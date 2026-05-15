Cuộc thi ảnh “Việt Nam trong mắt tôi” chọn 9 tác phẩm xuất sắc vào vòng trao giải chung cuộc

Chiều ngày 15/5, vòng Chung khảo Cuộc thi ảnh “Việt Nam trong mắt tôi” diễn ra tại tòa soạn báo Dân trí, số 2 Giảng Võ, Hà Nội, với sự tham gia của hội đồng giám khảo gồm đại diện báo Dân trí và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

Vòng Chung khảo Cuộc thi ảnh “Việt Nam trong mắt tôi” diễn ra chiều 15/5 tại tòa soạn báo Dân trí (Ảnh: BTC).

Tham gia chấm chung khảo có: Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Xuân Chính, Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Sáng tác và Triển lãm thuộc Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; ông Phạm Phúc Hưng - Tổng thư ký tòa soạn báo Dân trí; bà Trần Ngọc Lan - Phó tổng thư ký tòa soạn báo Dân trí; Nhà báo Nguyễn Tiến Anh Tuấn - Trưởng khối Ảnh báo Dân trí; Nhà báo Trần Hữu Khoa - Phó Trưởng khối Ảnh báo Dân trí.

Cuộc thi ảnh "Việt Nam trong mắt tôi" diễn ra từ ngày 15/4, do báo Dân trí phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - VietinBank tổ chức nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Theo ban tổ chức, sau hơn 20 ngày phát động, cuộc thi đã nhận hơn 4.000 tác phẩm của 347 tác giả trên cả nước gửi về. Các tác phẩm xoay quanh nhiều chủ đề như con người, văn hóa - đời sống - lễ hội, thiên nhiên - điểm đến và các sự kiện nổi bật.

Nhà báo Nguyễn Tiến Anh Tuấn chia sẻ về các tiêu chí chấm chọn xét giải (Ảnh: BTC).

Theo ban tổ chức, để thuận tiện cho quá trình chấm giải và bảo đảm tính khách quan, các tác phẩm dự thi được phân loại theo 4 nhóm chủ đề chính gồm: con người; văn hóa, đời sống và lễ hội; thiên nhiên và điểm đến; chủ đề và sự kiện.

Cách phân nhóm này giúp hội đồng giám khảo có điều kiện đánh giá sâu hơn về góc nhìn, thông điệp cũng như tính đa dạng trong cách thể hiện của từng tác giả về đất nước và con người Việt Nam.

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Xuân Chính chia sẻ (Ảnh: BTC).

Chia sẻ tại buổi chấm giải, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Xuân Chính cho biết ông đánh giá cao cách tổ chức và quy trình chấm giải của cuộc thi. Theo ông, các tác phẩm được phân loại theo nhóm chủ đề, sắp xếp các tác phẩm tương đồng để hội đồng giám khảo thuận lợi hơn trong quá trình đánh giá và lựa chọn.

Đại diện ban giám khảo cũng nhận định, nhiều tác phẩm năm nay mang góc nhìn mới, thể hiện rõ sự đầu tư về cảm xúc và kỹ thuật. Không chỉ tập trung vào các địa danh nổi tiếng, nhiều tác phẩm còn phản ánh chiều sâu văn hóa, đời sống lao động và vẻ đẹp con người Việt Nam ở nhiều vùng miền khác nhau.

Nhà báo Nguyễn Tiến Anh Tuấn cho biết, báo Dân trí đã tổ chức thành công nhiều cuộc thi ảnh với đa dạng chủ đề độc đáo. Ông đánh giá cuộc thi ảnh "Việt Nam trong mắt tôi" năm nay có chủ đề rộng, tạo điều kiện để các tác giả khai thác đa dạng góc nhìn về Việt Nam.

Ban tổ chức tập trung chọn tác phẩm nổi bật để xét giải (Ảnh: BTC).

Theo ông Tuấn, tiêu chí chấm giải tập trung vào sự đa dạng, hài hòa giữa yếu tố kỹ thuật và cảm xúc, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp đất nước, con người và bản sắc văn hóa vùng miền.

“Vẻ đẹp con người cần có sự đa dạng dân tộc, đa dạng vùng miền. Chúng tôi cũng mong muốn nhìn thấy Việt Nam qua cảm nhận của du khách khi đến với đất nước. Bên cạnh đó, tôi đề cao những tác phẩm có độ khó khi sáng tác”, ông Tuấn nói.

Bà Trần Ngọc Lan đánh giá cao những tác phẩm có yếu tố văn hóa, con người (Ảnh: BTC).

Bên cạnh các chủ đề về thiên nhiên, văn hóa và đời sống, hội đồng giám khảo cũng kỳ vọng xuất hiện thêm nhiều tác phẩm ghi lại những dấu ấn sự kiện mang tính thời đại.

Ban giám khảo làm việc khẩn trương, nghiêm túc để tìm chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất (Ảnh: BTC).

Tại vòng Chung khảo, từ 80 tác phẩm được lựa chọn từ vòng Sơ khảo trước đó, hội đồng giám khảo tiếp tục chọn ra 20 tác phẩm nổi bật nhất vào vòng Chung kết. Sau quá trình chấm điểm cuối cùng, 9 tác phẩm xuất sắc sẽ được trao giải, gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ trao 10 giải Bình chọn từ lượt tương tác của độc giả trên chuyên trang cuộc thi ảnh "Việt Nam trong mắt tôi".

Theo kế hoạch, lễ trao giải cuộc thi dự kiến diễn ra vào ngày 20/5.