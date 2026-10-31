Cô gái gốc Việt làm nên lịch sử tại giải bóng đá nữ ở Mỹ

Những kỷ lục của cô gái

Jaedyn Reese Shaw (22 tuổi, ở bang Texas, Mỹ) sinh ra trong một gia đình có mẹ là người Việt Nam - bà Ann Shaw và cha là người Mỹ gốc Phi - ông Lance Shaw.

Cô hiện là tiền vệ, thi đấu cho Gotham FC và đã có 37 lần khoác áo đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Mỹ. Trong mùa giải chính thức NWSL 2026, cô dẫn đầu đội bóng với 9 bàn thắng và 5 pha kiến tạo.

Jaedyn Reese Shaw mang trong mình dòng máu Việt (Ảnh: Instagram).

Đặc biệt, ngày 25/9, Shaw ghi 2 bàn trong chiến thắng 3-1 của Gotham FC trước Chicago Stars FC. Pha lập công đầu tiên giúp cô chạm mốc 25 bàn thắng tại mùa giải chính thức NWSL khi mới 21 tuổi 309 ngày, qua đó trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử giải đấu đạt được thành tích này.

Cô vượt qua kỷ lục trước đó của Sophia Wilson, người đạt cột mốc tương tự ở tuổi 22.

Juan Carlos Amorós, huấn luyện viên Gotham, đánh giá cao cô không chỉ bởi khả năng quan sát và thi đấu đặc biệt mà còn bởi tinh thần đồng đội và thái độ chuyên nghiệp.

Jaedyn Shaw ăn mừng bàn thắng của mình trong hiệp một trận đấu với Chicago Stars FC tại sân vận động Sports Illustrated vào ngày 25/9 (Ảnh: Mark Smith|Imagn Images).

Hiện tại, Gotham đang dẫn đầu bảng xếp hạng giải đấu với thành tích 16 trận thắng, 4 trận hòa và 6 trận thua, giành được 54 điểm và trở thành đội đầu tiên giành quyền vào vòng play-off (loại trực tiếp) mùa giải 2026.

Tháng 9/2025, Gotham FC chi phí chuyển nhượng nội bộ lên tới 1,25 triệu USD (khoảng 32 tỷ đồng) để đưa Shaw về từ North Carolina Courage, một kỷ lục của Giải bóng đá nữ quốc gia Mỹ.

Người mẹ Việt giúp con nuôi dưỡng đam mê

Shaw lớn lên tại thành phố Frisco, nơi cô sớm bộc lộ niềm yêu thích với trái bóng. Mọi chuyện bắt đầu năm cô 2 tuổi. Khi chị gái chơi bóng đá, cô cũng chạy quanh sân và cố gắng chơi theo. Cô hào hứng đến mức người mẹ quyết định đăng ký cho cô vào một đội bóng.

Người phụ nữ gốc Việt và chồng quyết định đầu tư cho sự nghiệp bóng đá của con gái bằng cách cắt giảm tối đa các khoản chi tiêu để dành tiền hỗ trợ Shaw. Có thời điểm, cả gia đình phải sống trong một căn hộ chỉ có một phòng ngủ.

Hình ảnh gia đình Shaw (Ảnh: Instagram).

Ann chia sẻ với Goal rằng, đã có khoảng 1-2 năm, 4 thành viên trong gia đình sống trong căn hộ nhỏ này để có đủ tiền cho Shaw đi thi đấu ở những thành phố khác, những bang khác, thậm chí cả những quốc gia khác.

Vợ chồng bà phải gác cuộc sống riêng sang một bên, không có kỳ nghỉ hay bất cứ điều gì khác, để có thể trang trải những gánh nặng tài chính đi kèm với cơ hội phát triển sự nghiệp của con gái.

Nhờ sự hy sinh và đầu tư của gia đình, Jaedyn Shaw có cơ hội phát triển tài năng bóng đá từ khi còn nhỏ. Cô bắt đầu chơi cho Solar Soccer Club, sau đó gia nhập FC Dallas và liên tục được đôn lên thi đấu ở các nhóm tuổi lớn hơn mình từ 1 đến 3 tuổi.

Bên cạnh đó, Shaw còn tham gia những buổi huấn luyện riêng với các cựu cầu thủ chuyên nghiệp. Cô nổi bật nhờ khả năng xử lý bóng bằng cả hai chân, tư duy chiến thuật và tinh thần tập luyện chăm chỉ, thường đến sân sớm và ở lại muộn.

Hình ảnh Shaw trên sân thi đấu (Ảnh: Instagram).

Năm 14 tuổi, Shaw được mời đến tập luyện cùng Paris Saint-Germain tại Pháp. Cô có thêm động lực theo đuổi con đường chuyên nghiệp. Dù phải đối mặt với chấn thương dây chằng chéo trước ở tuổi 16, cô vẫn kiên trì tập luyện và phục hồi.

Tháng 7/2022, Shaw ký hợp đồng chuyên nghiệp với San Diego Wave. Chỉ 13 ngày sau, cô ra mắt Giải bóng đá nữ quốc gia Mỹ và ghi bàn ngay trong trận đấu đầu tiên, mở ra bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp.

Hình ảnh Shaw đăng tải trên mạng xã hội (Ảnh: Instagram).

Ngoài sân cỏ, Jaedyn Shaw mang hình ảnh trẻ trung và tự tin. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, quá trình tập luyện và thi đấu, đồng thời thể hiện niềm tự hào về nguồn gốc gia đình.

Theo Theixsport

Mai Huê