C.P. Việt Nam đưa “3 an toàn” vào bữa ăn gia đình Việt

Khi chọn thực phẩm cho gia đình, người mua không chỉ nhìn vào giá cả, hương vị hay bao bì. Những câu hỏi về nguồn gốc, quy trình sản xuất, điều kiện bảo quản và khả năng truy xuất ngày càng được quan tâm.

Người tiêu dùng ngày càng quan tâm nguồn gốc và quy trình kiểm soát thực phẩm (Ảnh minh họa: Vecteezy).

Từ nền tảng vận hành đã xây dựng nhiều năm, C.P. Việt Nam chính thức công bố chương trình “3 an toàn” trong hệ thống thực phẩm CPV Food, nhằm đưa các tiêu chuẩn quản trị quốc tế thành những tiêu chí dễ nhận biết hơn trong lựa chọn thực phẩm. Chương trình được xây dựng trên ba trụ cột: an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, an toàn trong chuỗi sản xuất và an toàn từ nhà cung cấp đạt chuẩn.

Việc công bố chương trình diễn ra cùng thời điểm CPV Food đón nhận Chứng nhận Chất lượng quốc tế tích hợp CPF Food Standard PS 7818:2023, do Viện Tiêu chuẩn Anh Quốc (BSI) đánh giá và xác nhận độc lập. Hệ tiêu chuẩn này tích hợp nhiều yêu cầu quản lý quốc tế về an toàn thực phẩm, chất lượng và truy xuất nguồn gốc.

Với người tiêu dùng, ý nghĩa của việc chuẩn hóa này nằm ở các lớp kiểm soát được thiết lập trước khi sản phẩm đến tay người mua.

Tiêu chuẩn quốc tế được diễn giải bằng lợi ích đời sống

Các tiêu chuẩn như HACCP, ISO 9001, ISO 22000 hay BRC thường quen thuộc với nhà sản xuất hơn người mua hàng. Vì vậy, “3 an toàn” diễn giải thành những câu hỏi gần với đời sống: sản phẩm được kiểm soát từ đầu vào ra sao, quy trình sản xuất có đồng bộ không và nhà cung cấp được đánh giá theo tiêu chí nào.

Ở trụ cột an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, sản phẩm không chỉ được kiểm tra ở khâu cuối. Việc quản lý bắt đầu từ nguyên liệu, điều kiện sản xuất, chế biến, bảo quản đến thành phẩm. Cách làm này giúp chất lượng được hình thành trong cả quá trình, thay vì chỉ thể hiện ở bước kiểm tra trước khi đưa ra thị trường.

Dây chuyền chế biến được vận hành theo quy trình kiểm soát thống nhất (Ảnh: C.P. Việt Nam).

Với thực phẩm chế biến, cách kiểm soát này càng có ý nghĩa. Người mua thường chỉ nhìn thấy bao bì và thông tin sản phẩm, trong khi cơ sở đảm bảo chất lượng nằm ở hệ thống phía sau: từ cách chọn nguyên liệu, vận hành dây chuyền đến truy xuất nguồn gốc.

Chuỗi sản xuất đồng bộ tạo thêm cơ sở lựa chọn

Không dừng ở khâu thành phẩm, yếu tố an toàn còn được thể hiện trong cách sản phẩm được tạo ra, gắn với mô hình tích hợp Feed - Farm - Food, kết nối các khâu từ thức ăn chăn nuôi, con giống, trang trại, giết mổ đến chế biến.

Tổ hợp CPV Food Bình Phước hoạt động với mô hình tích hợp Feed - Farm – Food (Ảnh: C.P. Việt Nam).

Ở tầng quản trị, CPF Food Standard bổ sung nền tảng chuẩn hóa cho mô hình này. Thay vì chỉ đánh giá từng nhà máy riêng lẻ, tiêu chuẩn hướng đến việc chuẩn hóa hệ thống, từ đó nâng mức đồng bộ về quản trị chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc tại CPV Food của C.P. Việt Nam.

Một minh chứng vận hành cụ thể là Tổ hợp CPV Food Bình Phước, nơi triển khai mô hình tích hợp Feed - Farm - Food với tổng vốn đầu tư khoảng 250 triệu USD. Từ nền tảng này, doanh nghiệp hiện cung ứng sản phẩm thịt gà chế biến cho các thị trường Nhật Bản, Singapore...

Điểm đáng chú ý với thị trường trong nước không chỉ nằm ở việc sản phẩm có mặt ở thị trường xuất khẩu, mà là cùng một quy trình kiểm soát đang được áp dụng cho các sản phẩm phục vụ bữa ăn hằng ngày. Khi doanh nghiệp công khai hệ thống phía sau sản phẩm, người mua có thêm cơ sở để đánh giá và lựa chọn.

Đại diện BSI trao chứng nhận CPF Food Standard PS 7818:2023 cho CPV Food (Ảnh: C.P. Việt Nam).

Niềm tin bắt đầu từ đầu vào đạt chuẩn

Chất lượng thành phẩm được quyết định từ đầu vào, trước khi nguyên liệu đi vào nhà máy. Do đó, “3 an toàn” đặt nhà cung cấp đạt chuẩn thành một trụ cột riêng.

Theo C.P. Việt Nam, nguyên liệu và các yếu tố phục vụ sản xuất được lựa chọn từ những đối tác đã qua đánh giá theo tiêu chí nghiêm ngặt. Khi đầu vào được kiểm soát rõ hơn, các khâu phía sau có nền tảng để duy trì chất lượng sản phẩm.

Kiểm soát đầu vào là nền tảng của chuỗi thực phẩm an toàn (Ảnh: C.P. Việt Nam).

Với người mua, “3 an toàn” trả lời ba câu hỏi cơ bản của mỗi gia đình: sản phẩm có an toàn cho sức khỏe không, được sản xuất trong hệ thống nào và nguyên liệu đến từ những nguồn cung cấp ra sao.

Niềm tin với thực phẩm bắt đầu từ những thông tin người tiêu dùng nhìn thấy trên bao bì, nhưng được củng cố bằng hệ thống kiểm soát có thể kiểm chứng, tiêu chuẩn được xác nhận độc lập và khả năng truy xuất khi cần. Với “3 an toàn”, C.P. Việt Nam cho thấy cách các tiêu chuẩn quốc tế được chuyển hóa thành giá trị cụ thể trên quầy kệ, còn người hưởng lợi trực tiếp là các gia đình Việt.