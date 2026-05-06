Cuộc thi ảnh “Việt Nam trong mắt tôi”: 1.300 tác phẩm tham dự

Ban tổ chức cuộc thi ảnh “Việt Nam trong mắt tôi” thông báo dừng tiếp nhận bài dự thi từ 24h ngày 5/5, khép lại giai đoạn đăng ký. Sau gần một tháng triển khai, cuộc thi thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Trong số các tác phẩm dự thi, có cả ảnh đơn và bộ ảnh, cho thấy sức hút và mức độ lan tỏa trong cộng đồng yêu nhiếp ảnh.

Các tác phẩm hợp lệ, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về nội dung, kỹ thuật và tính xác thực đã được đăng tải trên chuyên trang, sẽ bước vào vòng chấm giải. Đây là những tác phẩm đảm bảo đúng thể lệ, đồng thời thể hiện được góc nhìn cá nhân rõ nét về con người, cảnh sắc và đời sống Việt Nam.

Theo kế hoạch, từ ngày 8/5, hội đồng giám khảo sẽ bắt đầu quá trình chấm điểm các tác phẩm. Hội đồng gồm đại diện báo Dân trí cùng các chuyên gia, nhiếp ảnh gia có kinh nghiệm, thực hiện đánh giá trên nhiều phương diện như nội dung, thông điệp, bố cục và giá trị cảm xúc.

Kết quả cuộc thi dự kiến công bố và trao giải trước ngày 19/5, theo đúng cơ cấu giải thưởng đã được ban tổ chức thông tin từ đầu. Giai đoạn này được xem là bước tổng kết quan trọng, lựa chọn ra những tác phẩm tiêu biểu, đồng thời ghi nhận sự tham gia tích cực của cộng đồng đối với cuộc thi.

Một số tác phẩm gửi về chương trình:

Tác phẩm Nhịp sống miền biển (Ảnh: Ngoc Luan Nguyen).

Mưu sinh dưới cánh quạt (Ảnh: Hà Tấn Phát).

Tác phẩm Tự hào Việt Nam (Ảnh: Cao Thị Thanh Hà).

Công việc thầm lặng (Ảnh: Nguyễn Văn Hải).

Sức sống di sản (Ảnh: Phạm Quốc Dũng).

Nụ cười núi rừng (Ảnh: Vũ Văn Tùng).

Người thợ cơ khí (Ảnh: Lê Hồng Minh).

Tác phẩm Mẹ núi (Ảnh: Đào Mạnh Trường).

Hồn đất trong tay người (Ảnh: Ngọc Thảo Nguyễn).

Tác phẩm Biểu diễn cồng chiêng (Ảnh: Đặng Hồng Long).

Độc giả có thể truy cập chuyên trang cuộc thi ảnh “Việt Nam trong mắt tôi” để tham gia bình chọn bằng cách để lại “reaction” (like, love…). Mỗi lượt tương tác được tính là 1 điểm bình chọn cho tác phẩm.

Độc giả tiếp tục theo dõi, chia sẻ và bình chọn cho các tác phẩm yêu thích. Đây là cơ sở quan trọng để lựa chọn các tác phẩm đạt giải ở hạng mục bình chọn, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh về đất nước.