Cô gái lưu số chàng "shipper ruột", không ngờ 8 năm sau nên duyên vợ chồng

Từ người giao hàng thành người yêu

Năm 2018, khi vừa trở lại công việc sau thời gian nghỉ thai sản, Tâm (SN 1992) vừa làm việc tại một công ty kinh doanh ô tô, vừa bán hàng online. Phong (SN 1995) khi đó là shipper (nhân viên giao hàng), thường đến nhận các đơn hàng của cô mang cho khách.

"Mỗi lần Phong tới tôi chỉ đưa hàng rồi quay vào luôn, không biết mặt vì anh ấy luôn bịt khẩu trang. Để tiện liên lạc, tôi có xin số điện thoại, lưu trong danh bạ là giao hàng tiết kiệm", Tâm chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Khi ấy, cả hai đều có cuộc sống riêng. Tâm đã có gia đình và một con nhỏ, còn Phong cũng có người yêu. Sau đó, Tâm chuyển công tác sang một hãng xe khác. Do mỗi tuyến giao hàng có shipper phụ trách riêng, Phong không còn đến lấy hàng mang giao giúp cô.

Hai người mất liên lạc từ đó. Trong khoảng thời gian này, cuộc hôn nhân của Tâm đổ vỡ, cô trở thành mẹ đơn thân.

Phong (ngoài cùng bên phải) quen Tâm khi làm nhân viên giao hàng.

Cuối năm 2023, Phong bất ngờ xuất hiện trở lại trong một lần nhận hàng. Nhìn thấy cuộc gọi đến với cái tên giao hàng tiết kiệm quen thuộc từ nhiều năm trước, Tâm nhận ra người quen. Qua cuộc trò chuyện, Tâm còn biết anh là em trai của một đồng nghiệp cùng công ty với mình.

Mối quan hệ chỉ thực sự thay đổi vào đầu năm 2024.

Dịp Tết Nguyên đán năm đó, Phong nhắn tin chúc Tết cho một số người quen trên Facebook, trong đó có Tâm. Từ vài câu chúc xã giao, hai người bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, rủ nhau đi xem phim.

Trong buổi hẹn đầu tiên, Tâm thậm chí không nhận ra Phong vì ngoại hình khác khá nhiều so với hình ảnh người giao hàng năm nào. Đến khi ngồi đối diện, Tâm bắt đầu để ý chàng trai kém mình 3 tuổi.

"Lúc đó tôi thấy Phong rất đẹp trai, nói chuyện duyên dáng, dễ thương", Tâm cười kể.

Gặp lại sau 8 năm kể từ lần Phong giao hàng năm 2018, Phong và Tâm nên duyên vợ chồng.

Còn Phong sau buổi hẹn nhận ra hai người nói chuyện rất hợp. Họ có thể thoải mái chia sẻ với đối phương cả những chuyện bí mật và riêng tư. Tâm cũng không giấu về cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình với Phong.

Hai tháng trò chuyện, cặp đôi từ những người bạn dần có tình cảm rồi chính thức trở thành người yêu.

Tâm từng trải qua một cuộc hôn nhân và có con riêng. Khi bắt đầu mối quan hệ với Phong, cô không nghĩ quá xa về tương lai. Phong cũng không đặt nặng chuyện tuổi tác hay hoàn cảnh. Với anh, khi cả hai đều độc thân và có tình cảm thì việc đến với nhau là điều tự nhiên.

Phong, Tâm và con trai riêng của cô trong ngày cưới.

Khi yêu Tâm, Phong cũng dần làm quen với con riêng của cô. Tâm thường đưa con trai đến nhà chị gái Phong chơi, tạo cơ hội để hai người có thời gian tiếp xúc với nhau.

"Tôi không yêu cầu Phong phải trở thành cha của con mình, vì bố của đứa trẻ vẫn luôn có trách nhiệm, thường xuyên qua lại thăm nom. Điều tôi mong là anh có thể trở thành một người đồng hành, một người bạn của con", cô nói.

Không phụ lòng tin của bạn gái, mối quan hệ giữa Phong và con trai cô phát triển tự nhiên, dần trở nên thân thuộc, không có sự gượng ép hay ràng buộc.

Dù vậy, khi tình yêu ngày càng nghiêm túc, Tâm bắt đầu lo gia đình Phong có thể không chấp nhận một người phụ nữ từng đổ vỡ và có con riêng như cô. Tuy nhiên trái ngược với nỗi lo của Tâm, mẹ Phong không phản đối mà còn vui vẻ đón nhận mối quan hệ của hai người.

“Khi được mẹ chấp nhận, tôi thoải mái hơn trong chuyện tình cảm với Tâm”, Phong nói.

Vượt phản đối của gia đình nên duyên vợ chồng

Khi Tâm mang thai con chung, tình yêu của hai người bước sang một giai đoạn khác. Họ quyết định kết hôn. Phong thay đổi công việc để có kinh tế lo cho gia đình, chuyển từ nghề giao hàng sang học và làm huấn luyện viên thể hình.

Tuy nhiên, để đi đến đám cưới, họ phải đối mặt với sự phản đối từ bố Tâm.

"Bố tôi phản đối vì lo con gái đã trải qua một cuộc hôn nhân, có con riêng, trong khi Phong lại nhỏ tuổi hơn. Ông sợ con gái và cháu ngoại có thể chịu thiệt thòi về sau", Tâm chia sẻ.

Tâm kể những ngày ấy cô nhiều lần khóc, trong khi Phong đang làm việc tại trung tâm TPHCM, cách nhà gần 200km và chỉ có thể về vào cuối tuần không thể thường xuyên bên cạnh.

"Đó cũng là khoảng thời gian cho tôi thêm sự tin tưởng lựa chọn Phong làm chồng. Dù ở xa anh vẫn hằng ngày gọi điện, tranh thủ cuối tuần về thăm, và động viên tôi yên tâm sẽ tìm cách thuyết phục gia đình", Tâm cho hay.

Cặp đôi làm đám cưới vào đầu tháng 7.

Tâm thậm chí từng nghĩ đến phương án ra ở riêng, sinh con rồi tính tiếp nếu bố không đồng ý. Nhưng Phong đã đến nhà gặp bố cô, hai người đã có cuộc nói chuyện rất dài, cuối cùng ông gật đầu đồng ý khi nhận thấy được sự thật lòng của chàng trai với con gái mình.

"Từ khi yêu đến lúc kết hôn chúng tôi không có cuộc cãi vã nào, dù lệch nhau 3 tuổi nhưng Phong rất chiều vợ và thương con riêng của tôi", Tâm chia sẻ.

Nhìn lại hành trình từ một người giao hàng và một khách hàng, Phong nhiều lần nói với vợ rằng anh không thể tin người đang ở bên cạnh mình lại chính là cô gái khách hàng từ 8 năm trước. Còn Tâm cũng không nghĩ mối quan hệ từng bắt đầu bằng những lần giao nhận hàng chóng vánh lại có ngày trở thành một gia đình.

Ảnh: Nhân vật cung cấp