Ăn xôi mỗi sáng, thích đạp xe đi dạo

Trong căn nhà ở thôn Lê Lợi, xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa, cụ Nguyễn Sinh Hương (105 tuổi) đang nằm nghỉ. Nghe có khách đến thăm, cụ từ từ ngồi dậy, vui vẻ chào hỏi rồi nhờ con dâu lấy bánh mời mọi người.

Dù tuổi cao, sức yếu, đi lại khó khăn, cụ Hương vẫn giữ được tính cách vui vẻ, hiếu khách. Nụ cười hiền hậu của cụ khiến mọi người cảm thấy gần gũi.

Cụ Nguyễn Sinh Hương (Ảnh: Hạnh Linh).

Ông Nguyễn Sinh Sỹ (66 tuổi, con trai thứ 5 của cụ Hương) cho biết khi còn khỏe, bố của ông duy trì nếp sinh hoạt khá điều độ. Bất kể mùa hè hay mùa đông, cụ thường thức dậy từ sớm, tự vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng với những món quen thuộc như xôi, bánh chưng, bột ngũ cốc.

“Bố tôi mê đồ nếp, đặc biệt là xôi. Ngày nào ông cũng ăn gần một bát. Ngoài ra, bố còn thích ăn trứng, bánh chưng, bánh ngọt. Ai đến chơi, bố thường nhắc con cháu lấy bánh mời khách”, ông Sỹ kể.

Không chỉ chú trọng ăn uống, cụ Hương còn duy trì thói quen vận động, đi dạo. Theo ông Sỹ, trước năm 2023, sau bữa sáng, cụ thường đạp xe quanh các xã lân cận. Mỗi ngày, cụ có thể đạp xe đi 7km để rèn luyện sức khỏe, thăm hỏi người quen và ngắm cảnh làng quê.

Ông Sỹ cho hay bố ông là người hòa đồng, lạc quan, ít khi than phiền. Khi còn khỏe, cụ thích gặp gỡ mọi người, trò chuyện về chuyện làng, chuyện xóm. “Bố tôi sống tình cảm, vui tính. Các con, cháu thường xuyên ở bên chăm sóc, trò chuyện để cụ vui”, ông Sỹ nói.

Mỗi ngày cụ Hương đều ăn gần một bát xôi (Ảnh: Hạnh Linh).

Ông Sỹ cho biết cụ Hương ít ốm vặt, hiếm khi phải dùng thuốc. Tuy nhiên, đầu năm 2024, cụ bất ngờ bị đau bụng, đi ngoài kéo dài suốt một tháng khiến gia đình lo lắng. Các con phải mời bác sĩ đến nhà thăm khám, điều trị.

“Có lúc gia đình nghĩ bố khó qua khỏi, nhưng sau đó sức khỏe cụ dần hồi phục. Cụ lại có thể trò chuyện với con cháu, ăn uống mà không còn đau bụng như trước”, ông Sỹ kể.

Khi được hỏi về bí quyết sống thọ, cụ Hương cười hóm hỉnh: “Có lẽ tôi ăn xôi, chăm chỉ vận động, luôn yêu đời nên ông trời chưa bắt đi”.

Dành tiền xây dựng hơn 30 ngôi mộ vô danh

Cụ Hương là con út trong gia đình có 3 chị em, có truyền thống làm nông và tham gia kháng chiến. Năm 27 tuổi, cụ Hương vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, sau đó theo học Trường Trung cấp Kế toán rồi về công tác tại Ty Thương nghiệp Thanh Hóa.

Năm 28 tuổi, cụ Hương lập gia đình, sinh được 8 người con (6 trai, 2 gái). Các con của cụ đều thành đạt, phần lớn công tác trong bộ đội, công an và giáo dục. Đến nay cụ Hương có 18 cháu, 19 chắt, 2 chút.

Ông Sỹ cho biết dù gia đình đông con, bố mẹ luôn dạy các con phải yêu thương, nhường nhịn và biết chia sẻ với nhau. Truyền thống ấy, được duy trì qua nhiều thế hệ, các thành viên thường xuyên thăm hỏi, quan tâm đến cụ.

Năm 2022, cụ đạp xe đạp chở cháu nội đi chơi (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Không chỉ chăm lo cho gia đình, cụ Hương còn có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Giai đoạn 1990-1995, khi làm trưởng thôn, cụ Hương từng vận động người dân mở rộng con đường dẫn ra trung tâm xã và nghĩa trang. Trong quá trình mở đường, phát hiện nhiều ngôi mộ vô danh nằm rải rác hai bên đường, cụ vận động bà con quy tập về nghĩa trang của thôn.

“Thời điểm đó, nhiều người khuyên tôi đừng đụng đến những ngôi mộ vô danh nhưng tôi vẫn quyết tâm làm. Tôi vận động bà con góp công mở đường, đồng thời tự bỏ tiền xây dựng nơi an táng cho 36 ngôi mộ, đưa về một khu vực để tiện chăm sóc, hương khói”, cụ Hương kể.

Ông Chu Đức Thiện, Ủy viên Thường vụ Hội Người cao tuổi xã Hoằng Thanh, cho biết toàn xã có 5 cụ hơn 100 tuổi.

Những ngôi mộ vô danh được cụ Hương quy tập về nghĩa trang của thôn (Ảnh: Hạnh Linh).

“Dù đã 105 tuổi, cụ Hương vẫn còn nhớ nhiều chuyện cũ, vui tính, cởi mở. Cụ Hương sống vui, khỏe mạnh là niềm hạnh phúc đối với con cháu, những người đã dành nhiều năm chăm sóc, phụng dưỡng cụ.

Trong tháng này, cụ Hương vinh dự đón nhận huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Đây là dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời người đảng viên đã gắn bó với quê hương qua nhiều giai đoạn lịch sử”, ông Thiện nói.