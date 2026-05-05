Chuyện về heo có 5 móng chân phải gửi vào chùa nuôi để tránh hoạ ở miền Tây

"Nghĩa địa heo 5 móng" độc nhất miền Tây

Những ngày qua khi bộ phim điện ảnh "Heo 5 Móng" được công chiếu trên màn ảnh rộng đã thu hút sự quan tâm của công chúng, trong đó, sự tích về heo 5 móng được quan tâm.

Theo quan niệm dân gian của người miền Tây, vật nuôi này thường đem đến xui rủi, điềm xấu.

Do vậy khi trong bầy heo con có một hoặc vài con heo 5 móng, người dân sẽ gửi vào chùa nuôi dưỡng đến khi chết thì chôn cất. Tuy nhiên thực tế hiện tại, không phải chùa nào cũng nhận nuôi heo 5 móng vì đảm bảo vệ sinh cho khách đến tham quan.

Câu chuyện tâm linh về heo 5 móng ở Chùa Dơi thu hút du khách đến tìm hiểu (Ảnh: Bảo Kỳ).

Tại miền Tây, sự tích về heo 5 móng bắt nguồn từ Chùa Mahatup hay còn biết đến với tên khác là Chùa Dơi. Đây là ngôi cổ tự toạ lạc tại phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cũ nay là phường Phú Lợi, TP Cần Thơ.

Nhà chùa cho biết, con heo 5 móng đầu tiên được nuôi vào năm 1989, lúc ấy có người dân đem thả trong chùa, các sư thầy không ai hay biết. Đó là con heo cái, người dân trong vùng truyền nhau là do người đầu thai nên đặt tên cho heo là "Cô Năm Hợi". Con heo nuôi được 10 năm thì mất, lúc đó heo nặng 400kg và được nhà chùa chôn cất phía sau.

Ngôi mộ heo 5 móng được Phật tử xây dựng (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cũng trong thời gian "Cô Năm Hợi" sống tại chùa, người dân biết đến đã thả những heo 5 móng khác vào Chùa Dơi để nhà chùa nuôi dưỡng. Khi heo chết, chùa tiếp tục chôn cất.

Thượng toạ Lâm Tú Linh, Phó trụ trì Chùa Dơi cho biết, Phật tử đến chùa cúng bái thấy có các nấm mồ chôn heo 5 móng nên họ phát tâm xây các bia mộ cho heo tạo thành "nghĩa địa heo 5 móng".

Tuy nhiên do sau này Chùa Dơi xây dựng thêm nhiều công trình, nuôi heo 5 móng lại không đảm bảo vệ sinh cho khách tham quan nên nhà chùa không nhận nữa.

"Vài năm trở lại đây, du khách đến tham quan không còn thấy heo 5 móng nữa, chỉ còn bắt gặp nghĩa địa này thôi", Thượng toạ Lâm Tú Linh nói thêm.

Những ngôi chùa còn nuôi heo 5 móng ở miền Tây (Video: Bảo Kỳ).

Heo 5 móng ngoài đời trông như thế nào?

Lần theo lời chỉ dẫn của người dân, chúng tôi đã đến Chùa Prum Visal hay còn gọi là Chùa Hai Con Cọp ở xã Lịch Hội Thượng, TP Cần Thơ, nơi đây đang nuôi heo cái có 5 móng chân, khoảng 3-4 tháng tuổi.

Con heo này có 5 móng ở chân trước bên trái, rất hiếu động, được các sư thả lang nên tự do chạy loanh quanh.

Con heo 5 móng tại chùa Hai Con Cọp (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ngoài ăn uống, ngủ nghỉ, con heo này còn có sở thích tắm mát. Các sư còn chuẩn bị hẳn chiếc xuồng bơm nước để nó tắm.

Cách Chùa Hai Con Cọp khoảng 2km, Chùa Sóc Tia cũng đang nuôi heo cái có 5 móng chân, con heo này nặng khoảng 100kg, ước chừng 6 tháng tuổi.

Chân trước bên trái của con heo có 5 móng (Ảnh: Bảo Kỳ).

Bà Thạch Thị Dương (60 tuổi, ngụ ấp Sóc Lèo), Phật tử kiêm người bán nước giải khát tại Chùa Sóc Tia kể, con heo được người dân gửi vào chùa nuôi nhiều tháng nay, do quá quậy phá nên các sư phải cột nó vào gốc cây dầu ở phía sau.

"Ngoài việc hơi phá phách thì con heo này không khác gì heo bình thường nhưng vì có 5 móng, người ta sợ xui nên gửi vào chùa nuôi. Lúc trước chùa cũng nuôi mấy con, khi chết thì các sư đem chôn", bà Dương cho hay.

Con heo 5 móng đang sống ở Chùa Sóc Tia (Ảnh: Bảo Kỳ).

Anh Dương Hữu Chí (ngụ tỉnh Vĩnh Long) chia sẻ, gia đình anh nuôi heo giống nhiều năm, mỗi khi heo cái đẻ nếu trong bầy có con heo 5 móng sẽ nuôi đến khi heo biết ăn thì thả vào rừng hoặc gửi vào chùa nuôi giúp.

"Chuyện xui rủi khi nuôi heo 5 móng thì gia đình tôi chưa chứng kiến, nhưng nghe truyền miệng từ người này người kia thì có.

Có người sẽ không nuôi con heo đó, có trường hợp họ cắt bỏ các chân thừa sau đó nuôi bình thường. Thông thường, nếu con heo cái mang bầu hơn 10 con rất dễ sinh ra heo 5 móng", anh Chí lý giải.