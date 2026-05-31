Cục Điện ảnh và FPT Play chiếu nhiều phim hay mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Thực hiện Quyết định số 1153/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tuần phim chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 chính thức diễn ra từ ngày 31/5 đến 7/6 trên phạm vi cả nước.

Đây là hoạt động ý nghĩa do Cục Điện ảnh - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp cùng FPT Play, sở ban ngành địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức, nhằm tạo không khí vui tươi, lành mạnh cho thiếu nhi nhân dịp hè.

Trong khuôn khổ tuần phim, hơn 20 tựa phim hấp dẫn sẽ được tổ chức chiếu miễn phí trên phạm vi cả nước. Sự kiện này được kỳ vọng mang đến cơ hội tiếp cận những bộ phim hoạt hình, phim điện ảnh thiếu nhi đặc sắc tới đông đảo khán giả, đặc biệt là các em thiếu nhi tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo và những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Thông qua đó, sự kiện sẽ góp phần nâng cao đời sống tinh thần, bồi dưỡng tâm hồn, tình yêu quê hương đất nước và khơi dậy những ước mơ đẹp cho các khán giả nhỏ.

Trong khuôn khổ sự kiện này, các bộ phim sẽ được trình chiếu thông qua nền tảng FPT Play, hệ thống các đội chiếu phim lưu động và chiếu trực tiếp tại tỉnh Quảng Ngãi trong khuôn khổ các hoạt động khai mạc tuần phim.

Bà Tô Nam Phương, Phó tổng giám đốc FPT Play, Tập đoàn FPT cho biết: "Sở hữu kho nội dung đặc sắc liên tục được cập nhật và mở rộng, FPT Play hiện là nền tảng truyền hình dịch vụ được yêu thích bởi người dùng ở mọi lứa tuổi.

Với thế mạnh đó, FPT Play cho biết hân hạnh phối hợp cùng Cục Điện ảnh thực hiện Tuần phim chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Sự kiện này không chỉ là cơ hội để chúng tôi lan tỏa các nội dung thiếu nhi đặc sắc, mà còn là sân chơi bổ ích để FPT Play đến gần hơn với khán giả nhỏ tuổi tại các địa phương cả nước trong dịp hè năm nay”.

Danh sách các phim dự kiến trình chiếu bao gồm Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu, Wolfoo và cuộc đua tam giới, Maika - cô bé đến từ hành tinh khác cùng các phim hoạt hình do Nhà nước đặt hàng: Bố của gà con, Tắc kè phá án, Nhà của chuồn chuồn, Anh chàng cao kều, Nước mắt cá sấu, Rùa mũ đỏ cùng một số tập trong các series (loạt) Hiệp sĩ nghé vàng, Chiến binh mèo mũi đỏ, Chú ốc sên bay.

Danh sách phim còn tăng lên nhờ sự phối hợp của FPT Play bao gồm: Thử một ngày làm mẹ, Những chiếc hộp bí ẩn, Ước mơ của Wolfoo, Chiếc loa Lucy và Wolfoo trong nhà hàng băng chuyền. Riêng tại tỉnh Quảng Ngãi, ban tổ chức còn đặc biệt chiếu thêm phim hoạt hình Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm lầy lội và phim truyện Lật mặt 8: Vòng tay nắng bên cạnh các phim phục vụ chung.

Sau lễ khai mạc, Tuần phim chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 sẽ được triển khai ở các địa phương khác trên toàn quốc trong tháng 6.

Đại diện FPT Play trao tặng Cục Điện ảnh 1.000 code FPT Play Premium và trao tặng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi Bộ giải mã FPT Play kèm 1 năm sử dụng miễn phí dịch vụ FPT Play

Qua nhiều năm đồng hành cùng khán giả cả nước, FPT Play hiện là nền tảng giải trí và truyền hình Internet hàng đầu Việt Nam, phục vụ hơn 35 triệu người dùng trên đa thiết bị, đa nền tảng như website https://fptplay.vn, Ứng dụng FPT Play dành cho Smart TV, Smart Phone, PC/Laptop và FPT Play Box.

