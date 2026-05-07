Cuộc sống hiện tại của những đứa trẻ trong ca sinh 9 đầu tiên trên thế giới

Năm bé trai gồm Mohammed VI, Oumar, Elhadji, Bah và 4 bé gái gồm Kadidia, Fatouma, Hawa, Adama, Oumou là con của vợ chồng chị Cissé ở Morocco.

Ngày 4/5, 9 bé đã cùng nhau đón sinh nhật tuổi lên 5 tại quê nhà. Trong dịp sinh nhật năm nay, gia đình tổ chức buổi mừng tuổi mới giản dị. Người mẹ ước nguyện, các con của mình luôn khỏe mạnh và sống vui vẻ cùng gia đình, theo People.

Những đứa trẻ trong ca sinh 9 đã lên 5 tuổi (Ảnh: People).

Nhân dịp sinh nhật lên 5 của các bé, gia đình đã công bố một số hình ảnh riêng với truyền thông. Trong một bức ảnh, 9 đứa trẻ đứng quây quanh mẹ, người đang cầm giấy chứng nhận Kỷ lục Guinness Thế giới. Các bé gái mặc trang phục đồng điệu, còn các bé trai mặc quần tối màu cùng áo phông trắng.

Một số hình ảnh khác ghi lại khoảnh khắc gia đình 11 người ngồi trên bãi cỏ ngoài trời, hay cảnh các bé quây quần bên nhau.

Theo Kỷ lục Guinness Thế giới, đây là ca sinh 9 đầu tiên trên thế giới được ghi nhận sống sót sau khi chào đời.

Chị Cissé cho biết, các con được thụ thai hoàn toàn tự nhiên, không có bất kỳ biện pháp hỗ trợ sinh sản nào.

Các em bé chào đời bằng phương pháp sinh mổ khi thai được 30 tuần tuổi, cân nặng dao động từ khoảng 0,5kg đến 1kg. Ê-kíp "đỡ đẻ" cho chị Cissé khi ấy bao gồm 10 bác sĩ, 25 chuyên gia y tế và 18 y tá.

Trong quá trình sinh nở, người phụ nữ này đã có thời điểm gặp nguy hiểm tính mạng vì bị mất máu. Các bác sĩ ước tính chỉ riêng bụng bầu của chị đã từng nặng tới 30kg.

Những đứa trẻ hồi nhỏ (Ảnh: Daily Mail).

Sau khi sinh, suốt 19 tháng, gia đình chị đã ở trong một căn hộ được trang bị đặc biệt và có đội ngũ y tá hỗ trợ chăm sóc.

Người phụ nữ cũng cho hay, chị là con một, còn chồng có 8 anh chị em. Hai bên nội ngoại không thể lý giải tại sao điều kỳ diệu này lại có thể xảy ra. Những đứa trẻ là món quà của đấng tạo hóa dành cho vợ chồng chị.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, người mẹ cho biết, việc nuôi cùng lúc 9 đứa trẻ mang tới không ít áp lực. Theo chị, điều khiến bản thân lo lắng nhất là quá trình các con hòa nhập với xã hội trong tương lai. Hiện, gia đình đã lên kế hoạch chuẩn bị cho các bé đi học.

Cha của 9 bé cũng từng chia sẻ rằng, mỗi đứa trẻ đều có tính cách rất khác nhau. Có bé rất trầm tính, nhưng cũng có bé hay khóc, có bé cần được sự ôm áp quan tâm. Theo anh, tất cả đều có cá tính riêng và điều đó hoàn toàn bình thường..