớm cũng giúp tác phẩm có thêm thời gian tiếp cận người xem và nhận được sự tương tác.

Bừng sáng giữa đại ngàn (Ảnh: Nguyễn Huyền).

Tác phẩm “Gạch” (Ảnh: Nguyễn Phú Trọng).

Hậu cần nghề biển (Ảnh: Nguyễn Xuân Hãn).

Giây phút chia tay, tình quân dân còn mãi (Ảnh: Nhân Nguyễn Thanh).

Những người hùng dưới lòng phố (Ảnh: Bùi Minh Châu).

Hướng dẫn đăng ký dự thi

Để tham gia, người dự thi truy cập chuyên trang chính thức cuộc thi ảnh “Việt Nam trong mắt tôi” trên báo Dân trí và làm theo các bước hướng dẫn.

Bước 1: Người dự thi gửi bài kèm đầy đủ thông tin gồm ảnh dự thi, họ tên, số điện thoại, email và phần mô tả ngắn nêu rõ tiêu đề, địa danh và thời gian sáng tác.

Bước 2: Sau khi hoàn tất bước gửi bài, tác giả chờ thông báo duyệt từ ban tổ chức. Những tác phẩm hợp lệ sẽ được đăng tải công khai trên chuyên trang cuộc thi, tạo điều kiện để tiếp cận đông đảo độc giả và cộng đồng yêu nhiếp ảnh.

Bước 3: Người dự thi có thể kêu gọi bình chọn và tương tác cho tác phẩm của mình. Đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào kết quả chung, đồng thời giúp lan tỏa rộng rãi các hình ảnh đẹp về đất nước.

Mỗi lượt tương tác (like, love…) trên chuyên trang được quy đổi thành 1 điểm bình chọn, vì vậy một bức ảnh càng được chia sẻ rộng rãi, càng có cơ hội lan tỏa.

Song song với đó, hội đồng giám khảo gồm đại diện báo Dân trí và các nhiếp ảnh gia uy tín sẽ chấm điểm chuyên môn, đảm bảo sự cân bằng giữa cảm xúc đại chúng và giá trị nghệ thuật.

Người dự thi cũng cần lưu ý các yêu cầu kỹ thuật như định dạng JPG/JPEG, dung lượng tối đa 5MB, kích thước tối thiểu 3.000 pixel.

Tác phẩm cần giữ nguyên tính chân thực, không chỉnh sửa làm sai lệch nội dung.

Trong những ngày đếm ngược đóng cổng đăng ký dự thi, việc gửi đi một bức ảnh cũng là cách mỗi người lưu lại một khoảnh khắc của Việt Nam trong dòng chảy hiện tại.

Mỗi bức ảnh là một lát cắt nhỏ, nhưng khi đặt cạnh nhiều lát cắt khác sẽ góp phần làm nên câu chuyện chung về một đất nước đang phát triển và bước vào kỷ nguyên vươn mình.