Clip đám giỗ độc lạ hút 14 triệu lượt xem: Đãi tiệc bằng băng chuyền nước

Những ngày qua, đoạn clip chỉ dài hơn 30 giây thu hút hơn 14 triệu lượt xem. Sở dĩ, clip lên xu hướng và nhận được lượng tương tác "khủng" là do cách thức tổ chức đám giỗ có một không hai - mời thực khách dùng bữa với thức ăn bày biện ở băng chuyền trên mặt nước.

Thức ăn được đặt trên mặt hồ nước (Ảnh: Cắt từ clip).

Qua tìm hiểu của phóng viên, chủ đoạn clip trên là Ngọc Yến (24 tuổi, trú xã Cô Tô, tỉnh An Giang). Yến cho biết, ý tưởng làm bữa tiệc theo kiểu độc đáo này do cha mẹ cô nghĩ ra. Trong quá trình cả nhà chuẩn bị món ăn cho đám giỗ, Yến dùng điện thoại quay lại từng clip ngắn sau đó chỉnh sửa, cắt ghép và đăng lên mạng. Cô nàng không ngờ clip trên lại thu hút nhiều người quan tâm đến vậy.

Đám giỗ kiểu băng chuyền mặt nước độc nhất miền Tây (Video: Nhân vật cung cấp).

Yến kể, cha mẹ cô có nuôi gà, cá. Trong khuôn viên nhà có chiếc hồ cá, nơi đây mát mẻ nên thường được chọn làm chỗ sum họp, ăn uống vào dịp cuối tuần hay lễ Tết.

"Cha tôi nghĩ ra ý tưởng để thức ăn vào chiếc hồ cá, sau đó ông làm thêm mô tơ nước để tạo dòng chảy trong hồ. Những chiếc thau đựng thức ăn được đặt nổi phía trên sẽ tự di chuyển vòng quanh. Ai muốn ăn món nào chỉ cần đưa đũa gắp, muốn giữ lại lâu hơn thì vịn thau lại, buông tay ra thau sẽ tiếp tục trôi theo dòng nước", Yến cho hay.

Thực khách ngồi xung quanh hồ cá chờ thức ăn trên "băng chuyền" (Ảnh: Cắt từ clip).

Bà Phạm Thị Kiểu (mẹ Ngọc Yến) chia sẻ, điểm đặc biệt để món ăn không bị lật úp là phần đế thau được lót khá chắc chắn. Suốt bữa tiệc không chiếc thau nào xảy ra sự cố.

Gia chủ còn cho biết thêm, các món được đặt theo kiểu băng chuyền nhưng có thể dừng lại được. Mỗi món được lặp lại 4-5 lần nên mọi người không phải chờ đợi lâu. Đồ ăn chủ yếu là các món nướng như cá, gà, hàu... và cả trái cây tráng miệng.

"Trước khi đặt thức ăn vào thau, chúng tôi có lót lá chuối, trang trí thêm rau xà lách để tạo điểm nhấn và hạn chế khoảng trống trên thau. Trước đó vài ngày, chồng tôi đã thay nước mới ở bể và do bình thường gia đình không nuôi cá trong bể nên không lo mùi hôi gây ảnh hưởng đến việc thưởng thức món ăn. Đa số thực khách đều bày tỏ sự thích thú đối với mâm đám giỗ của gia đình tôi", bà Kiểu vui vẻ nói.

Thức ăn được chế biến ở gian bếp sau đó đặt vào các thau nhựa (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo chủ nhà, ngày đám giỗ gia đình chuẩn bị 2 phần tiệc riêng. Buổi sáng là mâm chay dành cho họ hàng, người thân. Sau đó, từ trưa đến chiều là lúc cả nhà và họ hàng chuẩn bị đón khách vào tiệc chiều.

