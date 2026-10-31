Cơm ngon chín đều, món ngon sống khỏe cùng nồi cơm cao tần IH 3D

Nhằm tri ân sự đồng hành của triệu gia đình Việt, Unie mang đến dòng nồi cơm điện cao tần URC TIH 15 - giải pháp đột phá ứng dụng công nghệ IH 3D cùng chất liệu Titan cao cấp, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng cảm xúc trọn vẹn trong từng bữa ăn.

Công nghệ IH 3D gia nhiệt 360 độ: Bí quyết cho hạt cơm chín đều, tròn vị

Đối với người Việt, bữa cơm chuẩn vị đòi hỏi hạt cơm phải chín tới, giữ được độ tơi dẻo tự nhiên mà không bị khô cứng hay nát nhão. Tuy nhiên, các dòng nồi truyền thống thường truyền nhiệt một chiều từ đáy, khiến chất lượng cơm không đồng đều.

Khắc phục triệt để hạn chế này, nồi cơm điện cao tần Unie URC TIH 15 ứng dụng công nghệ gia nhiệt cảm ứng từ IH 3D hiện đại. Thay vì đốt nóng thanh nhiệt, dòng điện cảm ứng giúp nhiệt lượng lan tỏa đều 360 độ, ôm trọn lấy từng hạt gạo từ mọi góc độ để cơm chín sâu và giữ nguyên dưỡng chất.

Unie trang bị thêm mâm nhiệt thông minh ngay trên nắp vung. Thiết kế này giúp xử lý triệt để tình trạng đọng hơi nước trên nắp - nguyên nhân chính khiến bề mặt cơm bị nhão. Sự kết hợp đồng bộ giữa mâm nhiệt vung và lòng nồi giúp hạt cơm chín dẻo đồng nhất từ trên xuống dưới.

Công nghệ IH 3D gia nhiệt 360 độ (Ảnh: Unie).

Công nghệ IH 3D kết hợp mâm nhiệt vung thông minh giúp cơm chín đều, không bị đọng nước nhão mặt (Ảnh: Unie).

Lòng nồi phủ Titan cao cấp: An toàn sức khỏe

Bên cạnh yếu tố ngon miệng, tiêu chuẩn an toàn cho sức khỏe là ưu tiên hàng đầu của Unie. Với model URC TIH 15, thương hiệu tạo nên sự khác biệt lớn trên thị trường khi ứng dụng chất liệu Titan cao cấp để chế tác lòng nồi.

Titan là kim loại cao cấp nổi tiếng với độ bền vượt trội, khả năng chống ăn mòn và tính tương thích sinh học cao. Trong y tế, Titan được tin dùng để sản xuất các thiết bị ghép xương hay implant nha khoa nhờ tính an toàn tối đa cho cơ thể con người.

Khác với các dòng nồi sử dụng lớp phủ chống dính thông thường dễ nguy cơ bong tróc sau thời gian dài sử dụng, lòng nồi Titan của Unie loại bỏ mối lo ngại về độc tố ảnh hưởng đến sức khỏe ở nhiệt độ cao. Chất liệu này không chỉ bền bỉ, chống trầy xước tốt mà còn giúp việc vệ sinh sau mỗi lần nấu nướng trở nên nhanh chóng.

Lòng nồi phủ Titan cao cấp - chất liệu bền bỉ an toàn, bảo vệ sức khỏe gia đình (Ảnh: Unie).

11 chế độ nấu và tính năng giữ ấm 24 giờ

Không dừng lại ở một thiết bị nấu cơm thông thường, Unie URC TIH 15 được phát triển như một "trợ lý gian bếp" đa năng với 11 chương trình nấu tự động. Từ việc nấu cơm gạo lứt, hầm xương cho đến chế biến các món hấp dinh dưỡng, người dùng có thể dễ dàng biến tấu thực đơn phong phú cho gia đình chỉ với một thao tác chọn đơn giản.

Nhắm đến nhịp sống bận rộn của các gia đình hiện đại, sản phẩm còn sở hữu khả năng giữ ấm 24 giờ. Cơm được duy trì ở trạng thái ấm nóng, thơm dẻo như vừa mới nấu mà không bị khô hay biến đổi hương vị. Dù các thành viên trở về nhà ở những khung giờ khác nhau, bữa cơm gia đình vẫn thơm và ngon.

Nồi cơm cao tần UNIE có khả năng giữ ấm lên đến 24 tiếng (Ảnh: Unie).

Nồi cơm điện cao tần URC TIH 15 ra mắt nằm trong chuỗi chương trình tri ân quy mô lớn của Unie gửi tới hàng triệu người tiêu dùng đã đồng hành cùng thương hiệu trong thời gian qua.

Cùng Unie sống khỏe và vun đắp cảm xúc gia đình Việt (Ảnh: Unie).

Đại diện thương hiệu Unie chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng, một sản phẩm gia dụng tốt không chỉ dừng lại ở công năng hiện đại mà còn phải mang lại sự an tâm về sức khỏe và thắp sáng cảm xúc yêu thương trong ngôi nhà. Thông qua URC TIH 15, Unie mong muốn gửi lời cảm ơn đến khách hàng bằng món quà chăm sóc sức khỏe thiết thực, để mỗi bữa cơm nhà luôn là nơi đong đầy hạnh phúc".