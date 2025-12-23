Cuộc sống như bom nổ chậm của cư dân ở chung cư có 186 khoang sạc xe điện

Mới đây, cư dân của một khu dân cư tại quận Hồng Khẩu, Thượng Hải (Trung Quốc) cho biết, ở tầng 1 của tòa nhà đã lắp đặt 186 khoang sạc và đổi pin xe điện dùng chung.

Tất cả bố trí dày đặc trong không gian chật hẹp chỉ hơn 10m2. Điều này gây ra nguy cơ nghiêm trọng về an toàn phòng cháy chữa cháy khiến cư dân lo sợ. Nhiều người bất an cho rằng họ đang "ngủ trên túi thuốc nổ" vì sự mất an toàn hàng ngày.

Khi truyền thông địa phương có mặt tại khu dân cư Tân Điện nằm ở quận Hồng Khẩu, các phóng viên phát hiện trạm sạc đổi pin tích hợp 8 nền tảng sạc của các thương hiệu khác nhau.

Không gian chỉ đủ cho một người đi lại. Ngay phía trên các khoang sạc là khu căn hộ dân cư. Trong vòng nửa tiếng có hơn 30 tài xế giao đồ ăn tới đổi pin.

Các khoang sạc xe điện nằm dày đặc bên dưới của tòa nhà trong một không gian chật hẹp (Ảnh: World Journal).

Hiện trường chỉ được trang bị 4 bình chữa cháy bột khô, không thấy hệ thống phun nước tự động. Tình trạng bảo trì cũng như giám sát hàng ngày không rõ ràng.

Ông Lục, một người dân địa phương cho biết, bên cạnh các khoang sạc điện còn có cửa tiệm bán các thiết bị gas, khiến rủi ro mất an toàn càng cao.

“Ngày nào chúng tôi cũng lo nếu xảy ra cháy nổ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi", ông Lục nói.

Trưởng nhóm cư dân tòa nhà số 4 khu Tân Điện đã xuất trình đơn kiến nghị có chữ ký chung cho thấy 90% cư dân yêu cầu di dời trạm sạc.

Được biết, đây là tòa chung cư cao 20 tầng, đi vào hoạt động 25 năm nay với hơn 1.000 người dân sinh sống.

Từ tháng 4/2024, cư dân nhiều lần phản ánh với chính quyền khu phố và cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Đội bảo vệ an ninh khu phố thừa nhận, việc di dời các khoang sạc xe điện rất khó khăn.

Ông Trương, đại diện đơn vị vận hành cho biết, trạm sạc đổi pin hoạt động hợp pháp, có giấy phép kinh doanh đầy đủ và đã từng được cơ quan phòng cháy chữa cháy kiểm tra. Đại diện đơn vị cũng nhấn mạnh các thương hiệu đều có hệ thống giám sát từ xa cho công tác vận hành hàng ngày.

Tuy nhiên, theo nhân viên giám sát phòng cháy của đội cứu hỏa quận Hồng Khẩu, việc lắp đặt tủ sạc đổi pin không cần phê duyệt của cơ quan phòng cháy. Việc đáp ứng yêu cầu an toàn hay không thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý thị trường.

Bên trên là nơi sinh sống của hơn 1.000 người dân (Ảnh: World Journal).

Từ ngày 1/11, thành phố Thượng Hải đưa ra quy định về yêu cầu xây dựng và quản lý an toàn phòng cháy đối với tủ sạc, đổi pin xe đạp điện.

Trong đó, quy định rõ rằng các trạm này phải đặt ngoài trời tại khu vực độc lập. Nếu buộc phải đặt trong tòa nhà thì phải tách biệt hoàn toàn với khu sinh hoạt.

Ngoài ra, các khoang sạc xe điện cần trang bị hệ thống báo cháy tự động, phun nước tự động, không gian thao tác đạt chuẩn cùng hệ thống thông gió và hút khói đạt yêu cầu. Điều này đã tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho việc chỉnh sửa, khắc phục các trạm như hiện tại.

Mới đây, quá trình kiểm tra thực tế tại khu dân cư Tân Điện cho thấy, hiện cơ sở vi phạm nhiều quy định mới. Trong đó, 3 thương hiệu với 5 máy chưa được kết nối vào nền tảng quản lý dữ liệu.

Ngoài ra, mật độ cửa khoang quá dày, không gian thao tác không đủ, thiếu hệ thống thông gió và giám sát. Hiện một số khoang sạc và tủ đổi pin được tháo dỡ dần.

Theo quy hoạch, đến cuối năm 2026, Thượng Hải sẽ xây dựng 5.000 trạm sạc đổi pin ngoài trời đạt chuẩn với tổng số 75.000 khoang đổi pin.

Truyền thông Trung Quốc nhận định, sự việc lần này cho thấy những khoảng trống trong quản lý an toàn khi các mô hình kinh doanh mới phát triển quá nhanh. Hoạt động kinh doanh hợp pháp phải tuân thủ các quy chuẩn an toàn và nhu cầu dân sinh. Trong đó an toàn của cư dân và trật tự đô thị cần được đặt lên hàng đầu.