Cô giáo Trung Quốc chuyển nghề bán quan tài, công ty thu về 6 triệu USD/năm

Từ cô giáo chuyển sang kinh doanh quan tài xuất khẩu

Lisa Liu (29 tuổi), quê ở Heze (tỉnh Shandong), từng là giáo viên. Tháng 7/2023, Liu quyết định rẽ hướng. Một cuộc phỏng vấn tình cờ đã đưa cô đến với công việc kinh doanh quan tài, tập trung vào thị trường châu Âu, đặc biệt là Italy.

Ngày đầu vào nhà máy, Liu được cấp trên dẫn đi xem toàn bộ quy trình sản xuất, từ cưa xẻ gỗ, chạm khắc đến lắp ráp hoàn chỉnh. Với công nhân, quan tài đơn thuần chỉ là một sản phẩm bằng gỗ. Thậm chí, có người còn dùng hũ tro cốt rỗng làm hộp đựng đồ trong nhà.

Chính sự “bình thường hóa” này giúp Liu dần vượt qua tâm lý e ngại. Cô nhận ra đây cũng chỉ là một ngành sản xuất như bao lĩnh vực khác.

Lisa Liu rời bục giảng, chuyển nghề bán quan tài (Ảnh: South China Morning Post).

Khác với quan tài Trung Quốc thường nặng và có màu tối, các mẫu xuất sang Italy nhẹ hơn, nhiều chiếc được chạm khắc họa tiết tôn giáo. Ở Trung Quốc, hỏa táng chỉ thiêu phần thi thể, còn tại Italy, cả thi thể và quan tài được đưa vào lò hỏa táng cùng nhau.

Heze được mệnh danh là “thủ phủ gỗ ngô đồng”, với khoảng 3 triệu cây. Loại gỗ này nhẹ, vân đẹp, điểm bắt lửa thấp, phù hợp với nhu cầu thị trường Italy.

Theo Jimu News, mỗi quan tài sản xuất tại Heze có giá 90-150 USD (khoảng 2,3-3,8 triệu đồng), trong khi sản phẩm tương tự ở châu Âu dao động 1.100-2.100 USD (khoảng 27,5-52,5 triệu đồng).

Nhờ lợi thế giá thành và mẫu mã đa dạng, nhà máy mà Liu làm việc xuất khẩu khoảng 40.000 chiếc sang châu Âu mỗi năm, mang về doanh thu gần 40 triệu tệ, tương đương 6 triệu USD (khoảng 150 tỷ đồng).

Không chỉ Heze, làng Mibeizhuang ở tỉnh Hebei (miền Bắc Trung Quốc) cũng nổi lên như một trung tâm sản xuất đồ tang lễ. Hai bên đường là hàng trăm cửa hiệu với bảng hiệu “quần áo tang”, “vòng hoa”, “túi đựng thi thể”…

Theo China News Weekly, năm 2020, giá trị sản xuất ngành tang lễ của làng này vượt 1 tỷ tệ (khoảng 3.700 tỷ đồng).

Quan tài được chế tạo đa dạng mẫu mã (Ảnh: South China Morning Post).

Gần đây, người dân còn phát triển thêm các sản phẩm thân thiện môi trường như vàng mã phân hủy sinh học, vòng hoa điện tử… bán qua thương mại điện tử sang Đông Nam Á, châu Âu và Mỹ.

Khi người trẻ cởi mở hơn với cái chết

Một hiện tượng đáng chú ý là giới trẻ phương Tây livestream đốt vàng mã để cầu may. Trên một nền tảng lớn, một xấp tiền giấy được bán với giá 15 USD (khoảng 375.000 đồng), trong khi tại Trung Quốc chỉ chưa tới 10 tệ (khoảng 35.000 đồng).

Tại Huian - thành phố nổi tiếng với đá granite ở Đông Nam Trung Quốc - kim ngạch xuất khẩu bia mộ sang Nhật Bản mỗi năm đạt gần 2 tỷ tệ (hơn 7.000 tỷ đồng).

Một người trong ngành tang lễ ở Vũ Hán chia sẻ với South China Morning Post: “Chúng tôi vừa tránh né, vừa phụ thuộc vào nó”.

Trong quan niệm truyền thống, nhiều người Trung Quốc tin rằng chỉ cần nhắc đến cái chết cũng đã là điều xui rủi. Con số 4 thường bị kiêng kỵ vì phát âm gần giống từ “tử” (chết).

Tuy nhiên, những năm gần đây, nhiều người trẻ chủ động đối diện với điều từng bị xem là cấm kỵ. Tháng 1 năm ngoái, nữ quản lý nổi tiếng Yang Tianzhen tự tổ chức “đám tang” cho chính mình vào dịp sinh nhật, với lễ tưởng niệm và nhìn lại cuộc đời.

Một người nổi tiếng tại Bắc Kinh tên Xiaogang cũng tổ chức tang lễ giả, thiết kế quan tài hình tàu vũ trụ, sau khi từng trải qua tai nạn suýt chết.

Người trẻ tại Trung Quốc hiện nay cởi mở hơn với cái chết (Ảnh: South China Morning Post).

Tại Thượng Hải có trung tâm trải nghiệm mô phỏng quá trình lâm chung, hỏa táng và “tái sinh”. Một công ty dịch vụ tang lễ còn mở quán cà phê Ferryman - nơi khách kể câu chuyện về sống và chết để đổi lấy một ly cà phê miễn phí.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, các chủ đề như “chụp ảnh cáo phó cho chính mình” hay “viết di chúc sớm” thu hút hàng triệu lượt xem. Ngày càng nhiều người trẻ gia nhập ngành, trở thành nhân viên khâm liệm, tổ chức tang lễ hoặc thiết kế nghĩa trang.

Theo các chuyên gia, việc cởi mở hơn với cái chết thực chất là cách con người suy ngẫm sâu hơn về ý nghĩa sống. Giáo sư Yang Lei (Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung) nhận định: “Cái chết giống như một tấm gương, buộc chúng ta nhìn lại điều gì thực sự quan trọng”.

Từ một nghề bị xem là xui rủi, ngành tang lễ Trung Quốc không chỉ vươn ra toàn cầu mà còn góp phần thay đổi cách xã hội nước này đối diện với ranh giới cuối cùng của đời người.