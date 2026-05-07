C.P. Việt Nam đưa thông điệp Ngày Trái Đất vào hoạt động thường ngày

Từ ngày 19/4 đến 25/4, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam triển khai chương trình “Tuần lễ hưởng ứng Ngày Trái Đất 2026” trên phạm vi toàn quốc, với thông điệp “Hãy để mỗi ngày là Ngày Trái Đất”.

Chương trình tập trung vào các hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chỉnh trang cảnh quan tại nơi làm việc, khu dân cư, tuyến đường lân cận và một số khu vực ven biển. Hoạt động hướng đến việc nâng cao nhận thức, hình thành thói quen bảo vệ môi trường trong doanh nghiệp và cộng đồng.

Cán bộ, công nhân viên C.P. Việt Nam dọn vệ sinh tại một tuyến đường gần nhà máy (Ảnh: C.P.).

Từ nhà máy đến khu dân cư, ven biển

Theo đại diện C.P. Việt Nam, các hoạt động năm nay được tổ chức linh hoạt theo điều kiện thực tế của từng chi nhánh, đơn vị, thay vì chỉ tập trung tại một địa điểm.

Nhiều đội hình đã triển khai hoạt động tại các tuyến đường quanh nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư, kho bãi, khuôn viên sản xuất và khu vực ven biển. Các điểm hoạt động trải rộng tại Hà Nội, Đồng Nai, Quảng Trị, Vĩnh Long, TPHCM, Lâm Đồng, Tây Ninh và một số địa phương khác.

Nhân viên C.P. Việt Nam và người dân địa phương thu gom rác trong tuần lễ hưởng ứng Ngày Trái Đất (Ảnh: C.P.).

Tại mỗi điểm, cán bộ, công nhân viên C.P. Việt Nam phối hợp với chính quyền và lực lượng địa phương dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, thu gom rác sinh hoạt, chai nhựa, bao bì và các vật dụng thải bỏ.

Ở các khu vực ven biển, hoạt động tập trung vào việc làm sạch bãi biển, hạn chế rác thải trôi ra môi trường nước. Sau thu gom, rác được tập kết, phân loại và chuyển cho đơn vị chuyên trách xử lý theo quy trình.

Nhân viên C.P. Việt Nam cùng người dân làm sạch khu vực ven biển (Ảnh: C.P.).

Khuyến khích thói quen bảo vệ môi trường lâu dài

Bên cạnh hoạt động dọn vệ sinh, C.P. Việt Nam còn trao tặng bảng thông báo, bảng tuyên truyền bảo vệ môi trường tại một số địa phương. Các bảng này được đặt tại khu vực công cộng, tuyến đường hoặc nơi tập trung dân cư nhằm nhắc nhở người dân bỏ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh chung và hạn chế rác thải nhựa.

Bảng tuyên truyền bảo vệ môi trường được đặt tại khu vực công cộng sau chương trình (Ảnh: C.P.).

Đại diện C.P. Việt Nam cho biết chương trình không chỉ dừng ở hoạt động làm sạch môi trường trong một tuần lễ, mà còn hướng đến việc hình thành và duy trì thói quen bảo vệ môi trường trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên.

“Chúng tôi tin rằng bảo vệ môi trường không phải là trách nhiệm của riêng ai mà là nghĩa vụ chung của toàn xã hội. Thông qua chương trình “Tuần lễ hưởng ứng Ngày Trái Đất 2026”, C.P. Việt Nam mong muốn lan tỏa thông điệp “Hãy để mỗi ngày là Ngày Trái Đất”, góp phần hình thành thói quen sống xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Đây cũng là cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc đồng hành cùng Việt Nam hướng tới phát triển bền vững”, đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Theo C.P. Việt Nam, việc tổ chức đồng loạt tại nhiều chi nhánh, đơn vị cũng là cách đưa trách nhiệm môi trường vào hoạt động thường ngày, thay vì chỉ dừng ở các phong trào theo thời điểm.

Từ các tuyến đường, khuôn viên nhà máy, khu dân cư đến khu vực ven biển, các hoạt động góp phần nhắc lại thông điệp: bảo vệ môi trường cần được thực hiện thường xuyên, bắt đầu từ những hành động nhỏ trong đời sống hằng ngày.

Rác thải sau thu gom được phân loại, tập kết để chuyển cho đơn vị chuyên trách xử lý (Ảnh: C.P.).

Thông qua chương trình, C.P. Việt Nam kỳ vọng mỗi cán bộ, công nhân viên tiếp tục duy trì thói quen bảo vệ môi trường trong sinh hoạt và công việc hằng ngày, qua đó lan tỏa tinh thần phát triển bền vững đến cộng đồng.