Cô gái hoãn mua xe mới vì sợ xui, chuyên gia giải mã “tháng 7 cô hồn”

Chờ qua "tháng cô hồn" mới mua xe

Sau một thời gian tìm hiểu, chị Minh Thư (phường Tân Bình, TPHCM) dự định mua một chiếc xe điện để thuận tiện đi lại. Chị đã tham khảo nhiều mẫu, cân nhắc giá cả, khả năng vận hành và gần như hoàn tất việc lựa chọn.

Tuy nhiên, kế hoạch mua xe đúng vào tháng 7 âm lịch. Biết chuyện, một số người thân khuyên chị nên chờ sang tháng sau, bởi theo quan niệm dân gian, mua tài sản có giá trị lớn trong thời gian này dễ gặp hư hỏng, xui rủi, nhất là phương tiện đi lại.

Nhiều người vẫn tránh mua xe, nhà hoặc tài sản có giá trị lớn trong tháng 7 âm lịch vì tâm lý “có kiêng có lành” (Ảnh minh họa: Mộc Khải).

Cuối cùng, chị quyết định lùi kế hoạch mua xe thêm vài tuần. Chị thừa nhận bản thân không hoàn toàn tin rằng mua xe trong tháng 7 âm lịch sẽ gặp điều không may, nhưng vẫn chọn cách “kiêng cho an tâm”, đồng thời tránh khiến người thân lo lắng.

"Chiếc xe chưa cần dùng gấp nên tôi nghĩ chờ thêm một thời gian cũng không ảnh hưởng nhiều. Nếu mua ngay mà trong lòng cứ thấp thỏm, có chuyện gì xảy ra lại liên tưởng đến "tháng cô hồn" thì càng mệt", chị Thư chia sẻ.

Câu chuyện của chị Thư không phải trường hợp hiếm gặp. Mỗi khi bước vào tháng 7 âm lịch, nhiều người lại truyền tai nhau hàng loạt điều nên tránh như không đi chơi về khuya, không cắt tóc, không động thổ, hạn chế mua nhà, mua xe hoặc thực hiện những công việc quan trọng.

Trong sinh hoạt hằng ngày, một số gia đình còn nhắc con cháu không gọi tên nhau ở nơi vắng vào ban đêm, tránh đứng gần ao hồ, sông suối.

Kiêng cắt tóc là một trong những quan niệm thường được truyền miệng vào tháng 7 âm lịch (Ảnh minh họa: Khôi Vũ).

Dù có phần xa lạ với người trẻ, những lời dặn được truyền qua nhiều thế hệ vẫn tồn tại trong nhiều gia đình. Có người tin tưởng, người khác làm theo để tôn trọng ông bà, cha mẹ hoặc đơn giản vì nghĩ "có kiêng có lành".

Từ niềm tin văn hóa đến tâm lý sợ rủi ro

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thạc sĩ Nguyễn Trần Trung Hải - nhà nghiên cứu xã hội tại TPHCM - cho biết, tập tục trong tháng 7 âm lịch hình thành từ nhiều nguồn, trong đó có quan niệm Đạo giáo, tích Mục Kiền Liên cứu mẹ trong Phật giáo và ảnh hưởng của các hệ tư tưởng phương Đông.

Dù có cách lý giải khác nhau, tháng 7 âm lịch vẫn thường được xem là thời điểm gắn với lễ xá tội vong nhân và đại lễ Vu Lan báo hiếu. Người xưa vì thế khuyên con cháu làm điều lành, tránh điều dữ, tưởng nhớ người đã khuất và thể hiện lòng hiếu kính với cha mẹ.

Theo ông Hải, những tập tục này không chỉ mang màu sắc tín ngưỡng mà còn phản ánh sự giao thoa văn hóa, tạo nên nét riêng trong đời sống tinh thần của người Việt.

Bên cạnh đó, một số điều kiêng kỵ có thể bắt nguồn từ kinh nghiệm sống. Điển hình như tháng 7 thường trùng với cao điểm mùa mưa bão, thời tiết ẩm ướt dễ phát sinh dịch bệnh, việc đi lại gặp nguy hiểm, tai nạn sông nước cũng gia tăng.

Thời tiết ẩm ướt cũng từng gây trở ngại cho việc xây dựng và vận chuyển vật liệu. Vì vậy, những lời dặn hạn chế đi đêm, tránh nơi có nước hay chưa vội động thổ phần nào mang ý nghĩa phòng ngừa rủi ro.

Tuy nhiên, không phải điều gì được truyền miệng cũng có cơ sở khoa học. Quan niệm cắt tóc, mua xe hoặc mua nhà trong tháng 7 sẽ gặp xui xẻo chủ yếu xuất phát từ niềm tin dân gian, chưa có căn cứ chứng minh mối liên hệ giữa thời điểm thực hiện và rủi ro xảy ra sau đó.

Theo chuyên gia, con người thường lo lắng trước những điều không thể dự đoán. Việc tuân theo một số điều kiêng kỵ có thể tạo cảm giác họ đang chủ động bảo vệ bản thân và gia đình, từ đó an tâm hơn về tinh thần.

Mưa lớn trong tháng 7 âm lịch có thể gây ngập đường, khiến xe cộ hư hỏng và việc đi lại tiềm ẩn nhiều rủi ro (Ảnh minh họa: Hoàng Giám).

Theo ông Hải, tín ngưỡng gắn với phong tục truyền thống, mang lại sự bình an tinh thần, còn mê tín là tin vào điều mơ hồ, thiếu căn cứ, gây ảnh hưởng tiêu cực.

Những nghi lễ tưởng nhớ tổ tiên, báo hiếu cha mẹ và gắn kết gia đình là nét đẹp văn hóa. Tuy nhiên, nếu niềm tin gây hoang mang, tốn kém hoặc cản trở những việc cần thiết, việc kiêng cữ đã trở thành áp lực.

“Không thể bao phủ mọi biến cố trong đời sống bằng yếu tố tâm linh, do quỷ thần điều khiển. Nếu bất cẩn để xảy ra tai nạn rồi đổ lỗi cho "tháng cô hồn" thì đó là sự ngụy biện. Cần phân biệt rõ giữa niềm tin văn hóa và mê tín dị đoan”, ông Hải nói.

Đừng để “có kiêng có lành” trở thành nỗi sợ

Theo ông Hải, trước những biến động về kinh tế, công việc và sức khỏe, một số người tìm đến các quy tắc kiêng kỵ như một chỗ dựa. Đáng lo là khi gặp sự cố, họ có thể đổ lỗi cho việc “phạm điều cấm” thay vì xem lại kỹ năng, sự chuẩn bị hoặc quyết định của bản thân.

Những lời cảnh báo như “không được mua xe”, “không nên làm việc lớn” hay “phạm điều này sẽ gặp tai họa” cũng dễ khiến người tiếp nhận hoang mang. Nếu bị chi phối bởi quá nhiều quy tắc, một người có thể sợ sai đến mức trì hoãn cả những việc đã được chuẩn bị kỹ và thực sự cần thiết.

Người dân đi lễ chùa, thả hoa đăng trong dịp rằm tháng 7 để cầu bình an và tưởng nhớ người đã khuất (Ảnh minh họa: Thái Bá).

Theo ông Hải, những hoạt động tích cực trong tháng 7 âm lịch như tưởng nhớ tổ tiên, báo hiếu cha mẹ, làm việc thiện và giúp đỡ người khó khăn nên được duy trì. Tuy nhiên, mỗi người cần tỉnh táo, không để niềm tin trở thành sự lệ thuộc vào các hình thức mê tín thiếu căn cứ.

Thay vì xem tháng 7 là khoảng thời gian “đen đủi”, mọi người có thể coi đây là dịp sống chậm lại, quan tâm đến gia đình và thận trọng hơn trong sinh hoạt.

Theo chuyên gia, phong tục không nhằm gieo nỗi sợ “phạm kỵ”, mà nhắc con người sống chừng mực, nhân ái và có trách nhiệm. Nếu sống tích cực, tử tế và tuân thủ pháp luật, ngày nào cũng có thể là ngày lành.