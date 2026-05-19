Chuyện về "chú Tuấn" và những đứa trẻ ngoan răm rắp

Từ việc nhận thấy trẻ có thói quen phụ thuộc điện thoại

Thời gian qua, loạt video ghi lại cảnh nhiều phụ huynh đưa con đến nhờ một nam thanh niên ở Hà Tĩnh rèn luyện, sửa những thói hư tật xấu đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng.

Trong các video, khi gặp nam thanh niên, các em nhỏ đều lễ phép chào: "Dạ, con chào chú Tuấn". Khi được yêu cầu báo cáo, nhiều trẻ đã tự nhận những khuyết điểm của bản thân như lời nói còn thiếu chuẩn mực; xem điện thoại, tivi quá nhiều; không vâng lời bố mẹ hay lười học...

Bên cạnh những lời dạy bảo, nhắc nhở, nam thanh niên cũng đưa ra một số hình thức "phạt" như yêu cầu các trẻ giơ tay, khoanh tay úp mặt vào cột nhà hoặc tường để rèn tính kỷ luật.

Trẻ nhỏ khi gặp "chú Tuấn" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Những khoảnh khắc hồn nhiên của trẻ cùng cách giáo dục gần gũi, nghiêm khắc kết hợp nhẹ nhàng của nam thanh niên đã nhận được sự quan tâm, bàn luận của đông đảo phụ huynh và người xem.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Văn Tuấn (26 tuổi, trú thôn Đại Tăng, xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) xác nhận mình là "chú Tuấn" xuất hiện trong các video. Anh Tuấn cho biết anh tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM vào năm 2022. Sau khi ra trường, anh trở về quê làm công việc truyền thông, dạy học và gia sư online.

Trong quá trình sinh sống tại quê nhà, anh nhận thấy nhiều phụ huynh gặp khó khăn trong việc giáo dục con cái giữa nhịp sống hiện đại. Không ít trẻ có thói quen phụ thuộc điện thoại, xem tivi quá nhiều, thiếu lễ phép hoặc nói chuyện không đúng mực.

Những khoảnh khắc anh Tuấn dạy bảo và khích lệ trẻ bằng phần thưởng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Bản thân tôi đã được đi học, tiếp cận nhiều điều văn minh, văn hóa. Khi trở về quê, tôi cũng muốn góp phần mang những điều tích cực đó đến với trẻ em và bà con làng xóm", anh Tuấn chia sẻ.

Từ suy nghĩ đó, chàng trai bắt đầu dạy dỗ em trai đang học lớp 2 của mình. Sau một thời gian, bé có nhiều thay đổi tích cực. Nhận thấy việc giáo dục cần được duy trì từ sớm, anh Tuấn tiếp tục hướng dẫn thêm bạn bè của em trai và trẻ trong xóm. "Trẻ ở lứa tuổi tiểu học nếu không được uốn nắn, khi lên THCS sẽ rất khó thay đổi", anh Tuấn nói.

Nhờ sự kiên trì của chàng thanh niên, nhiều trẻ trong xóm dần ngoan ngoãn, lễ phép, chăm học hơn.

"Chú Tuấn" của trẻ trong vùng

Tiếng lành đồn xa, suốt 4 năm qua, ngày càng nhiều phụ huynh trong và ngoài địa phương đưa con đến nhờ anh Tuấn hỗ trợ rèn luyện tính nết. Nếu trước đây chỉ có 4-5 gia đình tìm đến, nay số lượng đã tăng lên hàng chục phụ huynh.

Do còn bận công việc riêng, anh Tuấn thường sắp xếp thời gian hỗ trợ các em vào chiều thứ 4 và chủ nhật hằng tuần.

Tuy nhiên, trong những trường hợp cần thiết, anh vẫn cố gắng dành thời gian để trò chuyện, nhắc nhở các em. "Mình chỉ cần tranh thủ vài phút là các cháu có thể thay đổi", anh Tuấn chia sẻ.

"Chú Tuấn" và lớp học đặc biệt của mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không chỉ giáo dục, anh Tuấn còn khích lệ cho trẻ bằng cách thưởng bánh kẹo cho những bé có tiến bộ, đạt thành tích tốt; đầu tư bể bơi mini và sân bóng trước nhà để trẻ có không gian vui chơi. "Mình chơi đùa với trẻ cũng thấy vui hơn", anh chia sẻ.

Khoảng hơn một tháng trở lại đây, anh Tuấn bắt đầu xin phép các bậc phụ huynh quay và đăng tải những khoảnh khắc này lên mạng xã hội với mong muốn lan tỏa môi trường giáo dục tích cực, giúp trẻ hạn chế sử dụng điện thoại, chăm chỉ học tập và có tuổi thơ ý nghĩa.

"Tôi không nghĩ khi chia sẻ lên mạng lại nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy. Bản thân tôi rất vui vì những điều này đã mang đến nguồn năng lượng tích cực cho mọi người", anh Tuấn nói.

Theo chàng trai này, sau khi kênh mạng xã hội được nhiều người biết đến, không ít đơn vị đã liên hệ đề nghị hợp tác quảng cáo, bán hàng. Tuy nhiên, anh đều từ chối bởi mục tiêu của mình không hướng đến lợi ích thương mại. Còn với những món quà nhằm tạo sân chơi và bánh kẹo động viên các cháu, anh Tuấn cho biết sẽ nhận nếu đó là sự hỗ trợ xuất phát từ tấm lòng chân thành vì các em nhỏ.

Ông Trần Văn Sơn, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Cẩm Duệ, cho biết anh Nguyễn Văn Tuấn tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM. Sau khi trở về quê, anh thấu hiểu tâm lý trẻ nhỏ nên có cách tiếp cận gần gũi.

Theo ông Sơn, việc làm của anh Tuấn mang nhiều ý nghĩa tích cực, góp phần giúp trẻ tiến bộ, ngoan ngoãn hơn. Phụ huynh địa phương cũng đồng tình, quý mến và tin tưởng giao con cho anh Tuấn hỗ trợ rèn luyện, giáo dục.