Cô dâu Trung Quốc hôn mê hơn 3 tháng, bất ngờ tỉnh lại trước lễ cưới 2 ngày

Đám cưới bị "đánh cắp"

Vương Nhiễm Nhiễm, 24 tuổi, sống tại thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), đăng ký kết hôn với Trương Hề Thụy sau 6 năm gắn bó. Họ dự kiến tổ chức đám cưới vào cuối tháng 4. Khách sạn và chương trình tiệc cưới đều lên kế hoạch sẵn sàng.

Tuy nhiên một sự cố xảy ra khiến cuộc sống của cả hai đều thay đổi trong chớp mắt.

Cặp đôi chuẩn bị về chung một nhà sau 6 năm yêu nhau (Ảnh: Sohu).

Ngày 21/1, Vương bị đau họng. Cô nghĩ bị cảm lạnh nên cùng chồng chưa cưới tới một phòng khám tư nhân ở gần nhà để điều trị. Sau khi được bác sĩ hỏi qua về tình trạng, Vương được kê đơn chờ tiêm thuốc.

"Từ đầu tới cuối, họ không hỏi về tiền sử bệnh nhân có dị ứng hay không. Họ cũng không thử phản ứng thuốc mà thao tác rất nhanh", Trương nhớ lại.

Chỉ vài phút sau khi truyền dịch, Vương xuất hiện những triệu chứng bất thường. Cô bị tê lưỡi, nghẹn cổ họng, nôn ói và khó thở. Trương hoảng loạn khi thấy tình trạng của vợ sắp cưới, trong khi nhân viên y tế tại phòng khám cho rằng chỉ cần nằm nghỉ sẽ ổn.

Thấy tình trạng Vương ngày càng nặng, Trương gọi cấp cứu. Trong lúc chờ xe cứu thương, Vương rơi vào tình trạng sốc, bất tỉnh.

Trương nhìn tấm ảnh cưới vẫn chưa được treo lên tường (Ảnh: Sohu).

Tại bệnh viện, dù được điều trị tích cực, não của Vương bị thiếu oxy quá 4 phút - ngưỡng gây tổn thương không thể hồi phục.

"Bác sỹ nói cô ấy có thể không tỉnh lại, trở thành người thực vật", Trương nghẹn ngào.

Hơn 3 tháng hôn mê và điều kỳ diệu xảy ra

Trong căn phòng nhỏ chất đầy đồ cưới, từ kẹo hỷ tới pháo giấy và nhiều món trang trí, Trương cho biết tất cả đều do Vương tự tay lựa chọn. Anh cầm trên tay bức ảnh cưới chưa kịp treo, trong đó cả hai đều cười rạng rỡ, ánh mắt đầy hy vọng về tương lai.

Trong mắt Trương, vợ chưa cưới là cô gái xinh đẹp nhất lớp. Họ yêu nhau 6 năm rồi quyết định về chung một nhà. Khi cả hai đăng ký kết hôn và chụp ảnh kỷ niệm, anh còn đăng lên trang cá nhân dòng trạng thái: "Kết thúc 6 năm thử việc, lên vị trí người chồng chính thức".

Tuy nhiên chỉ vì sự cố y tế xảy ra khiến đám cưới của họ bị "đánh cắp".

Do tình trạng nặng, Vương phải chuyển viện 4 lần. Cô hiện điều trị tại bệnh viện điều dưỡng phục hồi số 3 Sơn Đông. Suốt hơn 3 tháng, cô gái vẫn nằm bất động, toàn thân gắn đầy ống thở, ống truyền. Thỉnh thoảng, cô gái mở mắt nhưng không có ý thức. Chân tay bắt đầu biến dạng do co cứng.

"Gia đình tích góp gần 800.000 tệ (khoảng 3 tỷ đồng) cũng tiêu sạch. Chúng tôi vay mượn khắp nơi để điều trị, nhưng con đường hồi phục còn rất dài", anh Trương nói trong bất lực.

Mới đây, Vương đã mở mắt và có những phản ứng đầu tiên sau 92 ngày hôn mê (Ảnh: Sohu).

Ngày 16/4, Cục Y tế thành phố Thái An ra thông báo khẩn, thành lập tổ điều tra liên ngành, đình chỉ hoạt động phòng khám nơi Vương tới tiêm. Các cá nhân liên quan cũng bị điều tra.

Sau đó, nhân viên y tế tại phòng khám là người trực tiếp tiêm thuốc cho Vương đã bồi thường khoản tiền 200.000 tệ (770 triệu đồng) rồi bỏ trốn.

Sau 92 ngày hôn mê, phép màu đột nhiên xảy ra với Vương. Ngày 23/4, chỉ 2 ngày trước lễ cưới dự kiến (25/4), Vương bắt đầu có nhận thức. Cô mở mắt và mỉm cười với Trương. Mặc dù vậy, hiện tại cô vẫn chưa thể cử động hay nói được.

"Đôi mắt của cô ấy cuối cùng cũng có sức sống trở lại. Tôi sẽ tiếp tục ở đó để chờ ngày Vương mặc trên người bộ váy cưới", Trương nói.

Hiện vụ việc nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận Trung Quốc. Trong khi đó, vụ án vẫn trong quá trình xét xử và chưa có phán quyết cuối cùng.