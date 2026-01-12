Cô gái gốc Việt không nghề nghiệp, kiếm 236 tỷ đồng nhờ món ăn vặt tuổi thơ

Những ngày đầu tiên khi Gia Huynh đặt chân tới Mỹ vào năm 2016, cuộc sống của cô cũng như nhiều người nhập cư khác, không hề dễ dàng.

Suốt nhiều năm, cô phải làm việc 14 tiếng mỗi ngày tại các tiệm làm móng để mưu sinh.

Huynh và sản phẩm kẹo của mình (Ảnh: CNBC).

Thời điểm đó, khi mới ngoài 20 tuổi, trong túi Huynh chỉ có 50 USD (1,3 triệu đồng). Cô làm việc ở tiệm móng gần như 7 ngày một tuần từ sáng sớm tới tối muộn. Có những lúc, cô rơi vào cảnh vô gia cư, ngủ trong ô tô cùng con trai mới chào đời được 5 tuần tuổi. Cuộc sống của người mẹ đơn thân chưa bao giờ dễ dàng.

"Tôi đối mặt với cảnh vô gia cư, trên tay là con trai nhỏ còn trứng nước. Tôi không có tài sản gì", cô tâm sự.

Năm 2024, thương hiệu kẹo Silky Gem của Gia Huynh đạt doanh thu kỷ lục 9 triệu USD (236 tỷ đồng).

Phía sau những viên kẹo trong suốt như pha lê được lấy cảm hứng từ mứt rau câu - món ăn vặt tuổi thơ khi cô còn sống ở Việt Nam, là hành trình thoát khỏi đáy vực của người phụ nữ từng không có nghề nghiệp và bị bạo hành.

Những vết sẹo tuổi thơ

Gia Huynh sinh ra tại Đồng Nai và lớn lên ở TPHCM. Cô là con út trong gia đình có 4 anh chị em, sống trong hoàn cảnh nghèo khó.

“Bố tôi thường vào rừng chặt tre, chặt gỗ mang đi bán. Ông không mấy khi ở nhà vì lúc nào cũng phải làm việc. Mẹ tôi thì làm bất cứ việc gì có thể để lo bữa ăn cho gia đình”, Huynh kể.

Huynh (bên phải) sinh ra trong gia đình khó khăn (Ảnh: CNBC).

Khi còn nhỏ, do cha mẹ luôn bận rộn mưu sinh, cô thường được gửi cho một người hàng xóm trông nom, người được gọi là chú.

Những định kiến và sự tự ti khiến cô bỏ học khi chưa học xong lớp 5. Cô trở thành người lầm lì ít nói, không bao giờ dám nói ra suy nghĩ cá nhân.

Năm 2016, cô cùng chồng sang Mỹ và sinh sống ở bang Florida với ước mơ đổi đời. Những năm tháng đầu tiên ở Mỹ vô cùng khó khăn. Thậm chí, cô thấy cuộc sống ở Việt Nam còn dễ thở hơn.

"Ở Việt Nam, dù kiếm được ít tiền nhưng vẫn đủ trang trải cuộc sống. Khi chuyển tới Florida, mọi thứ trở nên chật vật vì tôi là người làm ra nguồn thu nhập chính trong gia đình. Chúng tôi phải sống nhờ nhà mẹ chồng", cô nhớ lại.

Sau khoảng một năm chung sống ở Mỹ, tới năm 2017, Huynh chia tay chồng do áp lực tài chính và mâu thuẫn không thể hàn gắn.

Không lâu sau, cô có bạn trai mới. Năm 2019, cô sinh con trai đầu lòng. Huynh nhận thấy đó là mối quan hệ đầy bạo hành và mất tất cả, từ công việc tới thẻ tín dụng bị dùng hết hạn mức.

Cô và con trai (Ảnh: CNBC).

Cô vội bế con tháo chạy khỏi nhà bạn trai khi em bé mới 5 tuần tuổi. Hai mẹ con phải sống trong ô tô.

Sau vài tuần sống lay lắt cùng đứa con sơ sinh còn đỏ hỏn, Huynh quyết định chuyển tới bang Maryland và làm việc tại tiệm móng của chị gái.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thu nhập của cô rất bấp bênh, trong khi mỗi ngày phải xa con hơn 10 tiếng. Quyết tâm tạo dựng cuộc sống tốt hơn cho con, Huynh bắt đầu thử nghiệm các ý tưởng kinh doanh trực tuyến.

Khởi nghiệp với món kẹo lấy cảm hứng từ đồ ăn vặt tuổi thơ

Ban ngày làm việc trong tiệm móng, tối về chăm con, cô tranh thủ thử nghiệm các ý tưởng kinh doanh. Cô làm đủ thứ, từ xà phòng thủ công tới đồ bơi. Người phụ nữ thử khoảng 6 mô hình kinh doanh trực tuyến trước khi tìm ra món kẹo Silky Gem.

Cuối năm 2021, khi lướt mạng xã hội, Huynh tình cờ xem được các video về kẹo pha lê. Cô nhận ra loại kẹo này vì hồi nhỏ tôi từng làm cùng bà ngoại ở Việt Nam. Nó khá tương tự với món mứt rau câu thường xuất hiện trong các dịp đặc biệt như Tết Nguyên đán.

Món kẹo lấy cảm hứng từ mứt rau câu ở Việt Nam, giúp cô đổi đời (Ảnh: CNBC).

“Tôi hỏi mẹ và bà nói vẫn nhớ cách làm. Bà đã hướng dẫn để tôi thử mày mò", cô nói.

Lấy cảm hứng từ món mứt tuổi thơ, Huynh bỏ số vốn 500 USD (13,1 triệu đồng) để mua nguyên liệu và thử nghiệm công thức trong căn bếp nhỏ của mình.

Sau khi tan ca ở tiệm móng, cô chơi với con rồi ru ngủ. Đợi con ngủ say, cô lại lọ mọ làm kẹo từ nửa đêm tới 3-4h sáng. Hôm sau, người phụ nữ tiếp tục thức dậy lúc 6h để tới tiệm móng.

Đầu năm 2022, Huynh bắt đầu bán kẹo trên nền tảng Etsy và nhanh chóng có doanh thu.

3 tháng đầu là giai đoạn khó khăn nhất. Mỗi tháng, cô chỉ kiếm được khoảng 600 USD - 1.000 USD (15,7 triệu đồng - 26,2 triệu đồng), nhưng rất hạnh phúc vì chừng đó đủ mua tã và sữa cho con.

Tháng 3 cùng năm, một bài đăng của người có ảnh hưởng quảng bá cho sản phẩm kẹo Silky Gem bất ngờ tạo sức lan tỏa mạnh trên mạng xã hội, giúp cô thu về khoảng 3.000 USD (78 triệu đồng) chỉ trong một ngày.

Từ đó, doanh số của món kẹo tăng nhanh. Trong 9 tháng đầu hoạt động, Silky Gem đạt doanh thu hơn 1,8 triệu USD (47,2 tỷ đồng).

Hiện Huynh mời bố mẹ ruột cùng tham gia điều hành doanh nghiệp gia đình. Với công việc mới, giúp cô thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận bản thân.

“Cả cuộc đời, tôi từng tin rằng mình vô dụng, không giá trị, không kỹ năng, không học vấn. Tôi từng đổ lỗi cho hoàn cảnh cho sự thiếu tự tin và mọi thứ khác. Tôi đã tự biến mình thành nạn nhân suốt cả cuộc đời”, cô tâm sự.

Nhưng với những thành công hiện tại, cô gái gốc Việt giờ có thể ngẩng cao đầu để nói rằng, bất cứ ai cũng làm được nếu thực sự quyết tâm.