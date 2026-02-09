Chuỗi trải nghiệm nuôi dưỡng ký ức, gắn kết thế hệ tại Hội hoa xuân Waterpoint 2026

Chỉ cách TPHCM khoảng 30 phút lái xe, Hội hoa xuân Waterpoint 2026 là điểm hẹn lý tưởng để du xuân trong những ngày đầu năm mới (Ảnh: Nam Long).

Trong đời sống hiện đại, Tết đôi khi chỉ gói gọn trong vài cuộc hẹn vội, những chuyến đi nối tiếp hay lịch trình dày đặc. Thế nhưng, tại Hội hoa xuân Waterpoint 2026 (kéo dài ngày 7-28/2) bên dòng Vàm Cỏ Đông, du khách sẽ tìm thấy một phong vị Tết rất khác.

Tái hiện nét đẹp của Tết cổ truyền giữa lòng đô thị hiện đại, hội hoa xuân mang đến loạt hoạt động trải nghiệm thú vị như nặn tò he, vẽ nón lá, làm gốm, xin chữ ông đồ cùng nhiều trò chơi dân gian gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ. Nơi đây, những giá trị truyền thống được nâng niu và gìn giữ, để trẻ nhỏ bắt đầu những bài học đầu đời về văn hóa, còn người lớn tìm thấy giây phút an yên sau một năm ngược xuôi vất vả.

Hoạt động vẽ nón lá thu hút nhiều người trẻ (Ảnh: Nam Long).

Khi con trẻ tìm hiểu về Tết bằng đôi tay và trí tò mò

Dừng chân tại khu trải nghiệm của Hội hoa xuân Waterpoint, không gian như lắng lại bên mùi đất sét và hương mực thoang thoảng. Thay vì những thiết bị điện tử, sự chú ý được dành trọn cho việc nhào nặn những khối đất sét mát lạnh, cho những nét bút như “rồng bay phượng múa” hay tỉ mẩn tô điểm cho chú tò he xanh đỏ.

Tết trong đôi mắt trẻ thơ, hiện ra chân thực qua hình dáng những con giống, nhân vật dân gian - biểu tượng cho sự sinh sôi, no đủ và bình an trong năm mới. Tết còn sống động trong từng hoa văn, họa tiết trên chiếc bát, lọ hoa - những vật dụng quen thuộc trên mâm cơm tất niên hay góc bàn thờ gia tiên.

Qua những món đồ nhỏ xíu, trẻ em không những tìm hiểu về cội nguồn, mà còn học được sự kiên nhẫn, tìm thấy niềm vui khi tạo ra một món đồ ý nghĩa cho gia đình và biết cách trân trọng những giá trị lao động bình dị.

Ngoài hoạt động trải nghiệm, sự kiện mang đến không gian chợ hoa nhộn nhịp bên sông Vàm Cỏ Đông (Ảnh: Nam Long).

Từ những khối đất mộc mạc, bài học về ngày Tết được tiếp nối trên những vành nón lá trắng tinh khôi. Sau những nét cọ còn non nớt, nhành mai nhành đào dần hiện ra, giúp trẻ hiểu rằng Tết không chỉ có quần áo mới hay quà bánh, mà còn là vẻ đẹp của những vật dụng bình dị đã gắn bó với người Việt từ bao đời.

Bước sang khu vực xin chữ ông đồ, những nét mực tàu đen bóng, loang trên giấy đỏ, giúp trẻ em thêm hiểu về tinh thần hiếu học, trọng chữ nghĩa của cha ông, cùng với đó là những ước vọng tốt lành dịp đầu năm.

Trẻ em háo hức xin chữ ông đồ (Ảnh: Nam Long).

Người lớn tìm thấy một mùa xuân an yên

Nếu như trẻ nhỏ có cơ hội được tìm tòi, khám phá về văn hóa dân tộc, thì người lớn cũng tìm thấy một khoảng nghỉ cho tâm trí khi đến hội hoa xuân Waterpoint.

Dưới vòm trời khoáng đạt của đại đô thị, những trò chơi dân gian không đơn thuần là hoạt động giải trí, mà trở thành “tấm vé” để người lớn trở về với tuổi thơ hồn nhiên. Lắng nghe nhịp gõ rộn ràng của điệu nhảy sạp, tiếng vỡ giòn tan của niêu đất, tiếng hò reo cổ vũ xung quanh, những lo toan thường nhật bỗng chốc như lùi xa để nhường chỗ cho niềm hân hoan dịp năm mới.

Đó cũng là lúc người lớn được cởi bỏ những gánh nặng trên vai để cùng con trẻ thoải mái vui đùa, nắm tay nhau bước qua những nhịp sạp, cùng con lấm lem bùn đất và cảm nhận hơi thở của mùa xuân đang lan tỏa trong từng chuyển động.

Trải nghiệm gói bánh chưng, bánh tét là một trong những nét độc đáo tại Hội hoa xuân Waterpoint (Ảnh: Nam Long).

Bên dòng Vàm Cỏ Đông thơ mộng, Hội hoa xuân Waterpoint 2026 không chỉ là điểm đến du xuân, mà còn là cách để Tết được kéo dài hơn bằng cảm xúc. Khi trẻ con hiểu Tết qua trải nghiệm, khi người lớn tìm lại sự an yên trong những điều bình dị, Tết không còn là một mùa vội vã ghé qua, mà trở thành ký ức chung được nuôi dưỡng và gìn giữ trong mỗi gia đình.