Cùng OMO gieo triệu mầm xanh: 5 năm tạo nên diệu kỳ từ triệu đôi tay lấm bẩn

Mỗi hành trình vạn dặm đều khởi đầu bằng những bước chân đầu tiên, mọi kỳ vọng lớn lao đều khởi đầu bằng những câu hỏi. Nhìn lại thành quả nỗ lực của các bộ, ban ngành, những người có sức ảnh hưởng cùng người tiêu dùng trong công cuộc trồng một triệu cây rừng vì một tương lai xanh bền vững với sự đồng hành của nhãn hàng OMO và công ty Unilever Việt Nam, nếu 5 năm trước, không có những bàn tay lấm bẩn đầu tiên, điều gì sẽ xảy ra?

Câu hỏi gợi mở ấy như tiền đề cho thước phim ngắn mới nhất của OMO, đánh dấu hành trình 5 năm ươm một triệu mầm xanh trên khắp Việt Nam (Ảnh: OMO).

Lời giới thiệu đầu “mùa xuân năm 2021, OMO có Việt Nam đồng hành, gieo triệu cây cho rừng” gợi nhớ những hình ảnh chân thực nhất của 5 năm trước: những bàn tay nhỏ vo thành banh hạt giống, những đôi chân trần lội bùn đất để đưa banh hạt giống vượt xa nghìn dặm tới các điểm trồng rừng, những con người lặng lẽ gieo mầm giữa nắng gió.

Giản dị, mộc mạc, thước phim đã gói trọn một hành trình đầy ý nghĩa với sự chung tay của nhiều người Việt Nam để 1 triệu cây xanh vươn lên kiêu hãnh trong 5 năm, hơn 472 hecta rừng phủ khắp 21 tỉnh thành và 12 vườn quốc gia.

Thước phim như lời cảm ơn Việt Nam vì đã đồng hành cùng OMO gieo triệu cây cho rừng, vì một tương lai bền vững (Ảnh: OMO).

Với những người đã đồng hành cùng OMO xuyên suốt chặng đường 5 năm, thước phim không chỉ gợi lên nhiều kỷ niệm mà còn đầy ắp sự tự hào. Từ những banh hạt giống đầu tiên được đưa tới vườn quốc gia Sông Thanh (tỉnh Quảng Nam cũ) và khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong (tỉnh Quảng Bình cũ) vào năm 2021 đến 21 tỉnh thành và 12 vườn quốc gia trên khắp cả nước, góp phần giúp những cánh rừng đã vươn xanh tươi.

Đây cũng là những nơi đầu tiên được OMO thử nghiệm áp dụng công nghệ rải banh hạt giống bằng máy bay không người lái (drone), giúp đưa hạt giống tới phần rừng nằm sâu trong lõi rừng hoặc những vách rừng cao hiểm trở, góp phần củng cố màn chắn xanh tại khắp các cánh rừng ở Việt Nam.

Theo Báo cáo tổng kết 5 năm triển khai chương trình "Hành động vì một Việt Nam xanh" (giai đoạn 2021-2025) của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chương trình đã trồng mới, khôi phục hơn 472 hecta rừng tại 21 tỉnh thành (Ảnh: OMO).

Số cây trồng cũng tăng mạnh theo từng năm. Lần lượt là 100.000 cây trong 2021, 150.000 cây trong 2022 và 410.000 cây trong giai đoạn 2023-2024 trên 8 tỉnh thành. Cao điểm của chương trình "Hành động vì một Việt Nam xanh" là năm 2025 với 350.900 cây được trồng tại Việt Nam. Bên cạnh đó, OMO cũng trao 80.000 banh hạt giống và 35 loại cây quý hiếm cho 12 vườn quốc gia.

Sự ra đời của chương trình "Hành động vì một Việt Nam xanh" khẳng định tính cấp thiết và tầm quan trọng của việc trồng rừng tại Việt Nam. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, số vụ phá rừng tại Việt Nam đã giảm 72% so với năm 2019, song diện tích rừng bị tác động vẫn còn hơn 1.000 hecta (năm 2023).

Trong bối cảnh thiên tai và biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, bảo vệ và phục hồi rừng chính là giải pháp bền vững giúp giảm thiểu xói mòn, sạt lở, lũ lụt và bảo vệ sinh kế người dân.

Đi qua hành trình 5 năm được gói gọn trong 2 phút cùng thước phim mới của OMO, người xem như thấy lấp lánh cả những hy vọng. Khi hàng trăm ha rừng tái sinh cũng là lúc góp phần thúc đẩy phục hồi hệ sinh thái, báo hiệu sự trở lại của muông thú. Hơn 472 hecta ha rừng đang “thức giấc”, đồi trọc xanh trở lại, thú rừng tìm về rừng, hy vọng về một hệ sinh thái đa dạng, bền vững tiếp tục nhen nhóm trong mỗi người Việt.

Phép màu không đến từ đâu xa mà đến từ triệu niềm tin vào giá trị của việc không ngại lấm bẩn (Ảnh: OMO).

Cột mốc ấn tượng này khẳng định sứ mệnh “Vì Việt Nam là nhà” của Unilever sau 30 năm hoạt động và phát triển tại Việt Nam nói chung, và tinh thần “Làm điều hay, ngại gì bẩn” của OMO nói riêng. Phép màu không đến từ đâu xa mà đến từ triệu niềm tin vào giá trị của lấm bẩn, từ từng bàn tay vun xới, từng bước chân đưa banh hạt giống và mầm xanh đi xa, từng hành động nhỏ được lặp lại suốt 5 năm.

Lời kết của phim ngắn “Cùng OMO gieo tiếp một triệu mầm xanh, vì một Việt Nam mãi xanh” cũng chính là thông điệp và cam kết OMO muốn hướng tới trong giai đoạn 2026-2030, trồng thêm 1 triệu cây hướng tới xây dựng di sản xanh bền vững cho thế hệ tương lai.