Cuộc thi ảnh "Việt Nam trong mắt tôi": Khi những khuôn hình nhỏ kể câu chuyện lớn về đất nước

Những lát cắt cá nhân làm nên bức tranh chung về Việt Nam

Có những điều rất lớn lao lại bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Một ánh mắt, một nụ cười, một góc phố quen, hay một buổi chiều yên ả bên dòng sông… Trong cuộc thi ảnh “Việt Nam trong mắt tôi”, những khoảnh khắc tưởng chừng bình dị ấy trở thành chất liệu để mỗi người kể lại câu chuyện của riêng mình về đất nước.

Niềm vui khi có nước (Ảnh: Lê Ngọc Huy).

Cuộc thi không tìm kiếm những khuôn hình hoàn hảo về mặt kỹ thuật, mà trân trọng cách mỗi cá nhân nhìn và cảm nhận. Mỗi bức ảnh vì thế mang theo một phần trải nghiệm sống, một ký ức, hay một rung động riêng, khó lặp lại.

Khi những góc nhìn ấy được đặt cạnh nhau, chúng không còn là những câu chuyện rời rạc. Chúng dần kết nối, bổ sung và soi chiếu lẫn nhau, tạo thành một bức tranh rộng hơn về Việt Nam, nơi quá khứ, hiện tại và những chuyển động của đời sống cùng tồn tại.

Nhịp sống công trường (Ảnh: Giang Sơn Đông).

Ở chiều sâu hơn, đó cũng là cách mỗi người “định nghĩa” lại đất nước trong tâm trí mình. Không phải bằng những khái niệm lớn lao, mà bằng những hình ảnh cụ thể, gần gũi, có thể nhìn thấy và chạm tới bằng cảm xúc.

Lan tỏa ký ức, nuôi dưỡng sự gắn kết với quê hương

Được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cuộc thi mang trong mình một lớp ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi nghệ thuật. Đó là lời gợi nhắc về hành trình của đất nước từ những năm tháng chiến tranh đến một Việt Nam hòa bình, đang chuyển mình từng ngày trong một kỷ nguyên vươn mình.

Trong dòng chảy ấy, mỗi bức ảnh giống như một mảnh ghép ký ức. Có thể là ký ức của một cá nhân, nhưng khi được chia sẻ, nó trở thành một phần của ký ức chung của người xem. Người xem, dù ở đâu, vẫn có thể tìm thấy sự quen thuộc, từ đó hình thành sự đồng cảm.

Tác phẩm Dệt vải (Ảnh: Phan Quốc Thành).

Cuộc thi giúp những câu chuyện nhỏ có cơ hội đi xa hơn. Một bức ảnh không chỉ dừng lại ở người chụp, mà tiếp tục sống trong cảm nhận của nhiều người khác, qua mỗi lượt xem, mỗi tương tác trên chuyên trang.

Ở góc độ này, cuộc thi trở thành một điểm chạm kết nối. Người chụp ảnh, người xem ảnh, và cả những câu chuyện phía sau, cùng gặp nhau trong một không gian chung, từ đó cảm xúc về lòng tự hào dân tộc được chia sẻ một cách tự nhiên, sâu sắc.

Sau cùng, điều đọng lại có thể không phải là giải thưởng, mà là cách mỗi người nhìn lại và hiểu hơn về nơi mình đang sống.

Từ những khuôn hình nhỏ, một tình cảm lớn dần được bồi đắp theo cách lặng lẽ nhưng bền bỉ, đó là tình yêu với quê hương, đất nước và với dân tộc.

Tác phẩm ngọn đuốc giữa biển khơi (Ảnh: Trần Văn Quân).

Cách thức đăng ký và tham gia cuộc thi

Để tham gia cuộc thi “Việt Nam trong mắt tôi”, người dự thi truy cập chuyên trang chính thức trên báo Dân trí và thực hiện theo hướng dẫn. Quy trình đăng ký được thiết kế thuận tiện, giúp người tham gia có thể hoàn tất các bước chỉ trong thời gian ngắn.

Ở bước gửi bài, tác giả cần tải lên ảnh dự thi và điền đầy đủ thông tin gồm họ tên, số điện thoại, email liên hệ.

Đi kèm với mỗi tác phẩm là phần mô tả ngắn, trong đó nêu rõ tiêu đề, địa danh và thời gian sáng tác, giúp người xem hiểu thêm về câu chuyện phía sau mỗi khuôn hình.

Tác phẩm Phơi cá cơm (Ảnh: Lê Văn Minh).

Sau khi gửi bài, tác phẩm sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải công khai trên chuyên trang.

Khi được duyệt, bức ảnh có thể tiếp cận đông đảo độc giả. Từ thời điểm này, người dự thi có thể chia sẻ tác phẩm của mình để kêu gọi sự quan tâm và tương tác từ cộng đồng.

Điểm bình chọn được quy đổi trực tiếp từ lượt “reaction” trên chuyên trang, với mỗi lượt tương tác tương ứng một điểm.

Song song với đó, các tác phẩm còn được đánh giá bởi hội đồng ban giám khảo gồm đại diện báo Dân trí và các chuyên gia, nhiếp ảnh gia có uy tín, đảm bảo yếu tố chuyên môn trong quá trình chấm chọn.

Bên cạnh đó, người dự thi cần lưu ý các yêu cầu kỹ thuật như định dạng ảnh JPG/JPEG, dung lượng tối đa 5MB, kích thước tối thiểu 3.000 pixel.

Ảnh dự thi được sáng tác trong vòng 1 năm trở lại đây (15/4/2025 - 5/5/2026). Tác phẩm có thể là ảnh đơn hoặc bộ ảnh (tối đa 5 ảnh).

Tác phẩm phải do chính tác giả thực hiện, chưa từng đạt giải tại các cuộc thi khác và không chỉnh sửa làm sai lệch nội dung thực tế, nhằm đảm bảo tính công bằng và giá trị chân thực của cuộc thi.