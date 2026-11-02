Giữa mâm cúng tại lễ cúng mừng lúa mới xã Yên Na (Nghệ An) chiều 31/10, với đại diện 7 bản tham dự có xôi nếp, cơm lam, gà và cá nướng, củ sả, nhánh gừng, cùng hạt muối gợi ký ức về thời đồng bào thiếu thốn, phải dùng sản vật sẵn có thay lễ vật dâng lên tổ tiên.

Ông Kha Quốc Phòng, người bản Chà Hạ kể rằng thuở dựng bản, lập mường, cuộc sống phụ thuộc thiên nhiên. Năm mất mùa, người dân không đủ gà, cá làm lễ vật. Bà con lấy củ sả, củ gừng thay cho đùi, mào gà.

Mâm lễ tuy đơn sơ nhưng vẫn thể hiện lòng thành kính, niềm tin vào tổ tiên và mong ước mùa vụ tiếp theo thuận lợi.

Lãnh đạo xã Yên Na trang nghiêm thực hiện nghi lễ cầu mùa theo phong tục truyền thống (Ảnh: K. Lang).

Theo ông Phòng, khi cuộc sống khấm khá hơn, những mâm cúng đã phong phú, đủ đầy nhưng các lễ vật mộc mạc ấy vẫn được gìn giữ.

"Cuộc sống của đồng bào ngày càng đổi thay, mâm cúng hôm nay đã đủ đầy hơn. Thế nhưng, củ sả, nhánh gừng, hạt muối vẫn được gìn giữ. Đó không đơn thuần là sự tiếp nối một phong tục mà còn là cách người xưa gửi lại cho con cháu bài học về lòng biết ơn, tiết kiệm, đức tính cần cù và tinh thần vượt khó", ông Phòng chia sẻ.

Mâm cúng độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa đồng bào vùng cao xã Yên Na (Ảnh: K. Lang).

Không chỉ có củ sả, nhánh gừng, mâm cúng mừng lúa mới còn kể những câu chuyện về đời sống, tập quán canh tác của đồng bào Thái, Khơ Mú.

Hai loại xôi mang ý nghĩa riêng. Xôi trắng, tiếng Thái gọi là "khàu đà", đồ từ nếp vụ trước, tượng trưng cho sự sung túc, khi thóc gạo năm cũ vẫn còn, gia đình không phải chịu cảnh thiếu ăn.

Trong khi đó, xôi "khầu hang" (xôi cốm mới) làm từ những hạt lúa của vụ vừa thu hoạch, tượng trưng cho thành quả lao động và niềm vui đón mùa mới. Hai món xôi đặt cạnh nhau gửi gắm ước vọng mùa màng nối tiếp, cuộc sống luôn đủ đầy.

Ban giám khảo chấm điểm phần thi mâm cúng giữa các bản tại lễ cúng mừng lúa mới ở xã Yên Na (Ảnh: K. Lang).

Dưa chuột rẫy cũng xuất hiện trong mâm lễ. Loại quả được trồng trên nương ở Yên Na có thịt dày, giòn, ruột mang sắc hồng, thể hiện sự trân trọng những sản phẩm do người dân làm ra.

Bà Lương Thị Huệ, người dân bản Yên Na cho biết việc chuẩn bị mâm cúng là dịp phụ nữ trong bản thể hiện sự khéo léo chế biến, bài trí món ăn và giới thiệu phong tục cho lớp trẻ.

"Những món ăn quen thuộc như xôi khàu đà, xôi khầu hang, cơm lam, gà, cá nướng đều gắn với đời sống sinh hoạt, sản xuất và phong tục của người dân. Tham gia hội thi cũng là dịp để phụ nữ trong bản thể hiện sự khéo léo, giới thiệu những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình", bà Huệ nói.

Ông Thái Lương Thiện, Chủ tịch UBND xã Yên Na, nhấn mạnh: "Đây là dịp để cộng đồng gìn giữ bản sắc văn hóa, giới thiệu hình ảnh, sản vật và tiềm năng phát triển của địa phương. Thông qua việc tổ chức lễ hội, địa phương mong muốn bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tạo cơ hội quảng bá sản vật, phát triển du lịch cộng đồng và từng bước đưa sản phẩm của người dân lên các nền tảng số".

Theo ông Thiện, việc kết hợp lễ hội truyền thống với chuyển đổi số còn giúp người dân tiếp cận các phương thức quảng bá, tiêu thụ sản phẩm mới, mở rộng thị trường cho nông sản, hàng thủ công, góp phần nâng cao thu nhập.