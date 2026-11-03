Sân chơi không giới hạn cho những cá tính sáng tạo

Trong kỷ nguyên số, du lịch không chỉ dừng lại ở việc đặt chân đến những vùng đất mới, mà còn là hành trình ghi lại khoảnh khắc, chia sẻ cảm xúc và lan tỏa cảm hứng sống tích cực. Nhằm tạo bệ phóng cho cộng đồng yêu thích sáng tạo video, Vexere chính thức phát động cuộc thi "Go with Vexere".

Điều giúp "Go with Vexere" ghi điểm trong mắt cộng đồng chính là sự tự do và linh hoạt trong thể lệ thi. Cuộc thi không giới hạn độ tuổi hay phong cách thể hiện, cho phép thí sinh thoải mái biến hóa ý tưởng dưới mọi góc nhìn.

Dù bạn là một travel blogger chuyên nghiệp với những thước phim quay toàn cảnh trau chuốt; một nhóm bạn đam mê thực hiện music video, fashion video sôi động; hay đơn giản là một cá nhân muốn thực hiện clip review, vlog, phim tài liệu hay phóng sự về những chuyến xe, chuyến tàu - tất cả đều có thể tỏa sáng tại đường đua này.

"Go with Vexere" - Sân chơi không giới hạn cho mọi cá tính sáng tạo (Ảnh: Vexere).

Cơ cấu giải thưởng

Không chỉ mang đến trải nghiệm sáng tạo ý nghĩa, "Go with Vexere" còn thu hút các thí sinh bởi cơ cấu giải thưởng hấp dẫn:

Giải thưởng tiền mặt giá trị: Dành tặng cho những bài dự thi xuất sắc nhất nhận được đánh giá cao từ Hội đồng Giám khảo.

Voucher di chuyển trọn gói: Hàng loạt voucher vé máy bay, xe khách và tàu hỏa giúp các chiến thắng tiếp tục hành trình khám phá.

5 máy ảnh Instax mini: Bên cạnh giải thưởng chính, ban tổ chức tặng thêm 3 máy ảnh instax mini cho các vị trí nhất, nhì, ba chung cuộc và 2 máy ảnh dành cho vòng quay may mắn.

Nhằm khuyến khích tinh thần hưởng ứng của tất cả mọi người, Vexere áp dụng chương trình “nộp bài là có quà”. Cụ thể là tất cả thí sinh gửi sản phẩm dự thi hợp lệ đều nhận được mã ưu đãi cho dịch vụ đặt vé xe khách và tàu hỏa trên Vexere. Mỗi bài dự thi hợp lệ còn nhận 1 mã số may mắn để tham gia chương trình quay số trúng thưởng máy ảnh Instax mini được công bố cùng thời điểm với giải Chung cuộc.

Giải thưởng giá trị và cơ hội nhận quà 100% dành cho thí sinh tham gia (Ảnh: Vexere).

Đừng để những câu chuyện chuyến đi chỉ nằm lại trong thẻ nhớ, từ bây giờ, bạn có thể biến những trải nghiệm cá nhân thành tác phẩm truyền cảm hứng và rinh về phần thưởng hấp dẫn tại cuộc thi "Go with Vexere".

Thông tin chi tiết cuộc thi "Go with Vexere" xem tại https://vexere.com/go-with-vexere?utm_source=referral&utm_medium=referral_partner&utm_campaign=BaoDanTri-PR_gowithVexere2026.