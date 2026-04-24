Cô gái bất ngờ gặp Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân đi dạo trong ngõ Hà Nội

Trưa 24/4, đang đợi đến lượt gội đầu tại quán trong ngõ 32, phố Đỗ Đức Dục (phường Từ Liêm, Hà Nội), chị Phương Loan tình cờ nhìn thấy một đoàn khách thong thả bước qua cửa.

Nhận ra hai người dẫn đầu đoàn là Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân, chị không dám tin đó là sự thật.

"Tôi bối rối đến mức không kịp chụp bức ảnh làm kỷ niệm. Mọi người xung quanh không nghĩ có cơ hội gặp Tổng thống và Phu nhân ở khoảng cách gần như vậy", Phương Loan cho hay.

Tổng thống vẫy tay trước khi tiếp tục di chuyển (Ảnh: Cắt từ clip).

Đoạn video ghi lại cuộc gặp tình cờ của chị Phương Loan với đoàn Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân trong ngõ nhận về nhiều lượt tương tác.

Theo chị Loan, thời điểm đoàn sắp đến, chị nhìn thấy lực lượng an ninh và hai người đàn ông mặc vest đen đi trước. Vài giây sau, đoàn của Tổng thống và Phu nhân từ từ bước qua.

"Lúc đó, tôi đang cầm máy chuyển khoản tiền. Nhìn thấy vị khách giống Tổng thống Hàn Quốc nên vội vàng bật camera để quay video", cô gái cho biết.

Cô gái tình cờ gặp Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân đi dạo ở Hà Nội (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

Nghe Phương Loan gửi lời chào bằng tiếng Hàn Quốc, Tổng thống Lee Jae Myung dừng chân, trò chuyện vài giây rồi vẫy tay tạm biệt.

"Dù chỉ nói chuyện trong vài giây, tôi cảm thấy Tổng thống Hàn Quốc thật sự rất thân thiện", Phương Loan cho biết.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc cô gái gặp Tổng thống Hàn Quốc nhận được hàng chục nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ. Chị không ngờ hình ảnh được mọi người quan tâm như vậy.

Sáng 24/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân tới tham quan Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, di sản văn hóa thế giới, biểu tượng lịch sử nghìn năm của Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân chủ trì chương trình hữu nghị đặc biệt tại Hoàng thành Thăng Long.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân theo dõi chương trình biểu diễn Nhã nhạc Cung đình Huế (Ảnh: Mạnh Quân).

Chủ đề chương trình là "Thăng Long: Linh khí ngàn năm, chiều sâu văn hiến" nhằm tôn vinh chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa của Thăng Long - Hà Nội, đồng thời truyền tải thông điệp về sự tiếp nối của truyền thống, sự giao thoa hài hòa giữa quá khứ và hiện tại, cũng như tinh thần hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới.

Hai vị Nguyên thủ Việt Nam - Hàn Quốc cùng hai Phu nhân thưởng trà, trao đổi thân mật, xem chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống như hát xoan, nhã nhạc cung đình...