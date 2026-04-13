Công trình độc đáo từ 70.000 chai nhựa trong ngôi chùa bên bờ biển

Chùa Đức Lâm (xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi) nằm sát bờ biển. Không gian chùa rợp bóng cây xanh. Điều đặc biệt hơn, một gian thờ trong chùa Đức Lâm được xây dựng từ 70.000 chai nhựa.

Xã Long Phụng có đường bờ biển dài, do đó địa phương này phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa. Hàng nghìn chai nhựa cùng các loại rác thải bị sóng đẩy vào bờ gây ô nhiễm. Do đó, sư thầy Thích Hạnh Nhân, trụ trì chùa Đức Lâm, đã nảy sinh ý tưởng nhặt chai nhựa để xây một gian thờ. Việc này nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân.

Gian thờ rộng 60m2 được xây dựng từ 70.000 chai nhựa (Ảnh: Quốc Triều).

Đầu năm 2020, sư thầy Thích Hạnh Nhân vận động người dân cùng thu gom rác thải làm sạch bờ biển. Qua đó, các loại chai nhựa sẽ được thu gom mang về chùa để làm vật liệu xây dựng. Phải mất gần 6 tháng, sư thầy Thích Hạnh Nhân và người dân địa phương mới thu gom đủ số chai nhựa để xây nên gian thờ.

Sau khi làm sạch, chai nhựa được đổ cát vào bên trong để thay thế gạch. Khi xây người thợ sẽ phân loại chai nhựa theo từng kích cỡ và màu nắp. Phần đít chai được cho quay ra ngoài, phần nắp quay vào bên trong. Những hàng chai nhựa được sắp đặt thẳng tắp với màu nắp nổi bật tạo sự độc đáo cho công trình.

Ông Trương Ngọc Sanh (51 tuổi) cho biết đã cùng nhiều người dân địa phương tham gia xây gian thờ bằng chai nhựa tại chùa Đức Lâm. Theo ông Sanh, quá trình thu gom chai nhựa mất rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, người dân thấy việc làm này ý nghĩa nên đã tích cực tham gia.

Sư thầy Thích Hạnh Nhân đã vận động người dân dọn dẹp vệ sinh bờ biển, thu gom chai nhựa để làm vật liệu xây dựng (Ảnh: Quốc Triều).

"Chúng tôi thấy việc dọn dẹp vệ sinh bờ biển, gom chai nhựa để làm vật liệu xây dựng rất ý nghĩa. Do đó người dân đã chung tay cùng thầy trụ trì xây dựng nên công trình này”, ông Sanh nói.

Gian thờ hoàn thành sau một tháng xây dựng, có thiết kế hình lục giác. Phần móng, trụ đến các mảng tường đều được xây dựng từ chai nhựa. Phần mái được lợp từ lá dừa. Cách xây dựng này giúp gian thờ vừa thoáng mát, vừa vững chãi.

Gian thờ nằm trong không gian có nhiều cây xanh (Ảnh: Quốc Triều).

Theo sư thầy Thích Hạnh Nhân, công trình này là thành quả chung của người dân địa phương. Hàng chục người dân cùng nhau dọn dẹp vệ sinh bờ biển, thu gom chai nhựa để thay gạch xây dựng.

"Việc sử dụng vỏ chai nhựa để xây dựng không chỉ giúp giảm thiểu rác thải mà còn mang ý nghĩa giáo dục rất lớn. Khi người dân hay du khách đến tham quan, họ sẽ thấy rằng rác thải nếu được sử dụng đúng cách vẫn có thể trở thành vật dụng hữu ích trong cuộc sống", sư thầy Thích Hạnh Nhân nói.