Chuyện gia đình có tên bố mẹ và con là "Sim - Điện - Thoại" gây sốt

Mới đây, hình ảnh cuốn học bạ thời cấp 2 của một người đàn ông sinh năm 1986, quê Nam Định (nay thuộc tỉnh Ninh Bình) được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận về nhiều lượt tương tác.

Điều khiến nhiều người chú ý là nam sinh có tên Nguyễn Văn Thoại, trong khi bố là Nguyễn Văn Điện và mẹ là Trần Thị Sim. Nếu ghép tên của 3 người, vô tình tạo thành cụm từ “Sim Điện Thoại”.

Hình ảnh trang học bạ được anh Thoại lưu giữ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chi tiết thú vị này nhận được nhiều bình luận của cộng đồng mạng. Một số người hài hước cho rằng gia đình anh Thoại "đi trước thời đại". Năm 1986, điện thoại vẫn còn khá xa lạ và chưa phải thiết bị phổ biến trong đời sống.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Văn Thoại (sống tại phường Lào Cai) xác nhận mình là chủ nhân của cuốn học bạ đang gây chú ý trên mạng xã hội.

Theo anh Thoại, tên của anh do ông nội đặt. Năm 1986, cuộc sống gia đình còn nhiều thiếu thốn, điện thoại là vật dụng xa lạ.

Vì vậy, tên của hai bố con khi ghép lại thành "Điện Thoại" hoàn toàn tình cờ, không có sự sắp đặt như nhiều người vẫn nghĩ.

Về cụm tên ghép “Sim Điện Thoại”, anh Thoại cho rằng, đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tên của mẹ anh được ông bà ngoại đặt theo tên của hoa sim, không liên quan đến sim điện thoại - vật dụng mới xuất hiện trên thế giới từ đầu những năm 1990.

Anh Thoại cho rằng, tên của mình và bố tạo thành từ "Điện Thoại" chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Khi còn nhỏ, tôi không để ý đến sự trùng hợp đặc biệt này. Lớn lên, tôi muốn hỏi lý do tên mình là ‘Thoại’, nhưng ông nội đã qua đời hồi năm 1995 nên không còn cơ hội", anh Thoại chia sẻ.

Anh Thoại quê gốc ở xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình, hiện lập nghiệp và kinh doanh ở Lào Cai. Một trong những mặt hàng mà người đàn ông này buôn bán là phụ kiện điện thoại.

Trong gia đình anh, tên của các chú, bác kết hợp lại cũng tạo nên thông điệp ý nghĩa "Chiến Thắng Điện Biên”.

Bố anh Thoại là con trai thứ ba trong nhà nên có tên là Điện. Theo anh, cách đặt tên này khá độc đáo và là niềm tự hào của gia đình.

"Bác cả chào đời năm 1954 trùng với năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Có lẽ ông nội muốn đặt tên các con lần lượt như vậy nhằm đánh dấu sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, nhắc nhở các thành viên trong nhà sống đoàn kết, gắn bó, yêu thương nhau", anh bày tỏ.

Đây không phải là lần đầu tiên ở Việt Nam có gia đình đặt tên con mà khi ghép lại tạo thành một thông điệp ý nghĩa.

Gia đình vợ chồng ông Lê Văn Muôn (quê Đồng Tháp) đặt tên 6 con là “Việt Nam Thống Nhất Quyết Tâm”.

Ông Lê Văn Muôn cho hay, cơ duyên đặt tên các con là Việt - Nam - Thống - Nhất - Quyết - Tâm bắt đầu từ niềm vui lớn của đất nước ngày giải phóng.

Đúng ngày 30/4/1975, vợ ông - bà Nguyễn Thị Thêm - sinh đôi con trai đầu lòng. Cả hai quyết định đặt tên hai con là Việt và Nam.

Năm 1978, giai đoạn cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam căng thẳng, người con thứ ba ra đời được ông Muôn đặt tên là Thống. Năm 1983, vợ chồng ông đón người con thứ tư chào đời và đặt tên con là Nhất, gửi gắm mong ước về đất nước bình yên trọn vẹn.

Khi đất nước bước vào giai đoạn đổi mới, vợ chồng ông Muôn có thêm hai người con là Quyết và Tâm. Theo ông Muôn, mỗi cái tên đều gắn với niềm hạnh phúc của gia đình và niềm tự hào về đất nước.

Anh Lê Văn Nhất, con trai ông Muôn kể rằng, các anh em anh không biết từ đầu người cha đã tính toán ra sao vì ông ít khi nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng khi người em gái út ra đời, cả nhà mới nhận ra 6 cái tên ghép lại với nhau vừa hay, vừa ý nghĩa.

Theo anh, những cái tên ấy không chỉ gợi nhắc một giai đoạn lịch sử của đất nước, mà còn trở thành lời nhắc nhở các con phải luôn đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn.