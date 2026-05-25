Công an xã hỗ trợ người dân nhận lại 400 triệu đồng chuyển khoản nhầm

Ngày 25/5, Công an xã Thần Lĩnh (tỉnh Nghệ An) thông tin đơn vị đã hỗ trợ một công dân trên địa bàn nhận lại 400 triệu đồng do chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng của người khác.

Nguồn tin từ Công an xã Thần Lĩnh, khoảng 9h ngày 18/5, anh Dương Trọng Minh (trú tại xóm Nghi Đồng 8, xã Thần Lĩnh) đến Công an xã trình báo về việc chuyển khoản nhầm số tiền lớn.

Anh Dương Trọng Minh đến Công an xã Thần Lĩnh gửi lời cảm ơn sau khi được hỗ trợ nhận lại 400 triệu đồng chuyển khoản nhầm (Ảnh: Công an xã Thần Lĩnh).

Theo anh Minh, lúc 20h53 ngày 15/5, anh thực hiện giao dịch chuyển khoản 400 triệu đồng. Tuy nhiên, do sơ suất trong quá trình giao dịch, số tiền này đã được chuyển nhầm vào một tài khoản ngân hàng khác mang tên Nguyễn Trọng Hiệp.

Tiếp nhận trình báo của công dân, Công an xã Thần Lĩnh đã xác minh thông tin, phối hợp với Công an phường Tây Hồ (thành phố Hà Nội) liên hệ với chủ tài khoản nhận tiền nhằm hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Sau nhiều ngày phối hợp xác minh, vận động và trao đổi giữa các bên liên quan, ngày 22/5, anh Dương Trọng Minh đã nhận lại 400 triệu đồng chuyển khoản nhầm trước đó.

Nhận lại tài sản, anh Minh bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn tới Công an xã Thần Lĩnh, Công an phường Tây Hồ cùng anh Nguyễn Trọng Hiệp vì đã tích cực phối hợp, hỗ trợ kịp thời giúp anh nhận lại số tiền.

Đại diện Công an xã Thần Lĩnh cho biết việc nhanh chóng tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ người dân xử lý các vụ việc liên quan đến tài sản là một trong những nhiệm vụ được đơn vị chú trọng thực hiện.

Sự phối hợp trách nhiệm giữa lực lượng công an và công dân không chỉ giúp người dân bảo vệ tài sản mà còn góp phần lan tỏa những hành động đẹp, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an cơ sở.