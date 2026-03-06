Chuỗi tiệc Tân Niên Đa Miền của Bia Saigon đến Đắk Lắk: Khai màn năm mới khởi sắc

Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk đã trở thành điểm đón tiếp hàng nghìn lượt khách về tham dự tiệc Tân Niên Đa Miền của Bia Saigon. Trong suốt hơn 6 tiếng đồng hồ, sự kiện đã vượt xa khuôn khổ của một bữa tiệc thông thường, trở thành một hành trình văn hóa đa sắc màu, nơi những lời mời “ăn một miếng”, “hát một câu”, hay tiếng hô “Dzô” trở thành sợi dây gắn kết mọi người trong không khí đầu xuân rộn ràng.​​

Không khí bùng nổ tại sân khấu Tân Niên Đa Miền với những màn trình diễn âm nhạc sôi động (Ảnh: BTC).

Du xuân đa miền: 4 trạm trải nghiệm, gắn kết

Bia Saigon đã biến khuôn viên trung tâm văn hóa tỉnh thành một hành trình “du xuân” xuyên Việt thu nhỏ. Ngay từ khu vực check-in (chụp ảnh), người tham gia đã bất ngờ với công nghệ AI sống động, giúp lưu giữ những khoảnh khắc hành trình du lịch tân niên khắp mọi miền đất nước chỉ trong vài giây.

Khu trải nghiệm và check-in mang đến nhiều khoảnh khắc thú vị cho người tham gia (Ảnh: BTC).

Sức nóng của sự kiện bùng nổ khi hàng nghìn người cùng tham gia chuỗi trò chơi tương tác đặc sắc để săn tem nhận quà. Tại trạm “Tỏa Sắc Gắn Kết”, người dân cùng chia sẻ điều ước và hô vang “Dzô” thắt chặt tình thân. Trạm “Toả Gắn Kết Anh Em” đề cao tinh thần đồng đội qua thử thách ném vòng phối hợp nhịp nhàng.

Trong khi đó, trạm “Tỏa Tiệc Vui” khuấy động không khí bằng những màn khoe vũ đạo tự tin, phá bỏ mọi rào cản. Cuối cùng, trạm “Trao Lộc Special, Tỏa Năm Special” mang đến vận may đầu năm với trò chơi gắp thú hấp dẫn, chứa đựng những phần quà may mắn dành riêng cho người dân cao nguyên.

Anh Minh Hoàng (30 tuổi) chia sẻ: “Tôi ấn tượng với cách Bia Saigon thiết kế các trò chơi. Không phải kiểu mạnh ai nấy chơi mà khuyến khích chúng tôi phải tương tác, hỗ trợ nhau mới có thể nhận quà. Cảm giác như khoảng cách giữa những người lạ biến mất khi cùng nhau vượt qua các trạm”.

Ẩm thực đa miền: Gói đủ mỹ vị, nâng tầm trải nghiệm

Ẩm thực đa miền với những món ăn đặc trưng góp phần tạo nên không gian lễ hội đa trải nghiệm (Ảnh: BTC).

Một bữa tiệc tân niên không thiếu những món ngon và những màn nâng ly thân tình. Tại sự kiện, Bia Saigon đã khéo léo phô diễn khả năng kết hợp hài hòa của hương vị bia huyền thoại với tinh hoa ẩm thực ba miền.

Điểm nhấn độc đáo nhất là màn trình diễn của 3 đầu bếp chuyên nghiệp. Chỉ từ một nguyên liệu chính, các đầu bếp đã biến tấu thành ba món ngon đặc trưng cho khẩu vị Bắc, Trung và Nam. Người dân Đắk Lắk không cần đi đâu xa vẫn có thể thưởng thức trọn vẹn vị đậm đà của miền Trung, nét thanh tao của miền Bắc hay vị ngọt lành của miền Nam ngay trên bàn tiệc.

Xuyên suốt bữa tiệc, hoạt động được dẫn dắt tự nhiên từ việc "góp một chuyện" để làm quen, đến "ăn một miếng" để cảm nhận vị ngon, và cuối cùng là "dzô một cái" để thắt chặt tình thân. Sự kết hợp giữa vị bia mát lạnh và các món mỹ vị đã tạo nên một không gian giao lưu đầy ý nghĩa.

Ông Văn Nam (45 tuổi), một thực khách tại sự kiện, nhận xét: “Thức ăn rất ngon và tinh tế. Tôi đặc biệt thích cách Bia Saigon kết nối các vùng miền qua ẩm thực. Khi nâng ly bia cùng bạn bè trong không gian này, tôi cảm nhận rõ rệt sự đồng điệu giữa người dân mọi miền, có chung một niềm vui gắn kết".

Âm nhạc đa miền cùng hô “Dzô” vang gắn kết

Càng về đêm, tinh thần gắn kết tiếp tục được thúc đẩy qua "concert" bùng nổ cùng sự tham gia của loạt nghệ sĩ. Hồ Quang Hiếu đã khuấy động sân khấu bằng những giai điệu rộn ràng của Con bướm xuân, Xuân đã về và bản "hit" Tìm em. Ngay sau đó, nhóm Chillies lại đưa khán giả vào không gian âm nhạc đầy cảm xúc với Đại lộ mặt trời, Vùng ký ức và Mascara. Hàng nghìn người hâm mộ cùng cháy hết mình theo âm nhạc.

Các nghệ sĩ cùng khán giả Đắk Lắk nâng lon Bia Saigon, hòa mình vào khoảnh khắc “Dzô” đầy gắn kết tại Tân Niên Đa Miền (Ảnh: BTC).

Đáng nhớ nhất chính là khoảnh khắc các nghệ sĩ cùng hàng nghìn người dân đồng thanh hô vang tiếng “Dzô” gắn kết . Đó là biểu tượng của tinh thần đồng lòng, khi mỗi người góp một tiếng “Dzô”, sự kết nối được lan xa hơn, từ cao nguyên đến khắp 34 tỉnh thành trên cả nước.

Sự kiện tại Đắk Lắk một lần nữa khẳng định nỗ lực của Bia Saigon trong việc gắn kết cộng đồng, đồng thời không ngừng mang đến những trải nghiệm mới mẻ. Tinh thần gắn kết đã được hiện thực hoá sinh động qua từng hoạt động, giúp mỗi người tham gia cảm nhận trọn vẹn nét đặc trưng riêng biệt nhưng vẫn hòa hợp của ba miền Tổ quốc.

Khép lại đêm tiệc đầy cảm xúc tại vùng đất Tây Nguyên, hành trình “Tân Niên Đa Miền” của Bia Saigon sẽ tiếp tục lăn bánh để mang niềm vui và tinh thần gắn kết đến với những địa danh tiếp theo. Điểm đến kế tiếp của hành trình này là phố biển Hạ Long xinh đẹp.