Cùng Jun Phạm và ShopeeFood lan tỏa “vị đúng đỉnh”

Cùng đại sứ ShopeeFood - Jun Phạm, lan tỏa “vị đúng đỉnh”

Sự đồng hành của đại sứ Jun Phạm cùng ShopeeFood đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình lan tỏa “vị đúng đỉnh”.

Ở đó, “vị đúng đỉnh” chính là bộ sưu tập được ShopeeFood tuyển chọn kỹ lưỡng dựa trên chất lượng, hương vị trứ danh và trải nghiệm ăn uống đúng “gu”, giúp người dùng dễ dàng tìm thấy món ngon ưng ý giữa nhiều lựa chọn mỗi ngày.

Trong vai trò mới, Jun Phạm sẽ cùng mọi người khám phá thế giới ẩm thực “vị đúng đỉnh” thông qua việc chia sẻ những món ăn yêu thích, gợi ý các địa điểm ẩm thực hấp dẫn và mang đến những bộ sưu tập đặc quyền dành riêng cho người dùng ShopeeFood.

Đại sứ Jun Phạm nhập cuộc cùng ShopeeFood, bắt đầu hành trình lan tỏa “vị đúng đỉnh” (Ảnh: ShopeeFood).

Với nguồn năng lượng không ngừng sáng tạo của đại sứ ShopeeFood - Jun Phạm, hành trình này hứa hẹn sẽ biến trải nghiệm ẩm thực của người dùng trở nên mới mẻ và đáng nhớ.

Ngay khi thông tin được đăng tải, fanpage ShopeeFood thu hút sự chú ý với hàng loạt bình luận về các bộ sưu tập món ngon sắp được giới thiệu, cũng như kỳ vọng vào những màn kết hợp hấp dẫn trong thời gian tới.

Mở màn với series “Ăn đi đã”

Mở màn hành trình lan tỏa “vị đúng đỉnh”, đại sứ ShopeeFood kết hợp cùng nền tảng đặt món chính thức ra mắt series “Ăn đi đã”, vừa lên sóng tập 1 vào 20h ngày 16/4 trên kênh YouTube Jun Phạm Official.

Theo chân đại sứ ShopeeFood, mỗi món ăn hiện ra như một lời mời gọi hấp dẫn, dẫn dắt người xem khám phá bản đồ ẩm thực đầy cuốn hút. Tại đây, “vị đúng đỉnh” không chỉ được cảm nhận qua hương vị, mà còn hiện rõ trong từng biểu cảm, từ ánh mắt bất ngờ cho đến những khoảnh khắc thưởng thức món ăn của đại sứ ShopeeFood.

Mỗi tập lại mở ra một hành trình mang màu sắc riêng: khi là cuộc khám phá quán mới, lúc lại là chuyến trở về với hương vị thân quen.

Điểm dừng chân đầu tiên của series là tiệm cơm gà Đông Nguyên - một thương hiệu lâu đời được thành lập từ năm 1945 tại TPHCM, cũng là lựa chọn quen thuộc của Jun Phạm. Ngay từ những khung hình mở đầu, video cuốn hút người xem bởi lối kể chuyện gần gũi của Jun Phạm.

Đại sứ ShopeeFood thưởng thức từng miếng gà mọng nước cùng nước chấm đậm đà (Ảnh: ShopeeFood).

Jun Phạm thưởng thức những món ngon “vị đúng đỉnh” (Ảnh: ShopeeFood).

Jun Phạm còn dành thời gian trò chuyện cùng chủ quán, hiện là đại diện thế hệ thứ ba của tiệm cơm gà Đông Nguyên.

Qua những chia sẻ chân thật, người xem có cơ hội hiểu thêm về bí quyết làm nên hương vị đặc trưng, chẳng hạn như cách luộc gà với muối theo phong cách Quảng Đông để giữ trọn độ mọng nước. Chính những câu chuyện phía sau này đã khiến trải nghiệm ẩm thực trở nên trọn vẹn và đáng nhớ hơn.

Theo chân đại sứ ShopeeFood, người xem sẽ có dịp lắng nghe những câu chuyện phía sau mỗi món ăn, từ bí quyết tạo nên hương vị đặc trưng đến hành trình giữ gìn chất riêng (Ảnh: ShopeeFood).

Nếu không thể trực tiếp đến quán, người xem vẫn có thể dễ dàng thưởng thức các món “vị đúng đỉnh” cùng Jun Phạm như cơm gà Đông Nguyên và nhiều lựa chọn hấp dẫn khác trong bộ sưu tập “Cơm gà Vị đúng đỉnh” trên ShopeeFood.

Khán giả quan tâm có thể đón xem hành trình lan tỏa “vị đúng đỉnh” cùng ShopeeFood với các tập tiếp theo vào 20h ngày 16 hàng tháng trên YouTube Jun Phạm Official.